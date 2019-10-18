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 Події, Суспільство
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Все про:контррозвідка (129) Луганщина (1864) СБУ (4809)

 Контррозвідка СБУ блокувала канал поставок товарів військового призначення з так званої "ЛНР" до країни-агресора та оголосила підозру організатору схеми

Контррозвідники Служби безпеки України викрили підприємство з тимчасово окупованої території Луганщини, що поставляє продукцію військового призначення для потреб Міноборони країни-агресора.

Як повідомляє пресцентр СБУ, оперативники та слідчі СБУ встановили, що одне з машинобудівних підприємств з так званої "ЛНР" організувало незаконні поставки продукції на адресу "фірми-прокладки", зареєстрованої у Московській області. Насправді комплектуючі передавали реальним замовникам для ремонту та обслуговування російської військової авіації. Таку схему структури МО РФ використовували для уникнення санкцій.

Задокументовано понад тридцять експортних поставок на суму більш ніж 50 мільйонів російських рублів. Вантаж вивозили автотранспортом через тимчасово не контрольовану ділянку українсько-російського кордону. При цьому машинобудівне підприємство регулярно сплачувало податки до бюджету терористичної організації "ЛНР" та митні платежі органам країни-агресора.

Контррозвідники також встановили, що керівництво підприємства більшу частину часу перебуває у Харкові. Саме звідти зловмисники здійснювали віддалений контроль за виробництвом та поставками продукції.

Під час обшуків, проведених за місцями проживання, в офісних приміщеннях і транспортних засобах ключових фігурантів незаконних оборудок співробітники СБУ вилучили технічну документацію на продукцію та інші докази протиправної діяльності.

У межах розпочатого кримінального провадження одному із організаторів поставок оголошено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Слідчі СБ України продовжують процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до незаконних поставок осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154591
 
   
 Топ коментарі
 
Тому вони викрили цю оборутку? Йди вже- тут горілки нема!
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Соя очі застить?

При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и таможенные платежи органам страны-агрессора.Источник: https://censor.net.ua/n3154591
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Там жэ "наши люды".....
Цэ ж нашэ предприятие ..... платило налоги в Украину.......
Полезные рашке идиоты, которое это несли....
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Новим баригам теж вигідне продовження війни.
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Тому вони викрили цю оборутку? Йди вже- тут горілки нема!
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Там жэ "наши люды".....
Цэ ж нашэ предприятие ..... платило налоги в Украину.......
Полезные рашке идиоты, которое это несли....
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Соя очі застить?

При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и таможенные платежи органам страны-агрессора.Источник: https://censor.net.ua/n3154591
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Не понял высер?
Я думаю ВСЕ предприятия в лугандоне которые защищали грося с порохом типа "они наши...платят налоги в Украину..." платили налоги террористам.
Это же ЭЛЕМЕНТАРНО!
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відпустіть зловмисника під чесне слово він же нікому ногу непрострелив хай Цемаха провідає!
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Раскрыто самое ужасное военное преступление Порошенко....

И вавка у вас в голове.....
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Контрразведкой СБУ блокирован канал поставок товаров военного назначения так называемой "ЛНР" в страну-агрессор и объявлено подозрение организатору схемы
зе-прэзэдэнт цельный сериал раше продал и никаких санкций)))
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