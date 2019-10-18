 Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою

Ухвалу Печерського суду щодо Пашинського залишили без змін, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Це означає, що ми повернулися у часи Януковича. Мені боляче і сумно за нашу державу. Я знаю, що з понеділка мені десятками висуватимуть нові підозри", - сказав сам Пашинський.

Нагадаємо, 7 жовтня в Печерському районному суді колишнього нардепа заарештували на два місяці без права внесення застави.