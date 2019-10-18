 "Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.
"Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд сьогодні або не має чіткої стратегії, або вони про якісь речі не хочуть говорити тут у залі", - сказав нардеп.
Вакарчук зазначив, що від міністра оборони не почули чіткої відповіді щодо розведення військ.
"Він ухилився від відповіді (на запитання щодо розведення військ. - Ред.). Ми не почули чіткої відповіді. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли, як ви бачили на схемі розведення військ, ми виходимо з населених пунктів, а сепаратисти, підтримувані Росією, виходять в поле. - Це що, ми додаємо безпеки нашим громадянам, забираючи звідти армію? На питання, хто буде їх захищати, - лунають слова про те, що поліцейські відділи. Але хто може під час, умовно кажучи, військової операції, замінити безпеку, яку надають українські збройні сили", - зазначив нардеп.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в Раді відбулася година запитання до уряду. Зокрема, міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що після запланованого розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі Збройні сили України будуть утримуватися в готовності до негайної передислокації в разі порушення домовленостей щодо припинення вогню і відведення військ іншою стороною.
Зазначимо, що основною умовою початку процесу розведення є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.
Теперь давай про таксистов
Так шо с таксистами? Какая величина выборки? При каких обстоятельствах проводился опрос? На каких дебилов такие вбросы рассчитаны? 😁
етот
мощный
Премьер
все порешает !!!!!
Очень правдоподобно
Терпи
Геббельс.
Твоё рыло из-под прапора вылезает
Как он там вчера в "Право на владу" высказался....: "Тут потрібні тривалі багатогодинні бесіди"
Слуги із кухарками на футуризм не здатні!!!
Вони як сичі пугукають одне і те ж!!!
І найшлося ж 73% дегенератів, які за слуг проголосували і привели до влади!!!
Їжте тепер, тільки хоча б крові не напилися, бо слуги завжди ненавидять панів, тобто народ!!!