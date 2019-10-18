 Військові чітко кажуть, що війська відводитимуть не в поле, а на підготовлені позиції, - Потураєв

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності те, що українські війська будуть відводити в поле, де немає вигідних оборонних позицій.

"Це дуже треба не хотіти почути військових наших, які кажуть абсолютно чітко, що війська відводитимуться на позиції, які будуть для того спеціально підготовлені. Жодного відведення в чисте поле не буде. І такого не відбувається", - зазначив Потураєв.

На запитання про те, чи означає це, що будуть виділені кошти на будівництво нових позицій, він відповів: "Звичайно. Розраховуючи на прогрес у переговорах, ми не маємо жити без "плану Б". А він у нас у тому, що будуть позиції, добре обладнані, добре захищені, і з великим передпіллям так званим. Коли дистанції будуть два кілометри. Така дистанція - це вже і для снайпера проблема, а не 200, 300 або 500 метрів, як зараз".

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