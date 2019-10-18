EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  863  47
Все про:Донбас (13350) Потураєв (19)

 Військові чітко кажуть, що війська відводитимуть не в поле, а на підготовлені позиції, - Потураєв

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що українські війська не відводитимуть у поле, а на підготовлені позиції.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності те, що українські війська будуть відводити в поле, де немає вигідних оборонних позицій.

"Це дуже треба не хотіти почути військових наших, які кажуть абсолютно чітко, що війська відводитимуться на позиції, які будуть для того спеціально підготовлені. Жодного відведення в чисте поле не буде. І такого не відбувається", - зазначив Потураєв.

На запитання про те, чи означає це, що будуть виділені кошти на будівництво нових позицій, він відповів: "Звичайно. Розраховуючи на прогрес у переговорах, ми не маємо жити без "плану Б". А він у нас у тому, що будуть позиції, добре обладнані, добре захищені, і з великим передпіллям так званим. Коли дистанції будуть два кілометри. Така дистанція - це вже і для снайпера проблема, а не 200, 300 або 500 метрів, як зараз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154585
 
 
 Топ коментарі
 
Гавнокомандующий - Моника шестая сказала?
Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 8475

 показати весь коментар
 
идиот Потураев!

1.У нас будут хорошо оборудованніе позиции, но только немножко сдадим старіе позиции.
2. Снайпер врага после сдачи позиции все равно будет близко, ибо будет стрелять из оставленніх украинской армией позиций, ну или ничего не стоит подойти ближе и стрельнутьь..
Придурок долбанный
 показати весь коментар
 
Этот очередной клоун лично рекогносцировку проводил? И какие такие "военные"? кого он имеет ввиду? Министра обороны, который в армии не служил?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гавнокомандующий - Моника шестая сказала?
Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 8475

 показати весь коментар
 
 
Дебил Потураев, военные говорят, что Путин готовится к широкомасштабному наступлению, а не к отведению войск. А тебе отведение. Совсем конченый? Иди нах и там отводи кого хочешь, а военные наши пусть наступают и не сдают и пяди украинской земли.
 показати весь коментар
 
 
- Меня будут скоро свободить с плену? - робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потёмках.
- Потерпишь! - отвечаю я неумолимо. - Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.
Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется всё это звучно и празднично: «Театр военных действий».
--------------------
Лев Кассиль, «Кондуит и Швамбрания»
 показати весь коментар
 
 
А Потураев со всей ЗЕ-командой поедут и будут там жить,ну как гарантии безопасности.
 показати весь коментар
 
 
Не поїдуть звісно. Тільки їхня дивна наполегливість після всіх аргументів, після опитування громадської думки ручним центром Разумкова, який змушений був визнати що більше половини населення проти відведення ********* на думку, що тут щось не так. Або вже здали, або таки диверсанти. Тільки я впевнений, що прийде той час, коли такі їхні дії будуть кваліфіковані як державна зрада і вони опиняться там, де зараз Пашинський. Тільки в цьому випадку склад злочину більш ніж очевидний.
 показати весь коментар
 
 
"Такая дистанция - это уже и для снайпера проблема" )))) типа они привязаны веревками к дереву, и не могут подойти на нужное расстояние?
 показати весь коментар
 
 
Какие военные? Кому говорят? Откуда ты вылез?
 показати весь коментар
 
 
Вы лучше спросите откуда взялись "подготовленные позиции" и что случиться с оставленными позициями. Как по мне, так эти позиции: либо займут сепары и выбить их от туда будет ой как не просто (поскольку это были тактически выгодные позиции и обустроены нами для длительной обороны); либо сепары их тупо заминируют и когда наши попытаются на них вернуться.....(и разминировать их под обстрелом тоже будет ой как не просто)
 показати весь коментар
 
Тобто просто демонстрацій з гаслом "Ні капітуляції" мало.
Потрібні радикальніші дії!
 показати весь коментар
 
 
Ну майдан же разошелся...можно опять по чуть чуть продолжать
 показати весь коментар
 
Вчера сидело у Наталки одно экспертно-экономическое чмо ЗЕли , которое угодливо кивало каждому слову БОЙКО , а само размазало ТАКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ фуфло!!! которое заключалось в одном- стратегия ЗЕли нет протестам... Теперь эти бородатые ..... ГОСПОДИ СПАСИ УКРАИНУ ! войска отвести х......йла перестать назвать кем есть и обещать под огнем идущей на Захват Рашисткой армии , стреляющей из наших окопов ,вернуться назад если что... вернуться трупами
 показати весь коментар
 
 
идиот Потураев!

