 Військові чітко кажуть, що війська відводитимуть не в поле, а на підготовлені позиції, - Потураєв

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності те, що українські війська будуть відводити в поле, де немає вигідних оборонних позицій.
"Це дуже треба не хотіти почути військових наших, які кажуть абсолютно чітко, що війська відводитимуться на позиції, які будуть для того спеціально підготовлені. Жодного відведення в чисте поле не буде. І такого не відбувається", - зазначив Потураєв.
На запитання про те, чи означає це, що будуть виділені кошти на будівництво нових позицій, він відповів: "Звичайно. Розраховуючи на прогрес у переговорах, ми не маємо жити без "плану Б". А він у нас у тому, що будуть позиції, добре обладнані, добре захищені, і з великим передпіллям так званим. Коли дистанції будуть два кілометри. Така дистанція - це вже і для снайпера проблема, а не 200, 300 або 500 метрів, як зараз".
- Потерпишь! - отвечаю я неумолимо. - Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.
Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется всё это звучно и празднично: «Театр военных действий».
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Лев Кассиль, «Кондуит и Швамбрания»
Потрібні радикальніші дії!
1.У нас будут хорошо оборудованніе позиции, но только немножко сдадим старіе позиции.
2. Снайпер врага после сдачи позиции все равно будет близко, ибо будет стрелять из оставленніх украинской армией позиций, ну или ничего не стоит подойти ближе и стрельнутьь..
Придурок долбанный
ЧитатьЧитать @donikroman
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Зеленский собирается назначить смотрящего от Коломойского в МО. Оцерклевича, через пять месяцев легализации в качестве руководителя УДО и недавнего присвоения звания генерал-майора. Оцерклевич - доверенное лицо Коломойского через цепочку Мысягин-Богдан-Корбан-ИВК.
Конечно, проще уйло в задницу поцеловать.
Отвод украинских войск это здача территории Украины - предательство и народ Украины это только так и понимает. Запомните это слуги *****.