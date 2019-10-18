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 Політика України
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 НАБУ повідомило про підозру Гладковському у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Заступником Генерального прокурора - керівником САП Назаром Холодницьким погоджено повідомлення про підозру колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки та оборони України. 18 жовтня 2019 року детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому посадовцю у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ст.366-1 Кримінального кодексу України. Встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Так, вказана особа забезпечила включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", - йдеться в повідомленні.

"Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн гривень збитків. Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тис. дол. США (за 2016 рік), 63 тис. дол. США (за2017 рік) та 47,5 тис. дол. США (за 2018 рік). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - зазначили в САП.

Також читайте: У жодному кримінальному провадженні Гладковському підозру не оголошено. Суспільство відволікають від "формули Штайнмаєра", - адвокат Волинець

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154595
 
   
 Топ коментарі
 
Все ближче й ближче до потужного сивочолого.. Які там прогнози у букмекерів - знімуть недоторканість, чи арешт відбудеться вже після Нового Року?
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свыня, свинярчуки и все шобла поросячья должна сидеть
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Якщо тупі будкостроітєлі ще не зрозуміли, що в цій країні вже неможливі якісь інсинуації для публіки, то мені їх не шкода. Як і тих, хто думає, що можна Закон "Про землю" протягнути тишком-нишком.
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Страшний звір!
Для нинішніх обрізаних можновладців, пожирачів хумуса та іншого кошерного лайна...
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Все ближче й ближче до потужного сивочолого.. Які там прогнози у букмекерів - знімуть недоторканість, чи арешт відбудеться вже після Нового Року?
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Писля Нового Року закон вступае . Вин ще буде красномсовщыватьтя.
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А тебя не смущает, что в ВР у Зе большинство, которое давно могло снять неприкосновенность с Порошенко и без всякого "снимут неприкосновенность"?
Но почему то этого не делают. Может просто у ЗеКоманды до сих пор нечего предъявить на Пороха, потому и повторяют эту мантру "когда снимут неприкосновенность". Ну шоб как-то еще вам лохам верилось, что все посадки впереди... Когда нибудь, может быть, в светлом будущем - вы только верьте в Зе!
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Нет конечно. закрывать скоро будет портнов за "переворот" в 14 году.
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Есть видео её допроса.
В ютьюбе.
Эксклюзив. Допрос Лукаш в ГПУ.
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Как там с голодовкой, до ужина хоть продержался?
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Та покуй на гладковського, кононенка і решту пішаків. Коли коломойського, ахмєтова, пінчука і решту кримінально-олігархічного симбіозу будуть саджати?
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Це вже не так легко, бо чим більше риба, тим менше безпосередніх ДІЙ вона здійснює, а значить, у правоохоронців немає прямих доказів. Але справа часу.
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Странно, а зебилам расказывали до выборов, что как раз все легко.
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У нас есть категория публикаи , которых можно вешать без суда и следствия
(Прошу продажных адвокатиков не нервничать/(
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предъява смешная, за уши притянутая. а еще он в МакДональдсе гамбургеры воровал... зе-папуасы, а когда беня 155 млрд. вернет?
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То посмійся, твоєму сусіду Наполеону теж смішно?)
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украл - пойди покайся. а набу, как и все прокуроры просто не хотят работать.
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підбарижники ненавидять Ігоря Валерійовича за те , що Дніпро не віддав їхнім торгівельним партнерам .
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Чинуши уявили себе володарями,а не найманцями тому користно їх всіх опустити на землю,а краще підвісити між небом і землею з висолопленим язиком і повним ротом мух для прикладу чиновникам наступним.
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свинярчук не вор. он мыролюбный реформатор. хотя это очень близкие понятия.
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Тоесть полуюляешь выражение, где опер, во времена ублюдочного сталина подрасывает доказательво? намекаешь что хочешь подбрасывать и сейчас?
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Гладковского нет за что сажать, псы Зедебилоида нашли вину, что жена имела доход и Гладковский не задекларировал ее доход, в стране дураков маразм крепчает. Идиот рулит страной.
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А как же те расследования, что там нацдоны ходили? Или все что смогли нарыить - это что там на пару процентов дороже купили грузовики (может быть).
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а разве набу проверяет декларации??? или им команда дана?? тогда проверяем зеленского
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быстрее сообщайте, а то свыня с голоду сдохне и не узнает
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ущерб 10,62 млн гривен.
не задекларировано 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год).

И теперь сравните масштабы с тем, что НАБУ почему-то не интересует - 5 млрд долларов, которые Коломойский украл у Украины.

И ни слова о том, о чем срали кирпичами зебилоиды. По скандальному "расследованию" Бигуса полный ноль.
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Ти б відпустив, якщо б у тебе вкрав 10 лямів? Може за такі дрібниці зовсім нагороджувати треба?
НАБУ повідомило про підозру Гладковському у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей - Цензор.НЕТ 6892Так ото помовч
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Кто сказал, что он что-то украл?

Зелюпе надо кого-то посадить. Всьо!!!

Моника Зеленски обещала быдляку кого-нить посадить. При ручном правосудии это сделать проще, чем поднять быдляку доходы.
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Ты наверное из тех 100 человек с улицы для которых все бандиты,на кого укажет Зе:!?
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є факти , що Ігор Валерійович крав - заявляй в правоохоронні органи . Допікає тобі , що Дніпро український , кацапе !
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Вобще-то даже решение суда уже есть.

В твоем колхозе наверное ничего не слышали про суд по Привату в Лондоне.
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Як діти, чесслово ))))))

"Завышенная цена" - это что ? )))))

По предоплате - это одна цена,
С отсрочкой платежа - другая цена,
С модификациями - третья цена,
Сжатые сроки поставки - четвёртая цена..
и т.д.

"Завышенную цену" вообще нереально доказать.

Шариковы от юризма, мать их )))
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это все пережитки совка чтобы быдло радостно мычало пока новые лица пилят потоки
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Неужели сядет? А там, глядишь и барыгу в одной цепочке, потянет...Верится с трудом..У них столько бабла, что любой суд, с потрохами, купят... НАБУ повідомило про підозру Гладковському у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей - Цензор.НЕТ 2275
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Что, низкосортный бот, который под прокси вынужден сидень? Чтобы кацапские уши не были видны?
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что значит это совковое по завышенным ценам? цена рыночная договорная
если не было тендера на закупку то спрашивать надо у министерства обороны почему не провели
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Но ведь Гладковский,на момент когда принималось решение по закупке Мазов-НЕ БЫЛ ЧИНОВНИКОМ в СНБО!!!!!!!Видать всё таки имеет место месть конкурентов или желаниезабрать его бизнес....иначе набуины бы не выдумывали всякую дичь,а просто подкинули бы ему наркоту,денежную куклу(как гримчаку) или просто привели с улицы 100 "свидетелей",которые подтвердили что Гладковский бандит!)))
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невинаватый он! фсё шо украдено гладковским принадлежит свинарчуку! )
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10,62 млн гривен на такой сумме контракта это копейки! Кроме того методика подсчета выгоды или заработка Азировская! Человек пришел наладил циклы производств, поставки комплектующих привел с собой профессионалов производственников, а не клоунов (% квартала!!! Чем бы армия воевавала если бы не "свинарчуки порошенка"???? Лопатами или языками специалистов по "надлишковому майну"????!!!!
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