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 Після тривалої перерви найманці РФ знову застосували на Донбасі важку артилерію, - СЦКК

Після тривалої перерви окупанти застосували важку артилерію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook із посиланням на дані СЦКК.

"17 жовтня противник здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новозванівка, Новолуганське, Лебединське, Гладосове, Водяне та Авдіївка, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерію калібру 122 мм (16 снарядів), міномети калібру 120 мм (13 мін) та міномети калібру 82 мм (38 мін)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними СЦКК, НЗФ РФ, вчора підступно здійснили два обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм (8 мін) та 82 мм (5 мін) на ділянці розведення №2 Золоте-4.

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"Така цинічна поведінка вкотре свідчить про зацікавленість окупантів у подальшому загостренні конфлікту. Нагадаємо, що Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб", - додали в штабі.

Після тривалої перерви найманці РФ знову застосували на Донбасі важку артилерію, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154587
 
 
 Топ коментарі
 
"шёл пятый день режима тишины..." (с) Вазелин Шестой - Моника.
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1. Санкции наступают!
Тополь, искандеры! Смейтесь! Раз, два!
Газпрому дистанционно через спутник отключили австрийские компрессоры. С помощью кувалды и лома компрессоры запустить не удалось. Оборудование превратилось в груду бесполезного металла. У компании есть компрессоры американского и шведского производства, однако их решили не подключать, чтобы снова не столкнуться с незапланированным отключением.
Рыдаю…
2. В Панаме открыто уголовное дело против Портнова.
За ложь под присягой про "панамские офшоры" Порошенко, за что тот нарвался на статью №384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".
Господа, вы слышали? Он еще и присягнул! Форменный идиот!
Перед этим в Панаме закрыто уголовное дело против Порошенко по иску Портнова. И только ДБР продолжает ползать под Портновым, стирая задницы до шейных позвонков.
3. Знаете, что интересно?
Кому болит российско-украинская война? Правильно! Порохоботам. Теперь смотрите, Зеленский стал президентом и теперь ему нужно решать реальные проблемы с реальной войной. А хомячкам, которые его выбрали это не интересно - они "устали от войны".
Остались только мы. У Зеленского остались только порохоботы.
Карма сыграла с Вовой в злую шутку.
В связи с этим, меня, как самого лютого и проплаченого порохобота еб*т один вопрос.
Где можно посмотреть, сколько потратил на Армию собственных средств простой парень из нарота, миллионер, быдлом выбранный клован ху*сос?
4. Какой-то Залесский заявил, что на месте разведения войск уже 2 дня тишина.
Так ему сказал ОБСЕ. Кто убил двух бойцов и ранил пятерых, его не интересует. Говорит, если такая тишина продлится еще 5 дней, будем отводить войска. Передайте долбо*бу, что "фермеры" следят за каждым его движением.
5. Пока я жду бана, за свое обилие ненормативной лексики, а так же "разжигание ненависти" к оккупанту и прочим коллаборантам, позвольте набросить:
Если бы в свое время в школьной программе по литературе вместо рассказов, как немой ебл*н собаку топил, школьники читали бы "1984" и "Скотный двор", мы бы жили в другой стране.
Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!
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Є третій варіант. Найгірший. Воно робить усе усвідомлено, згідно з розробленим планом та "под чутким руководством опьітньіх товарищей".
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"шёл пятый день режима тишины..." (с) Вазелин Шестой - Моника.
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ста двадцяти двушки це ж не152 мм гаубиці. Отже режим тиші по пуйловськи. Молись Зєля швайн майстру.
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казав нарік шо тихо, не розкачуйте рояль з піаніо
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так эти суки грёбанные сейчас повадились снимать с позиций тяжёлое вооружение и гнать на ТО . не перед ротацией на передовую . не после ротации через пару месяцев . а именно с позиций сейчас . за такое садить надо
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ну таки в гуманитарные камазы 122-х больше влазит .
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122 мм ? ты в своем уме троль ватный? де бы они это оружие прятали? куда только твои работодатели смотрят?
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Шо, забродило после вчерашнего ...? Моника привидилась... скоро Белокурая Жюзи..., а там и самообслужишься в запале, в шоколадный глаз ....где вас дегенератов петропарашных находят...ни ума, ни фантазии, такой тупой примитив...
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Помните просьбу ЗЕлькик ***** повлиять на ордловских...?Теперь его бородатое консервировано-кремлевское чмо обещает даже не обзывать их агрессорами.. А ОНО ПУЛЯЕТ!!! ********* им мешает его же установке выполнять зебилам...
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1. Санкции наступают!
Тополь, искандеры! Смейтесь! Раз, два!
Газпрому дистанционно через спутник отключили австрийские компрессоры. С помощью кувалды и лома компрессоры запустить не удалось. Оборудование превратилось в груду бесполезного металла. У компании есть компрессоры американского и шведского производства, однако их решили не подключать, чтобы снова не столкнуться с незапланированным отключением.
Рыдаю…
2. В Панаме открыто уголовное дело против Портнова.
За ложь под присягой про "панамские офшоры" Порошенко, за что тот нарвался на статью №384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".
Господа, вы слышали? Он еще и присягнул! Форменный идиот!
Перед этим в Панаме закрыто уголовное дело против Порошенко по иску Портнова. И только ДБР продолжает ползать под Портновым, стирая задницы до шейных позвонков.
3. Знаете, что интересно?
Кому болит российско-украинская война? Правильно! Порохоботам. Теперь смотрите, Зеленский стал президентом и теперь ему нужно решать реальные проблемы с реальной войной. А хомячкам, которые его выбрали это не интересно - они "устали от войны".
Остались только мы. У Зеленского остались только порохоботы.
Карма сыграла с Вовой в злую шутку.
В связи с этим, меня, как самого лютого и проплаченого порохобота ***т один вопрос.
Где можно посмотреть, сколько потратил на Армию собственных средств простой парень из нарота, миллионер, быдлом выбранный клован ху*сос?
4. Какой-то Залесский заявил, что на месте разведения войск уже 2 дня тишина.
Так ему сказал ОБСЕ. Кто убил двух бойцов и ранил пятерых, его не интересует. Говорит, если такая тишина продлится еще 5 дней, будем отводить войска. Передайте долбо*бу, что "фермеры" следят за каждым его движением.
5. Пока я жду бана, за свое обилие ненормативной лексики, а так же "разжигание ненависти" к оккупанту и прочим коллаборантам, позвольте набросить:
Если бы в свое время в школьной программе по литературе вместо рассказов, как немой **л*н собаку топил, школьники читали бы "1984" и "Скотный двор", мы бы жили в другой стране.
Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!
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До речі, про собакоутоплення. Знайшов якось в мережі:

