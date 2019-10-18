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 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (720) Київ (6619) Кличко (740) місцеве самоврядування (49) Качура (7)

 У нас будуть мер із магістратом і префект, - нардеп від СН Качура про майбутню модель управління в Києві

Глава КМДА (префект) матиме контрольні функції і зможе зупиняти рішення мера та магістрату.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп від СН Олександр Качура.

За його словами, завдання законопроєкту про столицю - збалансувати відносини мера і глави КМДА.

"Тому що багато років це була одна людина, яка спочатку давала доручення, а потім йшла виконувати. Я навіть цікавився - у КМДА є два різні кабінети для мера і глави КМДА, щоправда, Кличко одним з них не користується. Я вважаю, що це мають бути дві різні людини. Мер має задавати політику, бачення, порядок денний в освіті, медицині, а глава адміністрації має бути менеджером, який керує комунальними підприємствами, і бути господарником", - пояснив Качура.

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За його словами, глава КМДА матиме контрольні функції і зможе зупиняти рішення мера: "У нас будуть мер з магістратом і глава адміністрації (префект). Так ось суть префекта, якщо виділяється якась ділянка, і є сумніви в законності рішення, він може зупинити це рішення. Також, як і інші рішення, невластиві радам, неконституційні, наприклад, про відділенні зі складу України, не дай Бог".

"80 депутатів Київради закривають загальні концептуальні речі - містобудування, інфраструктури, бюджету. А районні ради будуть займатися питаннями локальними - де школу відремонтувати, де дорогу, де труби протікають. Вони вирішують, куди спрямувати кошти. Бо до цих депутатів люди зможуть дійти, а до депутатів Київради - ніяк. І ми за європейською моделлю маємо прив'язати ради до кількості шкіл", - пояснив Качура поділ повноважень Київради і райрад, які планують відновити.

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Також Качура пояснив, чому депутатам Київради планується виплачувати зарплату: "Щоб вони ці функції виконували на постійній основі, а не раз на кілька місяців. Тому що, якщо депутат буде одержувати зарплату, він не зможе займатися бізнесом. Щоб не було такого, як зараз, коли забудовники йдуть у депутати і виділяють землю своїм же компаніям. У результаті того, що ми ліквідуємо районні адміністрації, ми передамо ці гроші на місцевих депутатів - тобто бюджет у цьому плані не постраждає".

Детальніше читайте в інтерв'ю Олександра Качури: "Я воюю з мафією оцінювачів, яка хоче забрати 9 мільярдів з бюджету, а вони мене дискредитують".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154599
 
