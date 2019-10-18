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 Політика України, Економіка
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 Купівля електроенергії в Росії завдяки "поправці Геруса" - це антиукраїнські дії, - Тимошенко

Імпорт електроенергії з Росії, який став можливим через поправку глави комітету ВР з енергетики Андрія Геруса, боляче б'є по інтересах України.

Про це в коментарі журналісту заявила лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, пише Обозреватель.

На її думку, купівля російської електроенергії в умовах профіциту генеруючих потужностей в Україні не обґрунтована економічно, а також шкідлива політично, тому що суперечить антиросійським санкціям.

"Я хочу сказати, що це категорично недопустимо. І сьогодні на комітеті я також сказала, що Росія має вдвічі більше потужностей по генерації електроенергії, ніж Україна сьогодні споживає. І тому брати перетоки з Російської Федерації зараз, коли у нас достатньо власної електроенергії, просто її купувати, всупереч санкціям, які застосовані проти Російської Федерації, – це просто діє проти України. І мене хвилює, що це вже стає системою".

На думку Тимошенко, законодавчі ініціативи Геруса спрямовані на зруйнування промислового потенціалу України.

"Вікно можливостей, яке відкрите зараз перед країною, використовується не для того, щоб відновити економіку, зробити заможнішими українців, підтримати наші українські підприємства, відродити Україну. А це вікно можливостей використовується для того, щоб знищити останній національний потенціал нашої держави", – стверджує голова фракції "Батьківщина".

Нагадаємо, 18 вересня за ініціативою Геруса Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в якому він пролобіював правку, що дозволила імпорт електроенергії із Росії та Білорусі.

1 жовтня розпочалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснює компанія "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Протягом першої половини жовтня добовий обсяг імпорту російської електроенергії збільшився майже удвічі – до 4,48 млн кВт-год, станом на 15 жовтня, проти 2,4 млн кВт-год на початку місяця.

Низка політологів та економічних експертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та інструмент тиску з боку Кремля на українську владу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154601
 
   
 Топ коментарі
 
2014: Бандеры, сдавайтесь! А не то мы отключим вам газ!
2019: Бандєри! Здавайтесь! А то ми зріжемо вам третину з зарплат, пенсій і медицини!
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Тот редкий случай, когда соглашусь с БабЮлей
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А чего призывать? Зебилов снесут и без призывов.
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Так список украденого ще не написали в методичку, шукають в мемуарах Януковича.
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А чо старуха про газ, нефтепродукты т.д. молчит? У них цель Украину в Африку превратить?
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Как Беня скажет , так и будет . При чём тут Герус . . ?? Он ещё дитё , для того шоб такие решения принимать самостоятельно .
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Цель бабушки - как гиена, следить за жертвой и время от времени, когда та подставляется, покусывать ее чтобы та теряла кровь.
Бабушка время от времени вкидывает на расшатывание рейтинга "новой власти", Беня тут побоку.
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Да весь этот "Слуга народа" - одно сплошное большое антиукраинское действие.
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А зачем вообще аграрной сверхдержаве какое-то электричество?
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Там уже в Крыму уже положительная генерация. 2 тэц молотят. На железку пока не выдают, ещё не все электрофицировано пока. Херсон приготовился встречать перетоки .
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Кому цікава думка сучки,яка впарювала українцям кацапський ґаз по 450$,і кабальні договорняки з ******?
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Тарговля на крови! Даколе! Барыгу вон из власти!
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Тю, а шо Коломойский зря напрягался во время избирательной компании?
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