1.У нас будут хорошо оборудованніе позиции, но только немножко сдадим старіе позиции.
2. Снайпер врага после сдачи позиции все равно будет близко, ибо будет стрелять из оставленніх украинской армией позиций, ну или ничего не стоит подойти ближе и стрельнутьь..
Придурок долбанный
 показати весь коментар
 
 
Хватит считать их идиотами, хватит их недооценивать!
 показати весь коментар
 
разве те кто сдают свою страну просто идиоты?
 показати весь коментар
 
 
Вони продажні тварі! А це значно страшніше!
 показати весь коментар
 
 
БУТУСОВ! НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ! В БОРЬБЕ С ЭТИМИ МРАЗЯМИ
 показати весь коментар
 
 
А кто помешает снайперу зайти в серую зону?Возвращаться на старые позиции придется по тому же"хорошему предполью" да еще и на заминированные ДРГ позиции.
 показати весь коментар
 
 
Этот очередной клоун лично рекогносцировку проводил? И какие такие "военные"? кого он имеет ввиду? Министра обороны, который в армии не служил?
 показати весь коментар
 
 
Роман Донік‏ @donikroman

ЧитатьЧитать @donikroman

Еще

Зеленский собирается назначить смотрящего от Коломойского в МО. Оцерклевича, через пять месяцев легализации в качестве руководителя УДО и недавнего присвоения звания генерал-майора. Оцерклевич - доверенное лицо Коломойского через цепочку Мысягин-Богдан-Корбан-ИВК.Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 9014

Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 7398

Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 8679
 показати весь коментар
 
 
Как Петлюра отвел войска в Польшу в 1920 году то ЗеБил тоже готов повторить. Войска теряют боевой дух и веру от таких действий этих "стратегов".
 показати весь коментар
 
 
Цей кацапське рило не враховує мільйонів на облаштування нових позицій і реакції українців на капітулянтське відведення навіть на облаштовані позиції . Путєн таропіт ?
 показати весь коментар
 
 
Там мосійчучка якраз кунги майже повкопувала, правда ж?
 показати весь коментар
 
 
Еще несколько месяцев власти этих клоунов и начнется анархия и развал Украины как державы на части.
 показати весь коментар
 
 
Клоун отступает.....

Конечно, проще уйло в задницу поцеловать.
 показати весь коментар
 
 
Ты толстый вместо бла бла съезди туда.... проверь лично готовность новых позиций.....
 показати весь коментар
 
 
ЗеБилы капитулировали а осталось еще поднять белые тряпки да сложить оружие.
 показати весь коментар
 
 
Объясните а зачем отводить? Зачем выполнять просьбу или шантаж боевиков на своей земле? Мир не наступит же это и дураку ясно
 показати весь коментар
 
 
Тому що ці тварі не дураки, а продажні виродки!
 показати весь коментар
 
Які чудові військові стратеги цей офісний планктон зе-команди.
 показати весь коментар
 
 
Деякі військові не збираються виконувати злочинні накази.
 показати весь коментар
 
 
18.10.19 12:52 После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК, тяжелое,и окопчик, зато сепары будут сидеть в оборудованых нашими парнями блиндажиках
 показати весь коментар
 
 
В Киеве сидят во власти не наследники князя Святослава а мерзкие хазарские ничтожества. Вместо "Иду на вы" слышен призыв "надо прекратить стрелять" ,
 показати весь коментар
 
 
Как "слуги народа" стремятся прогнутся перед ****** просто писдес. Пермирия нет и не будет, а им сцы в глаза.
Отвод украинских войск это здача территории Украины - предательство и народ Украины это только так и понимает. Запомните это слуги *****.
 показати весь коментар
 
 
"Надо прекратить стрелять,а еще лучше выбросить белый флаг и капитулировать". Во че суки с 95-го квартала готовы пойти ради "Сватов" и всяких шоу. Украина нуждается срочно в лидере который возродит дух великого князя Святослава для изничтожения внутренних и внешних врагов без пощады .
 показати весь коментар
 
Свято место - пусто не бывает. Добробаты займут эти позиции, а в тылу войску нечего делать. Пусть по домам разъезжается
 показати весь коментар
 
ЗАПАДНОЕ ИЗДАНИЕ REUTERS дает мнение нашего эксперта- признание России стороной конфликта - это "спасательный круг" для Украины, уверен Олег Жданов. Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что ни "нормандский формат", ни минские встречи не спасут Украину. Киев прежде всего должен ответить на два главных вопроса: с кем Украина воюет и кто вторая сторона конфликта. В этом случае появится возможность для введения миротворческой миссии. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
 показати весь коментар
 
Ага...на зимние квартиры под Киевом...., а на их подготовленные позиции - охфис преЗедента!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору