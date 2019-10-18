 Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою

Ухвалу Печерського суду щодо Пашинського залишили без змін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це означає, що ми повернулися у часи Януковича. Мені боляче і сумно за нашу державу. Я знаю, що з понеділка мені десятками висуватимуть нові підозри", - сказав сам Пашинський.
Нагадаємо, 7 жовтня в Печерському районному суді колишнього нардепа заарештували на два місяці без права внесення застави.
Суды ни одна власть не нагнёт никогда . Суды это цепные псы олигархов , они подчиняются только им . Пока олигархи существуют пока суды на них и будут работать . Суды по теории державные , а по факту частные , олигархов .
- Моника прячет от зебилов формулу Штайнмайера...
Портнов був і є національною безпекою для України.
Мені теж зараз сумно, але...
Самое интересное, что зебилы схавают. Потому что поголовно с одной извилиной. Потому что вопрос не в пашинском. Если под залог нельзя выходить по обычному делу, обычной бытовухе, где никто не погиб и не стал инвалидом, где никто не убегает - то значит под залог подозреваемых в убийстве нельзя отпускать вообще? Никого? Хотя о чем это я, о какой то логике, когда у зебилов только примитивные животные чувства.