Почему Герасим утопил Муму по приказу барыни, а не вернулся вместе с собакой в деревню, откуда эта покорность?

Хороший вопрос: ведь Герасим мог попросту уйти от барыни вместе с собакой. Но, кажется, это просто не пришло ему в голову: из послушания перед Госпожой он сначала топит Муму (не забывая ее накормить напоследок щами; это что-то из русского менталитета, подмеченное Тургеневым: ср. с фронтовым дневниковым рассказом Твардовского о пойманном немце, которого не могли больше с собой водить и сначала досыта накормили, а потом уже пристрелили в амбаре), ну а затем, поняв, что содеянное окончательно и он по приказу барыни погубил единственное дорогое ему существо, решает резко изменить свою жизнь и возвращается в родную деревню. Можно, таким образом, сделать вывод, что мозг Герасима не приспособлен к стратегическому мышлению.
Но можно придумать и другую трактовку. Незадолго до истории с Муму барыня лишает Герасима любимой девушки Татьяны: Герасим, правда, не знает, что барыня здесь замешана, но понимает, что уже после мнимого «падения» Татьяны решение о ее свадьбе с Капитоном может принимать только хозяйка дома. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что нужда в сердечной привязанности, которая у Герасима была неудовлетворенной со времени разочарования в Татьяне, перекинулась на собаку. Ну а дальше барыня велит избавиться от нее, и Герасим разыгрывает карту гордости, которую хорошо обозначил Островский в «Бесприданнице»: «Так не доставайся ж ты никому!» Вот только Муму вряд ли могла его за это поблагодарить, как Лариса - Карандышева.
Ну и, в качестве постскриптума, третье соображение, не противоречащее двум предыдущим. Известно, что в основе рассказа «Муму» лежит реальная история: прототипом барыни здесь стала мать Тургенева, прототипом Герасима - немой крепостной мужик Андрей. Утопив собаку, Андрей вернулся в услужение в тургеневский дом. Тургенев же решил придать сюжету романтическую развязку, приписал герою бунт. Возможно, при этом он не подумал, что такой герой покажется читателю не слишком сообразительным (см. первый абзац), но Тургеневу и не нужно было делать из Герасима интеллектуала.
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А разве в тексте есть ненормативная лексика? Как на мой взгляд, всё вполне органично и в духе времени. Просто очень тяжело, а порой невозможно, подобрать иные слова.
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Тебе не можна банити, бо ти є зразковим взірцем, еталоном найтупішого лахтинського бота!
Ти неперевершений! Якщо ти зі своєю отарою додасте вогнику, то Україна почне експортувати сірководень!))) Не зупиняйся!
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Шантаж-принятие в Верховной Раде закон на постоянной основе особого статуса,отвода войск или будем усиливать обстрелы и убивать,а чтоб клоун не просил пуйла не убивать наших солдат они ему ранее сказали что мордор не сторона конфликта договаривайтесь с боевиками,мир хочет клоун как и дальше будеш обвинять пороха что он подстрекает народ и не хочет мира, сейчас может дойдёт что сам мордор не желает
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Та еи может бить?! Наша моника то ли в Латвии, то ли в Литве скащала, что обстрелов нет!
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А путя и рашка здесь конечно не при чем....?
Это все на местах трактористы и шахтеры решили салют боевыми сделать......
И командуют ими конечно не кадровые военные "отпускники"?!!!
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Длительный перерыв ето сколько часов было? Такое ощущение что журналисты просто издеваются над украинцами. Хоть на час обстрелы на фронте прекращались? Или же каждый день язвят о нарушении режима тишины. Какое к черту нарушение если самой тишины не было с самого начала.
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Обычно количество обстрелов сокращается а иногда и сводится к нулю когда нашим разрешают наносить превентивные удары.
