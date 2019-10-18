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 Політика України
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 Скорочення в Збройних силах наразі не планується, - Загороднюк

Наразі скорочення у Збройних силах України не планується.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання народного депутата Сергія Рахманіна (фракція "Голос") з приводу попередніх заяв про поетапне скорочення ЗСУ, міністр відповів: "Скорочення ЗСУ наразі ми не плануємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розведення сил на Донбасі ЗСУ перебуватимуть у готовності до негайного реагування в разі відновлення обстрілу, - Загороднюк

Загороднюк також повідомив, що у проєкті бюджету на 2020 рік на фінансування оборонної галузі передбачено 136,6 млрд грн. Він уточнив, що "велика частина цього бюджету йде саме на модернізацію та закупівлю нового озброєння".

"Ми сподіваємося, що ви скоро побачите новий бюджет, і ви будете задоволені тими відсотками, які виділяються на озброєння та військову техніку", - зазначив він і уточнив, що йдеться, зокрема, і про закордонну військову техніку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154621
 
 
 Топ коментарі
 
С одной стороны их генералы заявляют об опасности вторжения РФ, а с другой идет обсуждение о сокращении армии. Пугает неадекватность нынешней власти.
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Ключове слово "пока". Нашу землю топче ворог. Напевне, треба думати не про скорочування, а про нарощування армії. Про те, що буває, коли не годуєш свою армію, нагадувати не буду.
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на армию и нужно большую част выделять.
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тобто до 1 листопада : ні, ні? А після першого? Скорочення в Збройних силах наразі не планується, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9393
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ну так расчёты уже посокращали вместо 6 по штатному расписанию . теперь 4
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я не удивлюсь если завтра начнут танки резать на чермед)) скажут солярки нет))) зелебобики они такие)) вобщем идийоты))
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Ключове слово "пока". Нашу землю топче ворог. Напевне, треба думати не про скорочування, а про нарощування армії. Про те, що буває, коли не годуєш свою армію, нагадувати не буду.
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С одной стороны их генералы заявляют об опасности вторжения РФ, а с другой идет обсуждение о сокращении армии. Пугает неадекватность нынешней власти.
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Ключове слово - "наразі". Відповів так, що по суті ніяк.
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Сокращение в Вооруженных Силах пока не планируется, - Загороднюк
во-во. тут главное "пока"(
но удочка уже заброшена и тема властью педалируется(
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Сокращение армии пока Крым и Донбасс под оккупацией предательство.
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