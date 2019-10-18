 Маневри армії РФ і загрози відстежують з космосу, - Пристайко

За масштабними військовими навчаннями армії Росії на предмет можливих загроз стежить не тільки Україна, але і її партнери з НАТО та Євросоюзу. Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив у парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я абсолютно поділяю з вами занепокоєння. <...> Ведеться чітка робота, ведеться спостереження із супутників і розвідка для того, щоб зрозуміти, яка насправді загроза і чого насправді хочуть досягти росіяни, коли проводять ці маневри", - зазначив він.
За словами глави МЗС, відстежується, скільки баз із побудованих для військових навчань, скільки солдатів і техніки залишається, як підключаються МНС РФ і залізничні військові підрозділи, а також МВС РФ, куди і наскільки оперативно переміщаються сили, і чи становить це загрозу для України і на яких ділянках.
"Це все не залишається без нашого аналізу", - підкреслив Пристайко.
видео: РЛС "Збруч" від заводу "Арсенал"
Станция цифровая, построенная на твердотельных элементах, является трех координатной, а также измеряет радиальную скорость. Дальность обнаружения объектов составляет до 650-700 км. Одна из главных особенностей - возможность «положить» ее горизонтально и смотреть ровно над собой. В мире немного РЛС такого класса, которые могут так делать. В общем, это первый этап освоения предприятием этой сферы, и наша станция имеет огромный потенциал для развития», - рассказал генеральный директор Завода «Арсенал» Игорь Волощук.
Разработка Завода" «Арсенал», как сообщало Минобороны Украины, уже эксплуатируется в войсках в составе новой астрономической обсерватории Национального центра управления и испытаний космических средств на Киевщине. Военными уже каталогизированы примерно 12 000 космических объектов наблюдаемых и осуществляется контроль.
новости на Цензоре бы почитал и все знал бы.
Единственный шанс на результативное вторжение у РФ был в 2014 году в апреле.
Окажи в марте 2014 вооруженное сопротивление в Крыму, кацы бы включили грузинский сценарий - остановили танки за 25 км от столицы.
і про тарифи і про землю і про космос. А що там з зовнішньою політикою?
Топорный фейк РФ: "космонавт" увидела "геноцид" в Донбассе с мкс
Украина - властелин спутников.
Звезда Смерти на подходе.
Это шо ж они там курят своей молодой командой?
Одни сепары скатерти приготовили, освободителей ждут!!
Мне кажется, должна быть работа с гражданскими!
Нынешний президент сам ватный колаборант.
Эти зебилы такие близорукие, что им для этого надо аж в космос лететь. Как ОБСЕ прямо.