 
 Топ коментарі
 
Префект. ну прям как в Кацапстане. Впрочем, ничего удивительного.
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Тобто в Києві вже не буде самоврядування. Мрії Януковича втілює Зебіл 6.
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Тобто у євреїв будуть і мэр з магістратом и префект, а у киян дуля з маком!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Префект. ну прям как в Кацапстане. Впрочем, ничего удивительного.
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Ну прям как во Франции.
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Маґдебурзьке право Києва[ред. | ред. код]У XIV-XV ст. Київ перебував під владою литовських князів, що витіснили орду до Криму. За ліберальної політики місто відбудували, населення збільшилося. У 1482 році кримський хан Менґлі I Ґерай захопив Київ, вбив містян. Щоб відновити місто, великий князь Казимир Ягеллончик повелів зібрати по Україні 20 тис. майстрів, що локально оселилися в Києві (вулиці Гончарна, Дегтярна і т. д.). У 1494 році великий князь Олександер, син Казимира, із метою пожвавлення господарства міста надав Києву Маґдебурзьке право. У 1494-1497 рр. був утворений і запрацював київський магістрат.
Для міщан боротьба за надання їм маґдебурзького права була способом здобуття певної автономії від держави та правової основи для захисту від зазіхань великих феодалів, які вимагали від міст натуральних повинностей, податків тощо. Для центральної влади, яку уособлювали литовський князь чи польський король, дарування тому чи іншому місту маґдебурзького права стало важливим чинником державного управління, що давав змогу розширювати за рахунок міщан свою соціальну базу та здійснювати тиск на феодальну аристократію.Щороку в місті проводили два ярмарки (купці з Вірменії, Сирії, Єгипту, Західної Європи, Білорусі й Московщини). Торги проводили тричі на тиждень. Київ став центром міжнародної торгівлі. Також ухвалено «складське право» - іноземні купці частину товарів мали продавати в Києві. Вони зупинялися на Подолі (Гостинний двір). З 1785 магістрат поступово був перетворений на судові установи.Наприкінці XVIII ст. Катерина II зняла привілеї міста, приєднавши його до Малоросії.16 лютого 1802 Олександр І відновив Маґдебурзьке право - цю подію святкували балами й ілюмінаціями три дні, а пізніше на цю честь зібрали гроші на будівництво каплиці й пам'ятника з фонтаном (Пам'ятник Маґдебурзькому праву).У 1835 році Микола І остаточно скасував Маґдебурзьке право.[8]Скасування Магдебурзького права[ред. | ред. код]
На теренах, що відійшли до Московського царства (де містам не надавали самоуправління), після 1654 року маґдебурзьке право залишено лише у деяких, т. зв. привілейованих містах. Фактично застосування права припинили після запровадження 1781 року «Установлення про губернії» і створення нової судової системи.
Указом 1831 року Микола І скасував маґдебурзьке право по всій Україні, крім Києва, де його скасували 1835 р.
В містах Галичини, яка після 1-го поділу Польщі (1772) відійшла до володінь Габсбургів, органи міського самоуправління та суди, створені за маґдебурзьким правом, продовжували діяти ще деякий час. Австрійський уряд значно обмежив, а згодом ліквідував їх. У Львові застосування маґдебурзького права припинили 1786 року.
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Тобто в Києві вже не буде самоврядування. Мрії Януковича втілює Зебіл 6.
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"Самоврядування" має бути цивілізованим, як у демократичних державах. А не самодурним, як у нас є зараз.
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Зе и цивилизация - несовместимые понятия.
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та ну нах.. давай сразу гауляйтера, чтоб зе-фюреру удобнее было.
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не тянет ета шобла паликмахтеров ни на фюрира ни на гауляйтера - так, босота криворогатая, случайная...
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многие так думают, но зе-люмпен вездесущ и #вездеодинаков - насколько тупые настолько и наглые. если мы пришли к "народному суду" - "спросите 100 человек", то осталось превратить гбр в гестапо и ввести показательные расстрелы.
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мрачноватую картинку вы нарисовали, но надежда остается.
если справились с дважды не судимым реальным вором, то даже не сомневаюсь, шо справитесь и с вездессущим - было бы желание...
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да вы правы. но зелень, умудренная опытом несудимого, вместо Майдана может устроить Тяньаньмэнь.
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если не шевелиться, то наверное да, но Украина не та страна, шо не шевелится,
в какой то момент поймет шо enough is enough...
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"Мэр должен задавать политику, видение, повестку дня в образовании, медицине, то глава администрации должен быть менеджером, который руководит коммунальными предприятиями и быть хозяйственником", - пояснил Качура.

А я поясню Качуру - мэр (избираетмый) - этот попи.......деть, а глава администрации (назначаемый Зелей) - бабло делить.
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будет будет,в Ростове у вас там всё будет.
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Тобто у євреїв будуть і мэр з магістратом и префект, а у киян дуля з маком!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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це ти натякаєш щоб переходити в юдаізьм...?
,бо ж юдей це релегійна приналежність а не національна

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А нафига, ктото может обьяснить? Зачем о одном единственном городе в Украине мэр, магистрат и перфэкт? Карго культ, нравятся звучные названия?
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Вообще-то Голова КМДА нужен, но при этом он не должен стоять над гос органами НАБУ, ДБР, СБУ, Судом. Это две разные ветки власти. Ветвь самоуправления - МЭР, ветвь преЗЕдентской - Голова МДА и ОДА. Только их функции не должны пересекаться - это различные уровни. Допустим ситуацию: городу необходим новый мост, кто будет исполнять и строить. С одной стороны мост нужен городу -пусть он и строит за свои деньги. С другой - мостовые переходы гос объекты стратегического назначения и государство должно так же участвовать в финансировании строительства. Решать вопросы совместно. Таким же образом возможно и финансирование школ. Скажем Государство устанавливает з/п учителям, а от местной власти могут идти всевозможные надбавки. То есть получаем финансирование как из местного бюджета так и из государственного, по идее манипулируя этими двумя бюджетами возможно формировать инвестиционную привлекательность регионов, в плоть до управления демографической ситуацией. Такое решение имеет право существовать только при четком распределении прав и обязанностей самоуправления и государственной веток.
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Почему сразу не назвать должность -"Префект останавливающий".?
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Правильнее, на мой взгляд, "Префект перенаправляющий". Или "Префект по потокам".
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"зе" плесень в лице главы Глава КГГА (префект) процентнты.хотят сделать еще и киевлян заложниками ихней куйни останавливая решения мера Киева....тогда вопрос ,а н,,,й киевский мер,когда есть "зеленый префект"?
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Напомнило анекдот:
"Я знаю краратє, дзюдо, джиу-джицу, у-шу и еще кучу страшных слов."
Хіба справа у назві?
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Ещё одно контролирующее стадо нахлебников.
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зачем? что от этого голодного стада выиграет столица?
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побутують ще один скляний міст замість лікарні
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У них там мер, префект, магистрат, а у нас Осос Петрович?
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Как в России. Так проще будет входить в РФ
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Сколько ни читаю на эту тему, никак не могу понять, нафига нужен и мэр и глава городской администрации
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Смотрящий от преЗЕдента. По факту - сделать должность мэра номинальной, лишить киевлян самоуправления. Хартию вольностей дали давно, пора бы и забрать!
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Это придумал не Зеленский
Это было по всем городам Украины и раньше

