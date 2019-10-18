 Після тривалої перерви найманці РФ знову застосували на Донбасі важку артилерію, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook із посиланням на дані СЦКК.

"17 жовтня противник здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новозванівка, Новолуганське, Лебединське, Гладосове, Водяне та Авдіївка, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерію калібру 122 мм (16 снарядів), міномети калібру 120 мм (13 мін) та міномети калібру 82 мм (38 мін)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними СЦКК, НЗФ РФ, вчора підступно здійснили два обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм (8 мін) та 82 мм (5 мін) на ділянці розведення №2 Золоте-4.

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"Така цинічна поведінка вкотре свідчить про зацікавленість окупантів у подальшому загостренні конфлікту. Нагадаємо, що Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб", - додали в штабі.