 У нас будуть мер із магістратом і префект, - нардеп від СН Качура про майбутню модель управління в Києві

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від СН Олександр Качура.
За його словами, завдання законопроєкту про столицю - збалансувати відносини мера і глави КМДА.
"Тому що багато років це була одна людина, яка спочатку давала доручення, а потім йшла виконувати. Я навіть цікавився - у КМДА є два різні кабінети для мера і глави КМДА, щоправда, Кличко одним з них не користується. Я вважаю, що це мають бути дві різні людини. Мер має задавати політику, бачення, порядок денний в освіті, медицині, а глава адміністрації має бути менеджером, який керує комунальними підприємствами, і бути господарником", - пояснив Качура.
За його словами, глава КМДА матиме контрольні функції і зможе зупиняти рішення мера: "У нас будуть мер з магістратом і глава адміністрації (префект). Так ось суть префекта, якщо виділяється якась ділянка, і є сумніви в законності рішення, він може зупинити це рішення. Також, як і інші рішення, невластиві радам, неконституційні, наприклад, про відділенні зі складу України, не дай Бог".
"80 депутатів Київради закривають загальні концептуальні речі - містобудування, інфраструктури, бюджету. А районні ради будуть займатися питаннями локальними - де школу відремонтувати, де дорогу, де труби протікають. Вони вирішують, куди спрямувати кошти. Бо до цих депутатів люди зможуть дійти, а до депутатів Київради - ніяк. І ми за європейською моделлю маємо прив'язати ради до кількості шкіл", - пояснив Качура поділ повноважень Київради і райрад, які планують відновити.
Також Качура пояснив, чому депутатам Київради планується виплачувати зарплату: "Щоб вони ці функції виконували на постійній основі, а не раз на кілька місяців. Тому що, якщо депутат буде одержувати зарплату, він не зможе займатися бізнесом. Щоб не було такого, як зараз, коли забудовники йдуть у депутати і виділяють землю своїм же компаніям. У результаті того, що ми ліквідуємо районні адміністрації, ми передамо ці гроші на місцевих депутатів - тобто бюджет у цьому плані не постраждає".
Детальніше читайте в інтерв'ю Олександра Качури: "Я воюю з мафією оцінювачів, яка хоче забрати 9 мільярдів з бюджету, а вони мене дискредитують".
Для міщан боротьба за надання їм маґдебурзького права була способом здобуття певної автономії від держави та правової основи для захисту від зазіхань великих феодалів, які вимагали від міст натуральних повинностей, податків тощо. Для центральної влади, яку уособлювали литовський князь чи польський король, дарування тому чи іншому місту маґдебурзького права стало важливим чинником державного управління, що давав змогу розширювати за рахунок міщан свою соціальну базу та здійснювати тиск на феодальну аристократію.Щороку в місті проводили два ярмарки (купці з Вірменії, Сирії, Єгипту, Західної Європи, Білорусі й Московщини). Торги проводили тричі на тиждень. Київ став центром міжнародної торгівлі. Також ухвалено «складське право» - іноземні купці частину товарів мали продавати в Києві. Вони зупинялися на Подолі (Гостинний двір). З 1785 магістрат поступово був перетворений на судові установи.Наприкінці XVIII ст. Катерина II зняла привілеї міста, приєднавши його до Малоросії.16 лютого 1802 Олександр І відновив Маґдебурзьке право - цю подію святкували балами й ілюмінаціями три дні, а пізніше на цю честь зібрали гроші на будівництво каплиці й пам'ятника з фонтаном (Пам'ятник Маґдебурзькому праву).У 1835 році Микола І остаточно скасував Маґдебурзьке право.[8]Скасування Магдебурзького права[ред. | ред. код]
На теренах, що відійшли до Московського царства (де містам не надавали самоуправління), після 1654 року маґдебурзьке право залишено лише у деяких, т. зв. привілейованих містах. Фактично застосування права припинили після запровадження 1781 року «Установлення про губернії» і створення нової судової системи.
Указом 1831 року Микола І скасував маґдебурзьке право по всій Україні, крім Києва, де його скасували 1835 р.
В містах Галичини, яка після 1-го поділу Польщі (1772) відійшла до володінь Габсбургів, органи міського самоуправління та суди, створені за маґдебурзьким правом, продовжували діяти ще деякий час. Австрійський уряд значно обмежив, а згодом ліквідував їх. У Львові застосування маґдебурзького права припинили 1786 року.
если справились с дважды не судимым реальным вором, то даже не сомневаюсь, шо справитесь и с вездессущим - было бы желание...
в какой то момент поймет шо enough is enough...
А я поясню Качуру - мэр (избираетмый) - этот попи.......деть, а глава администрации (назначаемый Зелей) - бабло делить.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
,бо ж юдей це релегійна приналежність а не національна
"Я знаю краратє, дзюдо, джиу-джицу, у-шу и еще кучу страшных слов."
Хіба справа у назві?
Это было по всем городам Украины и раньше
Иной версии как смотрящий от власти «потому что тупой народ непонятно кого выберет» не могу предположить
вот єслі бі Клічка за стеклянній міст та посадили по карошій статті то я б повірив що зелені за народ
а так це вітя янукович третій
Решили эту должность просто сделать бесправной, а своего человека назначать (а не выбирать) контролировать потоки.
погугліть і дізнаєтесь що ідеї Махно не мали нічого спільного із вигаданною комуно-більшовицько-мокшанською владою "махновщиною"
ідеї за які боровся Нестор Махно - рівність і добробут українського селянства
То о чем говорит этот черт, означает только повышение коррупции и перераспределение денежных потоков. Оно даже не знает права и обязанности ни МЭРА ни Главы КМДА.
Без четкого понимания того кто и чем должен заниматься толку не будет.
ну що буде у вас - зрозуміло)
а що буде у місцевої громади?)
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свині ,свині...бруднозелені ненажерливі свині порозбігалися по Україні(((
А що за префЄкт? Це що, смотрящій? ЗеЛена шмаркля ще не всіх своїх фотографів, масажистів та інших придурків з ЗеМанди розсадила на "кормлєніє"?
Це вже схоже на окупаційну ЗєБєніну адміністрацію...