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при Порохе их кошмарили так . что в окопы дырявые залётчиков посылали остальные просто убегали - плакались . что идёт выбивание дырявых на передовой и скоро вооще не кого будет посылать . теперь зеля **** делает наоборот
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Перемири я нет! Зё и его команда откровенно лгут украинцам.
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Українцям - ні. Бо я, наприклад, я так знаю.
Вони брешуть зелохам-манкуртам і просто тупому бидлу, яке вірить =тілівізару= і не має ні мізків, ні національної приналежності.
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А фриц Сайдик постоянно говорит о каком то прорыве в переговорах. Ниче себе прорвалось. Может его на передовую на стул посадить на сутки пускай посмотрит на свой прорыв.
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Поправочка: Сайдик не фриц, а мойша.
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Я что-то никак нихрена не второпаю, идёт война, кругом террористы шмаляют из всех стволов, а зебильный гандон собрался наши войска отводить. Он вменяемый или конченный? После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3623
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Є третій варіант. Найгірший. Воно робить усе усвідомлено, згідно з розробленим планом та "под чутким руководством опьітньіх товарищей".
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+++++
І 73%-ним це має нагадуватися.
Саме вони таке уможливили.
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Когда враг выпускает такое количество боеприпасов по нашим людям ето значит что ВСУ не отвечают адекватно в ответ. Есть же уже американские контрбатарейные радары способные дать ответку в течении нескольких минут и подавить батареи врага. То что сейчас делает украинский генштаб ето саботаж и измена которая приводит к большим жертвам с нашей строны.
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Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.

(хокку)
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та то якись мурахи літали на думку зе... скоро відводимо... смерть ворогам України!!!!
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Тепер вони реально в Києві. Як до цього вищали зебіли і їм =сАчувствуюсчіє=....
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Генералы генштаба ради сохранения своих теплых мест и зарплат готовы выполнять любой бред от ЗЕ - не стрелять в ответ.
Ну ладно то ЗЕ не военный, но генералы то не дебилы и понимают что сепары безнаказанного убивают наших солдат.
Кровь наших парней не только на руках ЗЕ но и на руках чиновников-генералов. И народ рано или поздно будет их судить за исполнение безумных приказов ЗЕ не стрелять.
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Будет если хунта не станет реальностью.
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Доложите преЗеденту, а то у него 4-5 дней «тишина» и «нет обстрелов»..............
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Ну ось вже і з Д-30 почали гатити. Шкода, що не можна всю цю "миролюбну" кодлу посадити десь на передок. Щоб на власній шкурі відчули, що таке артобстріл.
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Ну так гумконвой же из Раши приперся!
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Борода пропонує не вживати -збройна агресія РФ проти України, обстріли треба замінити сепари кидались печеньками
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Ой, яке фантастичне "потепління" з москалями, правда, зе-зрадники і зе-вороги України ?
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О щас афигел в сторону Донецка реактивный самолёт пролетел
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Ніякої амністії окупантам і зрадникам.
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На таких ветках тех кто топит за шмарклю не видно .
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На цензоре вообще мало адекватных людей, все забанены.
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Это они так Зеленскому готовность "к примерению" показывают.
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