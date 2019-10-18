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 Політика України
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Все про:амністія (76) Боднар (30) МЗС (1920) Донбас (13350)

 Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар

Стосовно учасників злочинів на Донбасі можуть застосовувати амністію тільки після відновлення суверенітету України на окупованих територіях, однак це не стосується винних у військових злочинах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він розповів сьогодні у Верховній Раді.

"Є два терміни, про які ми говоримо сьогодні: недопущення переслідування та покарання учасників подій у Донецькій та Луганській областях у 2014 році, як це записано у Мінських домовленостях, і амністія", - сказав Бондар.

Він нагадав, що на виконання пункту 6-го Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон про недопущення переслідування та покарання осіб. Але він так і не набув чинності, бо його не підписав тодішній президент. Він додав, що у статті 5 зазначеного законопроєкту міститься вичерпний перелік статей Кримінального кодексу України, злочини за якими не підпадають під дію закону про недопущення переслідування.

"Стосовно амністії необхідно дотримуватися такої позиції: на сьогодні Україна вже ухвалила всі законодавчі акти, необхідні для здійснення у межах правового поля амністії в контексті виконання Мінських домовленостей", - зазначив Бондар.

"Відповідно до закону про застосування амністії в Україні повне або часткове звільнення від покарання вже визнаних винними у вчиненні злочинів або стосовно яких тривають суди, може розглядатися лише після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях - тобто після відновлення суверенітету України", - додав він.

Заступник Пристайка пояснив, що рішення про застосування амністії ухвалюватимуть суди.

"І, звичайно, під амністію не потрапляють злочини, які є, відповідно до міжнародного законодавства, злочинами щодо геноциду і військовими злочини. Також не підпадають під амністію особи, які вчинили злочини щодо збиття малайзійського боїнга", - наголосив він.

Представник МЗС додав, що питання про можливість застосування амністії мають винести на обговорення,

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безумовної амністії для всіх учасників подій на Донбасі бути не може, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154617
 
 
 Топ коментарі
 
Я боюсь даже представить, что нас ждёт
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получат квартиры за счёт наших налогоплательщиков
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я не знаю, что в твоём представлении значит нормальная работа.

может рекет или грабеж ?

во всяком случае своё производство мне придётся закрыть.
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а пропагандоны??????????? а судьи прокуроры менты ?????????????
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получат квартиры за счёт наших налогоплательщиков
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по соевой свиноверсии они тамжынашилюди.
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У нас тут уже октябрь 2019,выборы,пародия на преЗедента и все такое,подмигни если тебя держут взаперти.
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Він якраз на президентські вибори збирався йти, а Ви його так обламали. Видно знову в річний запій зайде.
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Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники...

Ну да, ну да. Цемаха, главного подозреваемого в сбитии Боинга выпустили под личное обязательство Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4260 Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4260
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Соевая свиноферма закончилась 21 апреля. Или мозги вышибло новостью?
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а при зебобиках что то изменилось в этом определении?
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Я боюсь даже представить, что нас ждёт
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Тебе придётся искать себе нормальную работу
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я не знаю, что в твоём представлении значит нормальная работа.

может рекет или грабеж ?

во всяком случае своё производство мне придётся закрыть.
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Какое у тебя своё производство? 😁😁 ты обычный бот-копипастер
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18.10.2019 г.
Золотое состоянием на 12-00. 6 обстрелов (два из миниметов 82 мм) 1 ранен Наши промолчали.

Всем, кто стрелял - амнистия. Ведь никого не убили. Но даже если и убили, так то война - такое на войне бывает. Это-ж не военное преступление.
Так зе-адепт?
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Да кинем зебилов на гиляку, а вот потом начнется настоящий междоусобчик за владу -авакян, судя по тому как он нацжон к нам прилепил, не захочет уходить...
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такие вещи, как сейчас, обычно заканчиваются военной диктатурой.

а военная диктатура хоть и станет последним шансом спасти Украину, но на экономике можно будет поставить крест на ближайшие минимум 5 лет.
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Конечно не попадут террорюги сбившие Боинг- они или в земле или на России... в земле!
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никакой амнистии. иначе пусть зеленский порошенко кучма и т.д. отсидят конкретно вместо каждого вместо террориста.
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увидишь, иначе украинцы быдло и рабы, не более
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что значит не должны преследоваться? Должны на подвале сидеть все кто голосовал на референдуме
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Амністії не буде тим хто іноземців вбивав,а українці то не люди,нас не шкода,нас можна безкарно вбивати.
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А как ты их собрался распознавать? У них же там одни водовозы, судя по нашим им приговорам. Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6917
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Чого тільки в військові злочинці? А "референдум" і його організатори та відвідуючі? Що у нас статті про держзраду вже немає?
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путін реалізує через зеленського чеченський варіант - терористи і бойовики у владі, повна незалежність терористичного анклаву, відбудова за рахунок України, щомісячна дань і жодного українця на сході.
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P.S. Замість Кадирова нам представлять якогось нового Захарченка, і десь через років 5 в Київі будуть називати його іменем мости та проспекти. А 73% будуть кричати «Донбасс -- круто» і чемно сідати на бутилку.
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Ты о чем? У чечни полная независимость? Бред
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Повна, повнішої нема ні в кого. Туди без дозволу ніхто не має права заїзджати (московських фсбшників там взагалі розстріляли). Головорізи, що відрізали голови російським солдатикам, тримали їх в ямах, як рабів і періодично гвалтували - зараз поважні люди - влада. Закони РФ не діють на території Чечні. Свій силовий блок, своя мова, свої закони, свій уклад життя (кровна помста, багатоженство, заміжжя з маленькми дівчатками, винищення геїв, відсутність «русских», як таких .... і багато багато чого).
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Смотрю деградация полная МИД думал что при Климкине но то была поверхность дна а эти полное дно притом глубокое донное
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Амнистии не будет а если и попытаются нам ее навязать... ну тогда не будет зели!
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Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга", - подчеркнул он.Цемах от такой бредятины плачет от смеху...
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а судьи лугандонские, которые наваливают срока НАШИМ людям в лугандонии за измену лугандону? они преступники? люди то реально сидят за любовь к Украине( я то и сам предатель "народа" лугандона и защищаю народ Украины, поэтому очень болезненно воспринимаю все разговоры про амнистии лугандонам)
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Смешной чувак. У них паспорта запоребриковые, а )(уйло подписало указ про выход из соглашения о военных преступлениях. Так что придется амнистировать всех 100%. Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6180
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Как вы определите, было военное преступление или нет? Вот как?! Поверите на слово? Идиоты.
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точно так же как ты сейчас определяешь законность у тебя в городе и что судьи честные.
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А украинские лётчики, обстрелявшие луганскую обладминистрцию и прилегающий к ней парк, попадут под амнистию?
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Дело не во мне.... Просто действия украинских летчиков попадают под статьи Протокола от 1977 года к Женевской конвенции.... И классифицируется как военное преступление не имеющее срока давности....
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І як вони планують це з'ясовувати? Там же всі, при затриманні, на КПП стояли
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Військові злочинці,це:ворожі артилерійські,бронетанкові розрахунки,стрілки,гранатометники,ті хто захоплював адмінбудинки,агітував проти України,ті хто знущався над нашими полоненими на підвалах і "парадах" повинні бути знищені де б вони не сховались без строку часу.
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А шо уже наступил мир и лднр возвратились в лоно Украины?
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вот и правильно! только пусть пристовайка с этим мадьяром боднаром в донецк переедут, а богдан со своей грядкой в луганск. а раду перенести поближе к гражданам Украины, в горловку! и пусть от туда служат! зеленского можно приютить в дебальцево или краснодоне. до ростова ближе!
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Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар



значит ентих сбившихбоинх - 2 шт.

военнепреступники - ентоКто - неизестно,
будут клеить савместнуюамнистею - укрваенных и данецкиххх.

все ссукисдали.



итого всего штук 4-5...


ахахаха








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