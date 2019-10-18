 Скасування мажоритарки, без райрад і відкриті списки, - нардеп від СН Качура про новий Виборчий кодекс

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп від СН Олександр Качура.
За його словами, з імовірністю 70% місцеві вибори будуть навесні. Водночас у найближчі 2 місяці монобільшість має намір ухвалити нове виборче законодавство.
"Ми зібрали громадські організації, обговорили всі правки, зокрема ті, що запропонував президент у вето. Зараз це стопка паперу десь таких розмірів (піднімає руку від столу до рівня шиї), якщо ми будемо інтенсивно працювати щодня, ми впораємося. Головний посил президента - прибрати мажоритарку та її корупційні ризики", - пояснив він.
За словами Качури, планується також змінити модель проведення місцевих виборів: "Не може бути такого, щоб були округи, які не представлені своїм депутатом. Автори попереднього законопроєкту явно перемудрували. Причому зрозуміли це на власній шкурі, коли один з них не зміг обратися до Київради. І потім матюкався, бо все пішло не так".
"Якщо ми говоримо про парламент, то це пропорціоналка і, сподіваюся, колеги нас підтримають. Ідея в тому, що кандидат буде внесений до загального списку, але підкупити всю країну в нього не буде можливості. Для цього йому знадобиться мільярд. Але він може їздити по країні і заробляти свій рейтинг, щоб просунутися вгору зі встановленого партією місця в списку. Ми вже розробили макет бюлетеня, він буде доволі простим. Далі. Обласні ради мають формуватися за принципом представництва всіх ОТГ. Не так, як зараз, у Дніпропетровській області, наприклад, коли майже всі депутати з Дніпра. Ми хочемо, щоб залежно від розміру ОТГ, у неї було 1 або 2 депутати в облраді. Там теж будуть пропорційні відкриті списки, де кожен депутат зможе просуватися вгору. Районних рад не буде, оскільки вони не виконуватимуть жодних представницьких функцій після формування ОТГ, але будуть префекти, які стежитимуть за виконанням законів органами влади. А в сільрадах - у партійній системі немає сенсу, тому що вибирають депутата від вулиці, людину, яку знають і яка займатиметься проблемами людей, а не представника партії", - пояснив Качура суть майбутніх змін.
Водночас нардеп зазначив, то до кінця року також будуть ухвалені зміни щодо моделі децентралізації: "Я хотів би, щоб це відбулося до кінця року, але запрацює все вже наступного року. Ми хочемо дати можливість всім ОТГ самостійно об'єднатися - у них є можливість до наступного року і потім ще трохи, щоб добровільно об'єднатися".
Детальніше читайте в інтерв'ю Олександра Качури: "Я воюю з мафією оцінювачів, яка хоче забрати 9 мільярдів з бюджету, а вони мене дискредитують".
"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - отметил один из депутатов "Слуги народа" в разговоре с УП.
"Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты - депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил уже другой нардеп.
Они ща найдут и уничтожат все лазейки ,через которые пролезли сами.
Видать светит Украине второй лукашенко.
Чтобы хорошего не предложили задача клоунов из российсгого сериала "Слуга народа" все пересрать,и не дать воплотить в жизнь.
Рада ухвалила всі закони для амністії на Донбасі:.
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Вадим Івченко
3 години тому
Сьогодні, нехтуючи всіма правилами і законами, Комітет з питань аграрної та земельної політики ТАЄМНО провів своє засідання, і за 15 хвилин РОЗГЛЯНУВ 11 законопроектів з земельних питань. Депутатів з інших фракцій, не Слуги Народу, повідомили за 30 хвилин до початку!
Проголосували внести в порядок денний Ради законопроект голови комітету, яким дозволяється продаж сільськогосподарської землі! Громадськість цим слугам тільки заважає!
Це той НОВИЙ ПОРЯДОК І ЗАКОННІСТЬ який нам пропонували слуги народу? Vadym Ivchenko Батьківщина Дмитрий Разумков (Дмитро Разумков) Михайло Гончарук (Mykhaylo Goncharuk)
Дупотат від партіїї підконтрольний виключно "начальникам" котрі його грошима пропихнули на кнопку.
А от мажоритарка з правом (реальним) відкликання виборцями дупоТата повернула би контроль влади народу.
Тому зараз так похапцем пропихають імперативний мандат і пробують місцеву владу нагнути під себе .
Качінос просто один з тих хто може ще щось бекнути на відміну від ківи ,наприклад!
подкупить всю страну у него не будет возможности. Для этого ему понадобится
миллиард. Но он может ездить по стране и зарабатывать свой рейтинг, чтобы
продвинутся вверх с установленного партией места в списке."
Ага , то есть некий кандидат в депутаты от партии, наболее распиаренный: назовём его Локоматив, будет ездить по всей стране и насобирает на себя голосов условно на 500 000 голосов, вместо достаточной Избирательной Квоты для получения одного мандата в 10 000 голосов, соответственно остальные 490 000 голосов уйдут на 49 кандидатов в депутаты от партии, за которых эти избиратели и не отдавали свои голоса.... ПРЕКРАСНАЯ СХЕМА, даже круче, чем раняя по Региональным спискам!
ОХ и боитесь вы политиканы идти прямо на Округ, ох как боитесь... А кто говорит, что Округ легко купить - просто врёт. Например, целый миллиардер Игорь Кононенко недавно продул на своём Округе, и таких примеров хватает. Так что, может харэ политолог Качура тут втирать про лёгкий подкуп избирателей на Округе, Ок..?
Лекбез: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА - это, например: всего избирателей
проголосовало 1 000 000 человек, а в парламенте 100 мест. Далее:
1 000 000 голосов / 100 мест = 10 000 голосов - это и есть та Избирательная
Квота, которой достаточно для получения одного мандата в парламенте.