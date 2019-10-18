EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  7303  260
Все про:Пашинський (282) суд (5617)

 Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою

Після повернення із нарадчої кімнати судді Апеляційного суду міста Києва, у якому сьогодні розглядається скарга захисту Сергія Пашинського щодо обрання йому запобіжного заходу, озвучили своє рішення.

Ухвалу Печерського суду щодо Пашинського залишили без змін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському. ВIДЕО

"Це означає, що ми повернулися у часи Януковича. Мені боляче і сумно за нашу державу. Я знаю, що з понеділка мені десятками висуватимуть нові підозри", - сказав сам Пашинський.

Нагадаємо, 7 жовтня в Печерському районному суді колишнього нардепа заарештували на два місяці без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154596
 
   
 Топ коментарі
 
Пашинский конечно мерзопакостная рожа но правовой беспредел который начался аукнется всем .
 показати весь коментар
 
Самое интересное, что зебилы схавают. Потому что поголовно с одной извилиной. Потому что вопрос не в пашинском. Если под залог нельзя выходить по обычному делу, обычной бытовухе, где никто не погиб и не стал инвалидом, где никто не убегает - то значит под залог подозреваемых в убийстве нельзя отпускать вообще? Никого? Хотя о чем это я, о какой то логике, когда у зебилов только примитивные животные чувства.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Ні, це зелена блювота свята, тільки бухала на свята разом з овочем і кацяпські гроші за серіали загоняла в оффшори Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 9556
 показати весь коментар
 
от тобі і на.. Мародьор 5 років потужно реформував реформував та таки невиреформував суди.. Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 318 абуть ще 5 років не вистачило
 показати весь коментар
 
 
Тоесть теперь это оправдание всему? Я уже молчу про то, что говорить на порошенко мародер, хотя как раз ничего не укралд и не видеть хозяина зеленского - коломойского, который украл сотни миллиардов - это быть полным быдлом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
удмурдъ, будь ким хочеш, можеш бидлом, можеш рускагаварящым удмурдом.. маєш право Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 5547 в мене твій білий гаспадін Мародьор Барижний вкрав 5 років життя та надію на шось добре в цій країні
 показати весь коментар
 
 
Можливо краще для Країни було якби ти взагалі не народився, босой, тупий, зелений виборець?
 показати весь коментар
 
Ну теперь Зюзька выдрыхвормуе Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 924 .. Хоть бы они его самого не посадили Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 3812 ...

Суды ни одна власть не нагнёт никогда . Суды это цепные псы олигархов , они подчиняются только им . Пока олигархи существуют пока суды на них и будут работать . Суды по теории державные , а по факту частные , олигархов .
 показати весь коментар
 
 
ЗЕблевотина будет радостно кричать Лалала Лалалала и стучать членом по клавишам, когда из госбюджета будут выплачивать Пашинскому по решению ЕСПЧ за "незаконне позбавлення волі".
 показати весь коментар
 
 
Порохососьё,из госбюдета пашинскому будут выплачивать лишь тюремную пайку,ну и временами зашивать жопу.
 показати весь коментар
 
 
Егор.Ты что порноактер?Перетрудился на работе?Так к сексу относишся?
 показати весь коментар
 
 
".Мужчина рассказал, что 31 декабря около 17:00 часов он шел из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом маму. По дороге он наткнулся на заглохший бус. Водитель попросил его помочь вытолкать машину с проезжей части на обочину."Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на…, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была - я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал Химикус.Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Пострадавший утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился на поражение."Счастье, что бутылка в руках была - дал по голове. Стрелял сюда", - рассказал пострадавший, показывая на грудь.Химикус утверждает, что на его простреленных штанах остался след от пороха, что якобы указывает на то, что Пашинский находился рядом с ним в момент выстрела."
 показати весь коментар
 
 
Продажного гражданина "крисюка", даже не жалко. Меткий стрелок ....
 показати весь коментар
 
 
А что хотела эта гнида стрелявшая в человека в Киеве,медальку героя?
 показати весь коментар
 
 
А что хотела эта гнида, оскорбившая женщину и ударившая Сергея бутылкой по голове?
 показати весь коментар
 
 
Это был повод для ареста. Главное ему еще будут предъявлять.
 показати весь коментар
 
Не истери, они играют роль дымовой завесы за которой
- Моника прячет от зебилов формулу Штайнмайера...

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Очевидний беспрєдєл зе-мразі.
 показати весь коментар
 
 
От может кому другому бы и поверил, а этому скоту Пашинскому пожелаю только срока побольше.
 показати весь коментар
 
 
Наступний кононеко,гєпа,допа,бойко,новінський,шуфрічь,мєртвєчук,порошенко,ахмєтов.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво,а де Свиночолий,який виступав із заявами щогодини,а тут загасився?
 показати весь коментар
 
 
Прийде час і Рябошапка із Портнивим і Зеленський будуть перед судом відповідати за свої кримінальні вчинки. Амінь!
 показати весь коментар
 
 
А чому Портнов раніше не відповідав перед судом?... От я взагалі-то на ФБ часто читала його дописи, та дописи отої Лукаш. І що?... Чому тільки мене це дратувало? Час у вас був з 2014 року.
Портнов був і є національною безпекою для України.
Мені теж зараз сумно, але...
 показати весь коментар
 
Пашинский конечно тоже мудак хороший, но такой махровый беспредел возмутителен!
 показати весь коментар
 
