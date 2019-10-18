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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6619) напад (668) прокуратура (1932)

 Затримано підозрюваного в серійних нападах, скоєних на території Дніпровського району столиці, - прокуратура

У Києві затримано підозрюваного в серії нападів з ножем на чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Зазначені злочини були скоєні протягом вересня цього року на території Дніпровського району міста Києва.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів і зібраних доказів встановлено причетність до скоєння двох таких нападів 44-річного місцевого жителя, який раніше перебував на примусовому лікуванні у психіатричному закладі за вчинення умисного вбивства в неосудному стані.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України та до суду подано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді поміщення в психіатричний заклад в умовах, що виключають небезпечну поведінку.

Триває досудове слідство, під час якого збираються докази можливої ​​причетності підозрюваного до інших епізодів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154598
 
 
 Топ коментарі
 
Посадите к нему в камеру врача который его с дурки выпустил.
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Посадите к нему в камеру врача который его с дурки выпустил.
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Ну, агрессия это дело наживное, особенно в зе-стране.
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за раками лучше на Тетерев речку - места знаю...
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