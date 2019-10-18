 Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко

За масштабними військовими навчаннями армії Росії на предмет можливих загроз стежить не тільки Україна, але і її партнери з НАТО та Євросоюзу. Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив у парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я абсолютно поділяю з вами занепокоєння. <...> Ведеться чітка робота, ведеться спостереження із супутників і розвідка для того, щоб зрозуміти, яка насправді загроза і чого насправді хочуть досягти росіяни, коли проводять ці маневри", - зазначив він.

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За словами глави МЗС, відстежується, скільки баз із побудованих для військових навчань, скільки солдатів і техніки залишається, як підключаються МНС РФ і залізничні військові підрозділи, а також МВС РФ, куди і наскільки оперативно переміщаються сили, і чи становить це загрозу для України і на яких ділянках.

"Це все не залишається без нашого аналізу", - підкреслив Пристайко.