 
Плевать на имя обвиняемого. Факт беспредела налицо.
 показати весь коментар
 
 
Вчера я наблюдал за "судьями" во время процесса. Наблюдал специально за "судьей" и стало понятно, что решение будет именно таким. Там до процесса было решено, какой вердикт будет вынесен. Надо по одному этих мразей отстреливать. По-другому никак.
 показати весь коментар
 
 
Пашинский - индикатор справедливости. Посадят - значит Украина будет жить. Если нет, то жопа.
 показати весь коментар
 
 
Ублюдочная значит твоя "справедливость". Да и сам ты, похоже, такой же.
 показати весь коментар
 
 
Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 7705 Евгений 89b7971a
Самое интересное, что зебилы схавают. Потому что поголовно с одной извилиной. Потому что вопрос не в пашинском. Если под залог нельзя выходить по обычному делу, обычной бытовухе, где никто не погиб и не стал инвалидом, где никто не убегает - то значит под залог подозреваемых в убийстве нельзя отпускать вообще? Никого? Хотя о чем это я, о какой то логике, когда у зебилов только примитивные животные чувства.
 показати весь коментар
 
 
Очередной пятилетний передел собственности властными евреями. Мне кажется, что Зекоманда получит хороший откат. Поэтому одного срока считает президент, хватит. Почему то так кажется.
 показати весь коментар
 
 
Ему (Пашинскому) больно и обидно.А вот мне радостно и хорошо,когда такие отморозки со стволами на зоне "парятся".Пусть там ,на параше честь жены попробует защитить,чем на проезжей части дороги в темное время суток.
 показати весь коментар
 
Порохоботик свой провокационный коммент удалил.Что случилось защитничек "ночных бабочек"?
 показати весь коментар
 
аж гидко на цей суд дивитись - нагла розправа
 показати весь коментар
 
 
Над ким розправа? Він хронічний злодій. Починаючи з того, коли він був керуючим в одному з банків Житомира, де по фіктивним кредитним угодам зтирив мвйже 4 млн.$. Потім він зі своєю копійчаною зарплатнею стає власником десятка діючих кар'єрів на Житомирщині ( тов "Юнігран), вже про віджату кондитерську фабрику в Житомирі, я мовчу. Бо такого відвертого свавілля ще пошукати. А як, він "засівав" 65 виборчий округ на виборах депутатів, це треба було бачить, дійство було маштабне. Дружина обдарувала іграшками всіх дітей в садочках, пенсіонерам - пайки, всім іншим обіцянки. Якби ці гроші були зароблені, він би округ ними не всіював. Тільки за те, що армію з своїм ********* розкрав під час війни, його требя по старій древлянський традиції за дві ного та до двох берез, та на дві частини роздерти.
 показати весь коментар
 
Ни Пашинского ни Гладковского не посадят. При порохе тоже арестовывали и затем отпускали. Имитация.
 показати весь коментар
 
 
Это было ясно еще вчера по 1+1 что его оставят под стражей, ему будут предъявлять новые обвинения!
 показати весь коментар
 
Пашинский - стандартный негодяй. Но то, что за бытовую и достаточно мутную историю не дают даже выйти под залог-говорит о неприглядном будущем для всех, кто не нравится власти. И не только. Платишь следователям и они твоего конкурента закрывают. А суда -нет.
 показати весь коментар
 
 
Здесь совсем другое. Эта история лишь повод для ареста. Ему уже предъявили несколько иных обвинений. Но его не посадят. Это все для того, чтобы отвлечь народ от готовящегося разграбления земли.
 показати весь коментар
 
 
Нанесение тяжких телесных с помощью огнестрельного оружия- только повод для ареста?Ну я тогда не знаю?Давайте тогда друг друга калечить и увечить безнаказанно.Заодно и оружие легализуем,что бы все в равных условиях были.А не так как сейчас,есть избранные,что целым арсеналом владеют,а остальные должны бутылками и подручными средствами защищаться.Кстати,у Пашинского три наградных пистолета.Спрашивается,за что,за какие такие заслуги?Он что фронтовик?Он что на Колчаковских фронтах ранен был?
 показати весь коментар
 
Вы правы. Он и покалечил и у него конечно есть и другие преступления. Но в любом случае, увидите, что его максимум через 2 месяца отпустят. Это шоу-инсценизация. Подобное было и при Порошенко. Одного даже на кровати несли.
 показати весь коментар
 
 
Не випускають щоб не втік бо на нього стільки справ що хватить на по життєве. Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 4368
 показати весь коментар
 
Может быть. Потрудись перечислить, пожалуйста!
 показати весь коментар
 
Порохоскот как всегда в своем репертуаре, волает спасай свиней, коррупция в опасности, дебилы одним словом, такие за пару копеек мать родную укококшат твари продажные. Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 9784
 показати весь коментар
 
 
Петя Петя а вот при Пете! Да оставьте Петю . Чел до конца жизни в шоколаде будет, не вы ни Я ему на-куй не нужны . Шоколадная машина шоколадная жена дом, это отдельная тема .Что по Зе ? Рано судить не прошло и пол года! Что по Очкарику ? Чисто это дичь в достатке , которая стреляла на право и налево без разбора с диагнозом , а что я вижу ? С нашим гуманным судом героя сделают, а в остальном влип очкарик влип.
 показати весь коментар
 
Не надо примазывать его к патриотам. Я не с ним, как раз потому, что патриотка.
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору