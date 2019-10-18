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Все про:закон (773) Прилуки (17) виробництво (62) цигарки (411) British American Tobacco (1)

 Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляли понад 10 марок сигарет, зокрема Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri та Прилуки.

Із 11 жовтня тютюнова фабрика В.А.Т.-Прилуки, яка входить до міжнародної групи компаній British American Tobacco, закрила виробництво, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главред.

Тепер підприємство просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них. Про це в листі повідомив фінансовий директор компанії Тарас Павлусь на ім'я в. о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук, який є в розпорядженні видання.

Брітіш Амерікан Тобакко Україна, яка входить до групи другої найбільшої у світі тютюнової компанії British American Tobacco, була створена в 1993 році на базі тютюнової фабрики в Прилуках. На її потужностях виробляли понад 10 марок сигарет, зокрема Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і Прилуки. Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан і мережі Duty Free найбільших аеропортів світу. У 2018 році компанія заплатила понад 16 млрд грн податків до держбюджету України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет

4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Найбільші тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через цей проєкт закону, який повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.

В асоціації "Укртютюн" заявили, що введення торгової націнки призведе до підвищення ціни пачки сигарет у середньому на 7 гривень уже з листопада 2019 року. З урахуванням підвищення ставки акцизного податку з 1 січня 2020 року вартість пачки сигарет із фільтром зросте на 14 гривень, або 40% порівняно із сьогоднішнім рівнем цін. Крім того, в асоціації попередили, що якщо Філіп Морріс, British American Tobacco, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco закриють свої фабрики в Україні, це призведе до втрати 50 тис. робочих місць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154622
 
   
 Топ коментарі
 
Ну что ты будешь делать...
Покращання так и прут со всех щелей.
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Минус более 40 млрд. прямых поступлений в бюджет от табачников и примерно столько-же непрямых - это новый рекорд в линейке дебильных достижений зеленой власти.
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Наконец-то реформы заработали.
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"Слуги народа" над народом просто издеваются. И да, экономика, как видим, "процветает".
И нефиг здесь трындеть о вреде курения, когда имеем просто экономическую и социальную диверсию.
Зебилам сумасшедший дефицит на сигареты и повышение цен в два раза пойдет явно на пользу, особенно тем, кто далек от политики. "Не доходит через голову, дойдёт через ж-пу".
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....НАРОД , простите за злорадство (уж как 14 лет бросил курить ) сколько стоит сегодня пачка сигарет СРЕДНЕГО сигмента ???? (курил 20лет молдавскую " Дойну" когда та была еще по 2 грн. в 2004г.) заранее спасибо !!!
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Так пару недель назад уже анонсировали подорожание нормальное) Теперь понятно, почему))
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Нет никакого кризиса ,теперь вместо барыги свиньи, мы и Я дубинский..... будем писить ваши деньги.
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Украинские законы, - самые сильные законы в мире.
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Что то ветке не обнаружено зебильных на голову....
Странно их ведь 73% по стране, пардон 66%, пардон ... 5...,4..,3..,2..,1..
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Разбирают веники,)))))))))) Что то же курить надо))))))))))
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ЗЕбилы обосранные, это ваш выбор.Как там насчет конца эпохи бедности и экономическом росте? Что прокукарекаеты, быдло ЗЕбильное?
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Запретить табак в Украине. Как-то жили без него на Киевской Руси.
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Їли мак і мухомори та палили коноплі.
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При Порошенко повышали акциз на табачные изделия на 40% и ничего, схавали, зраду на объявляли, повысили цены - на том и закончилось.
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Акциз залазить в кишеню покупцю (хочеш курити плати державі) а законопроєкт № 1049 залазить в кишеню виробнику. Нема заробітку-нема виробництва
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Усе взаємопов'язано: виробник цілком залежить від покупців - не будуть купляти, не буде заробітку, не буде виробництва.
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А бачиш ще й залежить від апетитів слуг.
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Пусть валят,там ещё нужно перечитать условия приватизации,эти говнобриты ничего не построили,как и потрох,а за то что монополизировали сигаретный рынок вместе с российским тедисом их нужно штрафовать на миллиарды.
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Свято место пусто не бывает. Обычный саботаж, когда забирают сверхприбыль. Потом начнут на перегонки обратно возвращаться. Пару переговоров с правительством о небольшом смягчении и все вернется.
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Найдутся и другие компании, не такие большие, которые займут место ушедших. Еще неизвестно сколько эти фабрики выпускали контрабанды для Запада. А это вообще Клондайк, почище любой золотой жилы.
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Зате потім не буде чим пенсії платити - зате без надприбутків))
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Да да, порохоботовский предсказатель. Петя победит в первом туре, нет, он одним пальцем сделает клоуна во втором, доллар будет по 100, сразу же наступит дефолт, путин нападет. Вот теперь пенсии нечем будет платить.
Угомонись уже, убогое.
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Зебильня, хто вам теперь виноват? Сорос, рептилоиды, американцы?
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Уявляю як ця новина сподобалась іноземним інвесторам які наслухавшись Зе планували зайти в Україну. А Трамп Моніку завтра взагалі вдавить.
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Вот интересно, а сколько теряется финансовых средств от болезней, вызванных курением? Вот бы эти цифры сравнить с поступлением в бюджет. Да кто же это сделает? 😉
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Иноземны инвесторы довдалыся до останных рейтингив сывочолого, инколы спъянилого, гетьмана, прослезились и перехрестылысь. Слава Богу що вин вже в ж и нарид добрэ розумие що воно такэ. Тилькы пакостыты своимы брехунамы, якых очолюе, може, як на цьому сайти. Бильш ничого.
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16 миллиардов гривен налогов это серьезная сумма для бюджета воюющей страны.
Во время войны таки действия должны расцениваться как экономическая диверсия против государства со стороны экономических диверсрантов - зеленых человечков в раде
Действия этих диверсантов очень скоро могут привести к массовым протестам по все стране на социальной почве, потому что не будет хватать банально на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.
Это очекнь выгодно стране агрессору, чтобы оккупировать под видом миротворцев ещё часть Украины
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Байдуже, хай йдуть.. Філіп моріс дуже цьому рада, й ще 50 виробників які в черзі стоять на ринок зайти..
Бувай брітіші, не сумуйте..
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Филип морис уже давно в Украине и тоже готовится закрывать фабрику Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 4235
Зебилы это какой-то подвид одноклеточных
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знайдуться інші ! монополії НЕ БУДЕ ! Буде гарна вільна ніша для вітчизняних виробників, які такий шанс не пропустять ! Ці тільки валюту вимимають з країни на свої смокталки..
Куріть короче бамбук !
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Фабрика в Прилуках это крупнейшая табачная фабрика в восточной Европе, которая экспортировала большую часть своей продукции в восточную Европу и страны СНГ и была на 3 месте по уплате налогов. По сути мы зарабатывали на многих странах.
Зебильные на голову возразят, мол курение это зло, но по факту никто курить не бросит, а мы из производителя превратимся в импортера, потеряем налоги в бюджет, тысячи рабочих мест, у нас увеличится негативное торговое сальдо, просядет курс и т.п.
Это понимают вменяемые люди, а разве может это понять зебильный на голову?
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31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.
"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.
Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

