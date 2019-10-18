EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1152  52
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5910) держбюджет (233) заробітна плата (572) вчитель (110)

 Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль

Член бюджетного комітету, нардеп від партії "Голос" Володимир Цабаль заявив, що в проєкті Державного бюджету-2020 не були враховані поправки щодо збільшення видатків на освіту.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Щодо деяких важливих тем, таких, як освіта, збільшення зарплати вчителям, не були враховані, зокрема, наші поправки. Тому ми не побачимо значного збільшення витрат, які необхідні за цими напрямками", - сказав нардеп.

Він зазначив, що водночас були враховані поправки щодо фінансування медицини, зокрема фінансування закупівлі ліків для важкохворих пацієнтів.

Цабаль зазначив, що проєкт бюджету в цілому не повністю відображає програму дій уряду.

"Оскільки ми не бачимо, що бюджет адресує програму дій уряду, також бачимо, що деякі напрямки не були покриті і, з огляду на те, що значна частина поправок до бюджету не є системною, а присутні лише точкові зміни, я не впевнений, що ми зможемо підтримати цей проєкт", - розповів нардеп.

Зазначимо, сьогодні, 18 жовтня, Верховна Рада планує розглянути в першому читанні проєкт Державного бюджету-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти шукає можливість підвищення зарплати вчителям і вихователям дитсадків, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154603
 
 
 Топ коментарі
 
С ЧЕМ И ПОЗДРАВЛЯЮ УЧИТЕЛЕЙ! Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 3265
Кушайте ваше любимое ЗЕлёное Г. Смачного. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6393
 показати весь коментар
 
Сосіть педагоги меседжі про кінець епохи бідності.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сосіть педагоги меседжі про кінець епохи бідності.
 показати весь коментар
 
 
Дарю сразу на 2 года, да ещё с 13-й зарплатой. Не благодарите. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 9315
Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6828
 показати весь коментар
 
 
Вже дали би, якби не шкідники - вчителі математики. Недарма математикам не просуджують Нобелівські премії. Нехай задовольняться Шнобелівськими.
 показати весь коментар
 
 
"А мы тогда просто пошутили." - зе-команда.
 показати весь коментар
 
 
4000 доларів (хуцпа) було до виборів, бо вчителі були в комісіях і рахували голоси. Тепер Зе сказали пішли на ..........й!
Сьогодні зїхались за проханням голів облдержадміністрацій представники аграрної еліти (бізнесмени, науковці, фермери) з областей на комітет ВР по питанню продажу землі. В 12 год мало бути засідання комітету, проте приїхавшим сказали, що рішення комітету вже подали в 9 год в Раду. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 7587
Питання .
Чого поїхали і кому вірити? Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 5526
 показати весь коментар
 
 
С ЧЕМ И ПОЗДРАВЛЯЮ УЧИТЕЛЕЙ! Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 3265
Кушайте ваше любимое ЗЕлёное Г. Смачного. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6393
 показати весь коментар
 
 
А они не дураки вовсе. Обычное тупое болото. Причем, чем больше стаж работы, тем меньше блеска в глазах. Унылое говно. ИМХО
 показати весь коментар
 
 
Старый зольдат. По твоему долбо...бическому разуму. 73% населения учителя и среди учителей умных нет, Только ты долбень мудрый. Простите читатели за грубость. Не могу терпеть, когда учителей держат за дураков.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, что у нас в стране одни учителя. Больше ни о ком голова не болит. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 9427
 показати весь коментар
 
 
А о ком там по бюджету болит просвети? Беня не в счет.
 показати весь коментар
 
 
По таксистам болит. По ФОПам болит. По медреформе болит. По капитуляции болит.

4000 долларов ЗП - предвыборное обещание Моники учителям.

С учителей просто содрать нечего. Вот по ним у зеленых голова и не болит.
 показати весь коментар
 
 
Вам же сказали это был мем, а про тарифы шутка, кушайте не обляпайтесь. 😀
 показати весь коментар
 
 
Увеличение зарплат учителям никоим образом не связано с увеличением общего бюджета на образование. Достаточно разогнать всякие там гороно и прекратить финансировать псевдо-ВУЗы
 показати весь коментар
 
 
А где тогда слуги народа дипломы брать будут?
 показати весь коментар
 
 
Вас що, теж у Трускавці навчали? Читаємо уважно: "По некоторым важным темам, таким, как образование, увеличение зарплаты учителям, не были учтены".
 показати весь коментар
 
Вы хотели отдельной строкой в бюджете: "ЗП УЧИТЕЛЯМ"?
 показати весь коментар
 
Бачу, що навчались... Таке ж тупе, як "слуги народу".
 показати весь коментар
 
Взагалі то Голос хотів зробити вчителям 40-годинний робочий тиждень, а тут вже вони з понтом заступаються за вчительську спільноту. Вчителі - люди освічені, все бачать.
 показати весь коментар
 
