 Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.
"Щодо деяких важливих тем, таких, як освіта, збільшення зарплати вчителям, не були враховані, зокрема, наші поправки. Тому ми не побачимо значного збільшення витрат, які необхідні за цими напрямками", - сказав нардеп.
Він зазначив, що водночас були враховані поправки щодо фінансування медицини, зокрема фінансування закупівлі ліків для важкохворих пацієнтів.
Цабаль зазначив, що проєкт бюджету в цілому не повністю відображає програму дій уряду.
"Оскільки ми не бачимо, що бюджет адресує програму дій уряду, також бачимо, що деякі напрямки не були покриті і, з огляду на те, що значна частина поправок до бюджету не є системною, а присутні лише точкові зміни, я не впевнений, що ми зможемо підтримати цей проєкт", - розповів нардеп.
Зазначимо, сьогодні, 18 жовтня, Верховна Рада планує розглянути в першому читанні проєкт Державного бюджету-2020.
Сьогодні зїхались за проханням голів облдержадміністрацій представники аграрної еліти (бізнесмени, науковці, фермери) з областей на комітет ВР по питанню продажу землі. В 12 год мало бути засідання комітету, проте приїхавшим сказали, що рішення комітету вже подали в 9 год в Раду.
Питання .
Чого поїхали і кому вірити?
Кушайте ваше любимое ЗЕлёное Г. Смачного.
4000 долларов ЗП - предвыборное обещание Моники учителям.
С учителей просто содрать нечего. Вот по ним у зеленых голова и не болит.
Ну как мы и говорили Минфин начинает объяснять почему в бюджете такой дикий дефицит. Даже вчера нарисованные 19 миллиардов не спасли побочного сына зеленой демократии
Мажоритарщики обнаружили, что никаких дотаций по округам не будет Они в восторге
Доберутся и до учителей. Только вряд ли учителям это понравится.
Все, за что берется шайка Моники Зеленски, превращается в унылое говно и тупое вымогательство.
И тоже наверняка за прикольного ЗЕ голосовали. Так что ими тоже стоит заняться вплотную.
Вобще я не понимаю, как это ЗЕ до сих пор не додумался взять реестры голосования и тупо по спискам конкретно своим избирателям выворачивать карманы наизнанку. Не по профессиям или сферам деятельности, а сразу всех скопом.
Глупые шахтёры не понимают, что как раз месяца 4 назад закончилась эпоха бедности. Работать и получать зарплату больше не нужно!
@useragento
Статевий акт недержавного зразка.
* * *
Идея для акции: прийти на Хэллоуин под Офис Президента в костюме телефона с пропущенным от «Игоря Валерьевича».
* * *
У світлі впровадження держреєстру інтимних стосунків заграв новими барвами вираз "самозайняті особи".
* * *
2014: Бандеры, сдавайтесь! А не то мы отключим вам газ!
2019: Бандєри! Здавайтесь! А то ми зріжемо вам третину з зарплат, пенсій і медицини!
* * *
Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
* * *
(диалог по громкой связи в торговом центре)
"Просьба отправить кого-нибудь убрать туалет на третьем этаже".
"Но у нас нет туалета на третьем этаже?.."
"Теперь есть".
* * *
- Почему вы обзываете Зеленского ******? Он обижается!
- Ничего не поделать, это традиция. Каждый пигмей по имени Вова, вредящий Украине, рано или поздно становится ******.
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити добре. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.