Иной версии как смотрящий от власти «потому что тупой народ непонятно кого выберет» не могу предположить
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все єто хня
вот єслі бі Клічка за стеклянній міст та посадили по карошій статті то я б повірив що зелені за народ
а так це вітя янукович третій
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Решения мэра утверждает коллегиальный орган - Київрада. С чего чиновник, назначенный хрен пойми кем, вдруг будет их отменять? Должность смотрящего? У нас по Конституции - источник власти народ. А если мэр вдруг принял грибы, и решил выйти из состава Украины, или за пределы Солнечной системы, неважно, то для этого есть прокуратура!
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Ну не могут они выиграть выборы в Киеве. У нас будут мэр с магистратом и префект, - нардеп от СН Качура о будущей модели управления в Киеве - Цензор.НЕТ 897
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все сделаем, чтобы соплю зеленую не пустить!
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Очередной, патологический ЗЕ-ДЕБИЛ !!!!
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Говорите проще - протолкнуть в денежные потоки Киева своего мэра у "слуг уродов" шансов мало.
Решили эту должность просто сделать бесправной, а своего человека назначать (а не выбирать) контролировать потоки.
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Они бы давно это сделали, но Конституция им мешает, как и во многом другом. "Анархия мать порядка" - махновцы они.
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прошу не ображати ідеї українського селянства і видатного очільника Нестора Махно
погугліть і дізнаєтесь що ідеї Махно не мали нічого спільного із вигаданною комуно-більшовицько-мокшанською владою "махновщиною"
ідеї за які боровся Нестор Махно - рівність і добробут українського селянства
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Префект, по факту будет стоять над НАБУ, ДБР, МВД, СБУ, Судом и все решать за нал.
То о чем говорит этот черт, означает только повышение коррупции и перераспределение денежных потоков. Оно даже не знает права и обязанности ни МЭРА ни Главы КМДА.
Без четкого понимания того кто и чем должен заниматься толку не будет.
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Конституцию вначале поменяйте. Замучаетесь судиться, уроды.
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У нас будут мэр с магистратом и префект, - нардеп от СН Качура о будущей модели управления в Киеве
ну що буде у вас - зрозуміло)
а що буде у місцевої громади?)
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свині ,свині...бруднозелені ненажерливі свині порозбігалися по Україні(((
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Мер та магістрат - це зрозуміло.
А що за префЄкт? Це що, смотрящій? ЗеЛена шмаркля ще не всіх своїх фотографів, масажистів та інших придурків з ЗеМанди розсадила на "кормлєніє"?
Це вже схоже на окупаційну ЗєБєніну адміністрацію...
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Новояворівська міська рада, що приватизувала ТЕЦ, мабуть збирається повернути собі банкрута й ще раз його продати WANTED RUSKA PRATSYA http://rupr.org/
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И налогов! Побольше налогов на колхозников!!!)))
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Для того щоб зупиняти постанови про відділення Києва від України вистачить і прокуратури разом із СБУ. Створювати префекта для цього не треба. Зє ж розказував про референдуми, то хай проведе його із цього питання, а то це не добре виглядає...
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префект, магистрат...это они в Трускавцах слов нахватались? уважаю, даже не ожидала, что запомнят У нас будуть мер із магістратом і префект, - нардеп від СН Качура про майбутню модель управління в Києві - Цензор.НЕТ 1086
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бидлота тупорила і не усвідомлює що в УКРАЇНІ мерів не існує... а шлємазлів=повна зала під круглим куполом.. цирк одним словом
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