Кацапи монополізували наш ринок, та ще й з прибутків від цигарок спонсорують війну !
ви чи зовсім баранами стали, чи прикидаєтесь ?
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ви хоч інколи думайте що відбувається й хто за цим стоїть !

https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/10/652458/
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Причем тут дилеры к производителю?
Короче, можешь не продолжать я понял кто ты и за кого голосовал
Такие как ты и уничтожат Украину своей тупостью и рагулизмом
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зовсім порохонутий ..
при тому , що ВОНИ ПІДТРИМУЮТЬ ТЕРОРИЗМ СВОЄЮ КАРТЕЛЬНОЮ ЗМОВОЮ !
допобачення..
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Твое место - пасти свиней в колхозе, а не лезть в политику.
Ты вообще ни черта не понимаешь в теме.
Я бы у таких как ты вообще забрал бы право голоса
Именно из-за таких как ты страна в такой жопе.
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Страна идиотов
но мыло не едят
Ни одного нет поста, типа как ужасно, что нет героина в продаже или свежего цианистого калия
На хер вам то же самое но в сигаретах
пора бросать курить.

Ну и если как оно на самом деле
Идет обычный зе-накат
чтобы получить зе-откат
Народ здесь пох...
при любом раскладе
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Яка то підлість робити отруту. Потім діти курять до самої старості. І ці хто так працює хай смокчуть бобика. Вони просто ублюдки всі ці 50000 істот. Я взагалі вимагаю заборонити виробництво цигарок в Україні.
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і це ми ще не рахували скільки ці табачні монополісти вбили українців своєю отрутою, і скільки Україні загалом обходиться лікування захворювань спричинених цигарками...
та і взагалі, ще потрібно проаналізувати ЩО зараз називають цигарками !!!
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ФОПи, втеча капіталу, зупинка бізнесів, надування боргового міхура через запозичення під дикі відсотки(піраміда,що обов'язково поховає через якийсь час бюджет та гривню)...це все не кажучи вже про провальну зовнішню політику та примир..капітуляцію перед обісРашкою.

Одні досягнення у ЗеПанди. І це лише початок. З покращенням вас, ЗеБіли-дебіли!!!
З покращенням, хАхли-малороси!
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пок пок пок.. пече й палає в порохоботів
гарні чоботи , тре брати !
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Та отож, сначала поче и палаэ у порохоботив, а потом зелеботы ходят-удивляются: почему уволили, на какие гроши жить, почему безработица... Но ответ Порошенко
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Ну и пусть валят.Не фиг людям здоровье портить своим табачным говном.
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И правда. Спиртзаводы, кстати, тоже надо закрыть.
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