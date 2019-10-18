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 Політика України
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Все про:армія РФ (2007) Пристайко (214)

 Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко

За тим, що відбувається біля наших кордонів, стежить не тільки Україна, але і союзники в НАТО і ЄС, запевнив глава МЗС.

За масштабними військовими навчаннями армії Росії на предмет можливих загроз стежить не тільки Україна, але і її партнери з НАТО та Євросоюзу. Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив у парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я абсолютно поділяю з вами занепокоєння. <...> Ведеться чітка робота, ведеться спостереження із супутників і розвідка для того, щоб зрозуміти, яка насправді загроза і чого насправді хочуть досягти росіяни, коли проводять ці маневри", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона сподівається на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в листопаді - Пристайко

За словами глави МЗС, відстежується, скільки баз із побудованих для військових навчань, скільки солдатів і техніки залишається, як підключаються МНС РФ і залізничні військові підрозділи, а також МВС РФ, куди і наскільки оперативно переміщаються сили, і чи становить це загрозу для України і на яких ділянках.

"Це все не залишається без нашого аналізу", - підкреслив Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154629
 
   
 Топ коментарі
 
Пристайко має постійний зв'язок із космосом, як Льоня Космос?
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Занюхав пару дорог кокса еще не только и из космоса начнешь видеть Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6340
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нее.. РЛС мониторинга космического пространства «Збруч» от завода «Арсенал»
видео: РЛС "Збруч" від заводу "Арсенал"

Станция цифровая, построенная на твердотельных элементах, является трех координатной, а также измеряет радиальную скорость. Дальность обнаружения объектов составляет до 650-700 км. Одна из главных особенностей - возможность «положить» ее горизонтально и смотреть ровно над собой. В мире немного РЛС такого класса, которые могут так делать. В общем, это первый этап освоения предприятием этой сферы, и наша станция имеет огромный потенциал для развития», - рассказал генеральный директор Завода «Арсенал» Игорь Волощук.

Разработка Завода" «Арсенал», как сообщало Минобороны Украины, уже эксплуатируется в войсках в составе новой астрономической обсерватории Национального центра управления и испытаний космических средств на Киевщине. Военными уже каталогизированы примерно 12 000 космических объектов наблюдаемых и осуществляется контроль.
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Не важливо. Головне - нетрадиційним і креативним способом. І дешевше, як ракетою.
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Не важливо. Важливо, що "зелені" у космос літають нетрадиційним і креативним способом. Та ще й значно дешевшим, ніж супутники.
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Занюхав пару дорог кокса еще не только и из космоса начнешь видеть Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6340
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Держимся . Путло рано или поздно издохнет .
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Космос =это Офис пРезидента Зеленого!!!!
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Пристайко має постійний зв'язок із космосом, як Льоня Космос?
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и на фига такие сложности?
новости на Цензоре бы почитал и все знал бы.
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А почитав комментарии получил бы еще и аналитику?
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и аналитику получил бы, и много нового интересно о себе бы узнал...
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Ну и толку от того,,что нато и европа следит за передвижением противника...они все равно на помощь не придут
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Вся истерия нагоняется с целью упростить капитуляцию Украины.
Единственный шанс на результативное вторжение у РФ был в 2014 году в апреле.
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А вот народ не понимает, что именно то, что в апреле кацапия была вынуждена заниматься обустройством Крыма, дало стране два месяца на возрождение армии. Плюс эйфория от захвата создала иллюзию, что и остальную Украину можно хапнуть без проблем.
Окажи в марте 2014 вооруженное сопротивление в Крыму, кацы бы включили грузинский сценарий - остановили танки за 25 км от столицы.
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Украина ,что стала моощней раши?еслли она захочет дойдет до берлина снова и намного быстрей
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какой берлин, все в рай, как завещал хло, вот идет коцап а тут бац и бахнула аэс, и сразу в рай, как думаете, зекапитулянт, такая перспектива существенна или нет?
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Пристайко прямо: і швець, і жнець, на дуді грець і в дупі корок Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1378
і про тарифи і про землю і про космос. А що там з зовнішньою політикою?
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У нього є досвід дипломатичної праці, але після закінчення зевлади він може сушити сухарі.
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А внешняя политика больше МИДа не касается. Все в ручном режиме решает Богдан.
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Учения обычно и не скрывают. Даже по нашему ТВ показывали.
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Так действуйте ! Всех партийцев(ПР , БПП. БЮТ, НФ и мажоров ) их детей и жен на фронт . а имущество продать и закупить вооружения.Если враг у ворот .то надо есаулам-поручикам -кошевым полковникам впереди колонны быть .
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Черновецкий начинает какзаться умным человеком...
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Ага, точно це її брат по мамі. Я дивуюся, ну звідки , а головне навіщо на землі такі дебіли беруться?!
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вот до чего доводят пачки кокса с надписью "единая расея"
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Пристайко из космоса отслеживает угрозы...
Украина - властелин спутников.
Звезда Смерти на подходе.

Это шо ж они там курят своей молодой командой? Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6237
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Треба зробити повний аналіз речовин, які він "видохнув".
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А ота тьотя із російської думи, що бачить з космосу "невооруженним" взглядом теж в групі "слєдоватєлєй"?
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Днепр прифронтовой город - но как будто , нет войны никакой. Хоть какие то учения, что кому делать в случае агрессии!! Такое ощущение , что вам это все по барабану!
Одни сепары скатерти приготовили, освободителей ждут!!
Мне кажется, должна быть работа с гражданскими!
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Зачем?
Нынешний президент сам ватный колаборант.
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Так выбирали того кто обещал отменить призыв на срочную службу в воюющей стране.
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А то "путін нападьот"? Так жи ржали, зєлєбоби?
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Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4042"..вот поэтом войска нужно отвести еще дальше!так победим..." Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4042войны не выигрываются победами (с)пианист
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это же гениальный план! русня на танках врывается...и видит что стрелять не в кого.... и они деморализованы и в соплях едут бомбить воронеж Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2897
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Просто ВСУ мешают спутникам разобраться где чьи войска,вот и надо отводить.
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Готовий скинутись і відправити усіх слуг та причастних в космос.
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Пристайко просто намекнул Пуйлу , о чем с ним будут толковать в Париже , кроме формульі Штайнмаера , которая пойдет двадцатьім пунктом обсуждения. А коронное "Расея не сторона конфликта" будет первьім пунктом обсуждения. Респект!
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до чего же тупые комментаторы, очевидно же что речь идет о космической разведке средствами стран НАТО, затем эти данные сливаются Украине.
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Не только космической разведки , американские беспилотники регулярно облетают не только Донбасс , но и Крьім.
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Оказывается, этот Пристайко из космоса увидел обстрелы наших позиций из 122-мм артиллерии вчера. Заодно и из 120-мм миномётов. Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 202
Эти зебилы такие близорукие, что им для этого надо аж в космос лететь. Как ОБСЕ прямо. Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8712
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Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев
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Та не идите на "развод" по отводу , народ хочет обещаных зарплат а не зубожиння
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