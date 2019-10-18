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Все про:газові переговори (106) Газпром (459) Нафтогаз (604) Вітренко Юрій (59)

 НАК "Нафтогаз" подасть проти "Газпрому" позов на $11 млрд, - Вітренко

НАК "Нафтогаз" подасть проти "Газпрому" позов на $11 млрд, що може стати компенсацією в разі припинення транзиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Вітренко прокоментував новину про те, що "Газпром" повідомив Україну і ЄС про необхідність врегулювання судових спорів до укладення нового контракту з Україною.

"І добре, що 1 листопада ми надішлемо "Газпрому" наші позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту", - зазначив він.

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

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4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).

6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.

"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.

Також читайте: Наступна зустріч щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією відбудеться 28 жовтня, - Марош Шефчович

НАК Нафтогаз подасть проти Газпрому позов на $11 млрд, - Вітренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154628
 
   
 Топ коментарі
 
Надо срочно убирать этих коболевых витренков из Нафтогаза !!!!

Да, зебилы ?
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если переговорщики очень хорошие,
то они добьются, чтобы Хуйло простил нам то, что он нам должен.

А судя по всему, Моника - зашибись переговорщик.
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О, мама кобелева где-то в штатах наверное начала потирать руки НАК "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 8033
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Надо срочно убирать этих коболевых витренков из Нафтогаза !!!!

Да, зебилы ?
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остались в Украине вместо того, чтобы быть выплаченными кацапам.
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конечно убрать срочно!! а то кацапы отключат свет и беня рассердится и надает по ягодичкам клоуну.
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О, мама кобелева где-то в штатах наверное начала потирать руки
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Да встретятся президенты и договорятся: мы амнистию ордло а ***** нам простит долги
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если переговорщики очень хорошие,
то они добьются, чтобы ***** простил нам то, что он нам должен.

А судя по всему, Моника - зашибись переговорщик.
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моника отрабатывает трансляцию "сватов" на территории ********** на 110% и мне хорошо я перестал смотреть 95 квартал, зато очень полюбил на ютубе ВР вроде все в сборе и весело каждый вечер, один Зёзик на двух табуретках чего стоит))) билеты продает))) второй мастурбирует, девченки жрут и запивают)) каждый занят своим делом.
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И прриготовит мешки для премий в 💰💰!!
🤑
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Премії? А за просто так ніхто ніколи і ніде не напружується. Якщо не платити нашим премії, потім будемо платити чужим, чи то за газ втридорога, чи забезпечувати їм халявний транзит, чи хто зна що ще кацапи вигадають, якщо наші інтереси ніхто відстоювати не буде, або ще гірше, як раніше - кацапи зі своїх прибутків розпихать по кишенях нашим ті самі "премії".
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так уже премию маме в америку перечисляйте
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денги как и с прошлым штрафом опять дадут только понюхать издалека.. но тройную премию соевому газовому мальчику-памагайчику снова выпишут НАК "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 7009
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За те що "нагнули" кацапів звичайно можна і потрібно виписувати премію. Чи ви за те , щоб ********* виграли процес?
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правильно делают.. нужно давить этот вонючий "Грязьпром" и чморить Путена в международных судах!
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Правильньій ход , грамотньій и вовремя. Юристам Нафтогаза респект!
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Правильный ход? Рубить сук на котором сидишь? Ну обрубишь, а что дальше, прямиком в США?
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Дались вам ті США, їх взагалі то спалити треба за те що москалів п'ять разів від знищення врятували.
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Пять раз москалей от уничтожения спасли? Это о чем речь?
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Учи историю, или забей в гугл, спасение россии американцами от голода.
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косяпен.. готуй грошики...пояснення потім )))))))))
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Ну за грошами вставай в очередь за ЮКОСом - кремль долги не платит из принципа.
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рассия вааще никому не должна..
другие ей должни.

ПИ..юлєй )))
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рано чи пізнзно хтось мусить заплатити...

БОРГИ ОПЛАЧУЄ ТОЙ, ХТО ОСТАННІЙ ВИХОДИТЬ З РФ... ))))))))
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А ребятам бизнес понравился. НАК "Нафтогаз" подасть проти "Газпрому" позов на $11 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 788
Кстати кто в курсе: по первому иску с кацапов денег сняли? Я слышал, что нет.
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чого ж не можна? Це рішення Стокгольмського арбітражу - можна арештовувати активи в Європі.
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Арештувати можна - реалізувати (отримати гроші) не можна.
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такий поганий Тимошенко Юлія уклала контракт- такий поганий, що зараз можна пред'являти позови аж на десятки мільярдів долярів.
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Тут только заслуга Яценюка, принявшего решение об иске к Газпрому.
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але підстави позовів випливають із того Юліного контракту. Не було би підстав - не було би позитивних рішень.
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А не прецеденты решений по другим однотипным договорам Газпрома со странами ЕС ? Принуждение к заключению договора .
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якби не Юлін Контракт,не було би такої грандіозної перемоги у Стокгольмі !!!

ага.. чули..
от тільки ніхто вже не згадує ,що КОСАТА БЛ..ДЬ своїм газовим контрактом принесла збитків від 30 до 90 млрд доларів(оцінкі різні...)
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збочена (адвокатська логіка) -такий контракт,що потім по ньому ТАКА ОФУЄННА ПЕРЕМОГА !!

От тільки,питається,нафіга такий контракт підписувати ?
Щоб потім Коболєв отримав мільйони на премію !? (((
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ні! просто контракт був нормальний з самого початку.
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Главное не прогадать с выбором фирмы , представляющей Нафтогаз. И желательно не украинскую, чтобы проще денег с отката получить .
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да хоть на 11 трлн. Всё равно не заплатят.
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Ну и что? Просто в счет задолженности под арест пойдет любое имущество принадлежащее РФ находящееся за рубежом, самолёты, танкеры, пароходы, недвижимость.
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уже начали арестовывать небось ? имущество газпрома в украине - вот и все, на что можно расчитывать
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И шо, много арестовали по решению Стокгольма ? Там 2,5 ярда - тоже вполне приличная сумма.
А ЮКОСу присудили вообще 50 ярдов ! И где они ?
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Не спешите, имейте терпение, все будет по порядку. России просто дают возможность "сохранить лицо".
Не понимают по хорошему, придет час будет и по плохому.
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Просто не все апелляции Газпрома еще рассмотреньі , сейчас последняя рассматривается в суде округа Свеа , Швеция. Но дело , похоже , безнадежное для Раши.
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надо понимать что с транзитом фсё ! пора болгарки готовить.
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Пока нет. Но чем больше будет подобных претензий и судов, тем выше вероятность полного отключения транзита.
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Только полный отказ от российского газа сделает Украину независимой.
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И от кредитов МВФ отказ тоже, независимость должна быть полной.
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ольгінська наволоч!
я заї..ався вас на..уй у спам викидувати ))

Як тільки про газ -вас ще більше ,як про Томос НАК "Нафтогаз" подасть проти "Газпрому" позов на $11 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4966
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