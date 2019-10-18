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 Політика України
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Все про:Вакарчук (141) ВР (5910) Загороднюк (52)

 "Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не почув нічого нового від Кабінету міністрів під час години запитань до уряду.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд сьогодні або не має чіткої стратегії, або вони про якісь речі не хочуть говорити тут у залі", - сказав нардеп.

Вакарчук зазначив, що від міністра оборони не почули чіткої відповіді щодо розведення військ.

"Він ухилився від відповіді (на запитання щодо розведення військ. - Ред.). Ми не почули чіткої відповіді. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо, коли, як ви бачили на схемі розведення військ, ми виходимо з населених пунктів, а сепаратисти, підтримувані Росією, виходять в поле. - Це що, ми додаємо безпеки нашим громадянам, забираючи звідти армію? На питання, хто буде їх захищати, - лунають слова про те, що поліцейські відділи. Але хто може під час, умовно кажучи, військової операції, замінити безпеку, яку надають українські збройні сили", - зазначив нардеп.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні в Раді відбулася година запитання до уряду. Зокрема, міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що після запланованого розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі Збройні сили України будуть утримуватися в готовності до негайної передислокації в разі порушення домовленостей щодо припинення вогню і відведення військ іншою стороною.

Зазначимо, що основною умовою початку процесу розведення є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154579
 
 
 Топ коментарі
 
А цену на газ хоть узнал?
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Тебе виднее 😁

Так шо с таксистами? Какая величина выборки? При каких обстоятельствах проводился опрос? На каких дебилов такие вбросы рассчитаны? 😁
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Пообщался с таксистами? 😁 это при каких обстоятельствах, интересно?
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Я в отпуске на этой неделе

Теперь давай про таксистов
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Плохо быть тупым и не понимать сарказма
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Тебе виднее 😁

Так шо с таксистами? Какая величина выборки? При каких обстоятельствах проводился опрос? На каких дебилов такие вбросы рассчитаны? 😁
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А що тут такого, в мене до десяти знайомих таксистів, плюс вони спілкуються в своєму колі. Що тут важко взнати?
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Ты прям всех ты собираешь и спрашиваешь за кого голосовали? Спустя полгода после выборов?

Очень правдоподобно
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Да понятное дело, что это тупой брехливый вброс в стиле соевой ботофермы, рассчитанный на пятикопеечных дебилов...
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Плюс все поголовно работают на мусоров стукачами! Делаем вывод: мусора и проститутки (ну это смежная профессия с таксистами и мусорами) за Порошенко! "Ничего нового мы не услышали. Это означает, что у правительства либо нет четкой стратегии, либо о каких-то вещах они не хотят говорить", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2480 Там ещё есть смежники по наркотикам и игровым автоматам. "Ничего нового мы не услышали. Это означает, что у правительства либо нет четкой стратегии, либо о каких-то вещах они не хотят говорить", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2607
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з російським свиньми не спілкуюсь, рило забери і пнх
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"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё".

Геббельс.
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якийсь шматок жовтого тексту навідомого авторства невідомо про що.
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менше наркоманити треба і все будеш розуміти "Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8415чи ти на бояришнику російська свинота? Рило за прапором не заховаєш.
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Очень самокритично
Твоё рыло из-под прапора вылезает
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а ти тут до чого, тобі ж давно адресу дав-пнх
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коли нема що відповісти, кацап парабелум пригадує, що йому треба зав´язати з наркотою та алкоголем. Зав´язуй, може, щось розумне нарешті напишеш, власного авторства
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14 (пока) лайков на самый тупой высер, который я сегодня видел.. хорошо, что видно, кто лайкает.. а что? можно и так.. сегодня я общался с водолазами.. оказывается половина из них голосовала за Порошенко, а вторая - за Славика Вакарчука.. и никто за Зелю... и далее по тексту "Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5139
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Весь форум тебя откровенно посылает и банит-но ты все равно лазишь тут как будто помазано тебе! Это ж надо быть такой ТП!
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Слява,если стадо порохоботов и спамит,то это не значит,шо весь форум
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Случайно стала слушателем Лаптеватника из Одессы который голосовал за Зеленского, говорит что что- то не понимает куда тот ведет страну))))))))
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И не только не понимают, уже активно матерят. И таких лаптеватников ( а-а-а! нас обманули) будет все больше.
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Вакарчук наївний хлопчина. Про стратегію потрібно запитувати у Бєні.
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А якщо не хочуть говорити, значить вже договорились.
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Кому-кому, а тебе то уж точно: что-то рассказывать - время тратить!
Как он там вчера в "Право на владу" высказался....: "Тут потрібні тривалі багатогодинні бесіди" "Ничего нового мы не услышали. Это означает, что у правительства либо нет четкой стратегии, либо о каких-то вещах они не хотят говорить", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5175
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сомневаюсь, что можно будет быстро и главное без потерь вернуться(отбить) на оставленніе позиции, которые враг может неожиданно занять... особенно если придется карабкаться в гору... Неужели военное командование такое тупое или озвучивает бред политического руководства?
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Вакарчук - тупой лузер, почти Зеленский. Захотелось побывать во власти. Толку -ноль. Смешно слышать о правительстве без стратегии. Туго дошло
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Нічого нового не почули - нічого нового і не почуєте!!!
Слуги із кухарками на футуризм не здатні!!!
Вони як сичі пугукають одне і те ж!!!
І найшлося ж 73% дегенератів, які за слуг проголосували і привели до влади!!!
Їжте тепер, тільки хоча б крові не напилися, бо слуги завжди ненавидять панів, тобто народ!!!
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Тем, кто не понимает смысла Большой Игры, нужно сидеть тихо, а выставлять себя, гм......, недолугуми!
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Откуда у них будет стратегия, если избрали безграмотных чиновкиков с купленными дипломами доктора философии, украинцы Вас в очередной раз развели как котят
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Славик, что бы что то слышать, нужно это понимать.
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СЛАВКО твоє вчорашнє голосування за закон про премії для "КЛЯУЗНИКАВ"(пишу косапською спеціально)- це перша сходинка до твого шляху в нікуди
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