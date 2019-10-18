 Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

Із 11 жовтня тютюнова фабрика В.А.Т.-Прилуки, яка входить до міжнародної групи компаній British American Tobacco, закрила виробництво, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главред.
Тепер підприємство просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них. Про це в листі повідомив фінансовий директор компанії Тарас Павлусь на ім'я в. о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук, який є в розпорядженні видання.
Брітіш Амерікан Тобакко Україна, яка входить до групи другої найбільшої у світі тютюнової компанії British American Tobacco, була створена в 1993 році на базі тютюнової фабрики в Прилуках. На її потужностях виробляли понад 10 марок сигарет, зокрема Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і Прилуки. Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан і мережі Duty Free найбільших аеропортів світу. У 2018 році компанія заплатила понад 16 млрд грн податків до держбюджету України.
4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Найбільші тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через цей проєкт закону, який повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.
В асоціації "Укртютюн" заявили, що введення торгової націнки призведе до підвищення ціни пачки сигарет у середньому на 7 гривень уже з листопада 2019 року. З урахуванням підвищення ставки акцизного податку з 1 січня 2020 року вартість пачки сигарет із фільтром зросте на 14 гривень, або 40% порівняно із сьогоднішнім рівнем цін. Крім того, в асоціації попередили, що якщо Філіп Морріс, British American Tobacco, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco закриють свої фабрики в Україні, це призведе до втрати 50 тис. робочих місць.
И нефиг здесь трындеть о вреде курения, когда имеем просто экономическую и социальную диверсию.
Зебилам сумасшедший дефицит на сигареты и повышение цен в два раза пойдет явно на пользу, особенно тем, кто далек от политики. "Не доходит через голову, дойдёт через ж-пу".
Странно их ведь 73% по стране, пардон 66%, пардон ... 5...,4..,3..,2..,1..
https://twnews.se/ua-news/na-tiutiunovomu-rinku-griade-revoliutsiia
Угомонись уже, убогое.
Во время войны таки действия должны расцениваться как экономическая диверсия против государства со стороны экономических диверсрантов - зеленых человечков в раде
Действия этих диверсантов очень скоро могут привести к массовым протестам по все стране на социальной почве, потому что не будет хватать банально на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.
Это очекнь выгодно стране агрессору, чтобы оккупировать под видом миротворцев ещё часть Украины
Бувай брітіші, не сумуйте..
Зебилы это какой-то подвид одноклеточных
Куріть короче бамбук !
Зебильные на голову возразят, мол курение это зло, но по факту никто курить не бросит, а мы из производителя превратимся в импортера, потеряем налоги в бюджет, тысячи рабочих мест, у нас увеличится негативное торговое сальдо, просядет курс и т.п.
Это понимают вменяемые люди, а разве может это понять зебильный на голову?
"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.
Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".
Кацапи монополізували наш ринок, та ще й з прибутків від цигарок спонсорують війну !
ви чи зовсім баранами стали, чи прикидаєтесь ?
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/10/652458/
Короче, можешь не продолжать я понял кто ты и за кого голосовал
Такие как ты и уничтожат Украину своей тупостью и рагулизмом
при тому , що ВОНИ ПІДТРИМУЮТЬ ТЕРОРИЗМ СВОЄЮ КАРТЕЛЬНОЮ ЗМОВОЮ !
допобачення..
Ты вообще ни черта не понимаешь в теме.
Я бы у таких как ты вообще забрал бы право голоса
Именно из-за таких как ты страна в такой жопе.
но мыло не едят
Ни одного нет поста, типа как ужасно, что нет героина в продаже или свежего цианистого калия
На хер вам то же самое но в сигаретах
пора бросать курить.
Ну и если как оно на самом деле
Идет обычный зе-накат
чтобы получить зе-откат
Народ здесь пох...
при любом раскладе
та і взагалі, ще потрібно проаналізувати ЩО зараз називають цигарками !!!
Одні досягнення у ЗеПанди. І це лише початок. З покращенням вас, ЗеБіли-дебіли!!!
З покращенням, хАхли-малороси!
гарні чоботи , тре брати !