Они же хотели отменить все надбавки ( за классное руководство и т.д.)
 показати весь коментар
 
І це також. Ще й сільські школи хотіли поскорочувати
 показати весь коментар
 
tZE inform‏ @tZEinform 40 мин.40 минут назад

Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 9399

Ну как мы и говорили Минфин начинает объяснять почему в бюджете такой дикий дефицит. Даже вчера нарисованные 19 миллиардов не спасли побочного сына зеленой демократии

Мажоритарщики обнаружили, что никаких дотаций по округам не будет Они в восторге
 показати весь коментар
 
 
Ехан. Зеленые улучшатели еще зебильных таксистов с ФОПами не закончили окучивать. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 7594
Доберутся и до учителей. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6237 Только вряд ли учителям это понравится.

Все, за что берется шайка Моники Зеленски, превращается в унылое говно и тупое вымогательство.
 показати весь коментар
 
 
кстати а девочки на окружной платят налоги? там где таксисты там иииии ну вы поняли Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 5146 Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 5146
 показати весь коментар
 
Отож.
И тоже наверняка за прикольного ЗЕ голосовали. Так что ими тоже стоит заняться вплотную. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 2790

Вобще я не понимаю, как это ЗЕ до сих пор не додумался взять реестры голосования и тупо по спискам конкретно своим избирателям выворачивать карманы наизнанку. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 1700 Не по профессиям или сферам деятельности, а сразу всех скопом.
 показати весь коментар
 
Зачем учителям зарплаты? Они рады что Пашинского посадят.
 показати весь коментар
 
 
Покращення стахановскими темпами

Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 7136

Глупые шахтёры не понимают, что как раз месяца 4 назад закончилась эпоха бедности. Работать и получать зарплату больше не нужно!
@useragento
 показати весь коментар
 
 
Коротко
Статевий акт недержавного зразка.
* * *
Идея для акции: прийти на Хэллоуин под Офис Президента в костюме телефона с пропущенным от «Игоря Валерьевича».
* * *
У світлі впровадження держреєстру інтимних стосунків заграв новими барвами вираз "самозайняті особи".
* * *
2014: Бандеры, сдавайтесь! А не то мы отключим вам газ!
2019: Бандєри! Здавайтесь! А то ми зріжемо вам третину з зарплат, пенсій і медицини!
* * *
Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
* * *
(диалог по громкой связи в торговом центре)
"Просьба отправить кого-нибудь убрать туалет на третьем этаже".
"Но у нас нет туалета на третьем этаже?.."
"Теперь есть".
* * *
- Почему вы обзываете Зеленского ******? Он обижается!
- Ничего не поделать, это традиция. Каждый пигмей по имени Вова, вредящий Украине, рано или поздно становится ******.
 показати весь коментар
 
 
Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 1936

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити добре. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
 показати весь коментар
 
 
главное, что многие проценты учителей ,которые голосовали и вели агитацию за "зе" сделали их ,и сделали их для того,что бы их "слуги" сделали..,
 показати весь коментар
 
 
Короче: Беня таки получит свои 5 миллиардов денег если не по суду целиком, то втихаря частями. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 20
 показати весь коментар
 
 
а зачем им поправки если они уже итак имеют зарплату в 4500 евро?
 показати весь коментар
 
Облиште цих учителів у спокої. Їм і так добре. Вчителі -- це ще від совдепівських часів золотий фонд фальсифікаторів на виборах. Тому вони своє заслужили.
 показати весь коментар
 
 
и это правильно! достаточно вспомнить, как эти недоумки считали эти 4 "тыщи" (до выборов еще). А,ведь, учили их учителя. И выучили 75 %. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 7925
 показати весь коментар
 
 
в том и дело, что похоже зебобики и в школу ходили по приколу...
 показати весь коментар
 
 
так вот эти самые зеленчуки и есть продукт образования. Это прекрасно! Раз наших Песталоцци с Макаренками не насторожил факт подсчета (см.выше) и они леммингами понеслись голосовать за это, то претензий у учителей к трускавецким бакалаврам не должно быть. Ведь, правда? Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 8182
 показати весь коментар
 
да то ерунда...зебобики расскажут-а что вы хотели? деньги все украдены до нас попередниками( это с удивительным постоянством рассказывают ВСЕ власти)
 показати весь коментар
 
Слухи о повышении зарплат учителям немного преувеличены...
 показати весь коментар
 
та хватит вам и того что получаете, хоть бы на ту зарплату отработали.
 показати весь коментар
 
Налоги!!! Срочно нужно налоги повышать!!! Вводить новые сборы!!! Вэнэсуэлка так Вэнэсуэлка... Колхозники хотят скотофермочку...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору