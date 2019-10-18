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 Політика України
  2018  51
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Все про:Росія (20198) Донбас (13350) Яременко Богдан (41)

 Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко

Аналіз поведінки РФ у ПАРЄ, де Росія доволі прямолінійно намагається протягнути визнання депутатів, обраних на окупованих територіях, змушує сумніватися, що РФ планує хоч якось знизити напругу дипломатичного протистояння з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Публічна і прихована (але не така вже і непомітна) активність РФ у Європі і США видає справжні наміри російської дипломатії - вдавати поступливість на мирних переговорах з Україною для вирішення питання скасування санкцій. Без вирішення проблеми окупованого Донбасу по суті. Тому найкраще, що ми можемо зробити у наших намірах таки почати мирний процес, це не понижувати, а посилювати дипломатичний тиск на РФ. Благо, що наші попередники залишили неоране поле можливостей", - написав Яременко.

За його словами, аналіз поведінки РФ в ПАРЄ, де Росія достатньо прямолінійно намагається протягнути визнання депутатів, обраних на окупованих територіях, примушує сумніватись, що РФ планує хоч якось знизити напругу дипломатичного протистояння з нашою державою.

Він зазначив, що якщо міжнародні партнери України, як і керівництво країни, прагнуть до осмислених мирних переговорів, то допомогти Україні зараз можна саме активною дипломатією, "яка не відкидаючи можливості послаблення санкцій проти Росії за умов виконання нею низки передумов, все ж таки гарантуватиме для РФ посилення тиску і санкцій в разі зриву мирних переговорів з Україною".

"Пониження градуса дискусії в міжнародних організаціях, як компроміс з українського боку, цілком реалістичне рішення. Нам нескладно рекомендувати українським делегаціям не вживати термін "збройна агресія РФ проти України" в документах і проектах рішень. Зовсім нескладно. Як зрештою, Росії нескладно повернути Україні усіх полонених, затримані військові судна, виконати рішення міжнародного суду щодо скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу та допустити на територію Криму постійну моніторингову місію ОБСЄ. Ми ж готові до компромісів", - підсумував Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі "нормандської четвірки" можуть затвердити "дорожню карту" мирного процесу на Донбасі, - Яременко

Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко 01
Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154577
 
 
 Топ коментарі
 
Че млять проспался, отводчик херов?
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у зебілів що не день то нові пьорли! позавчора за капітуліцію, готові рвать і садити всіх не згодних...сьогодні побздів інший вітер...пан яременко я так зрозумів що постійність думок та переконань то не ваше і не вашої зеленої команди, як і совість, та чесність
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заставляют сомневаться, надо же, еще ничего не поняли зебобики.
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Че млять проспался, отводчик херов?
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Протрезвели и типа дошло. Интересно его будет спросить - Так кто же уже сейчас наживается на войне, если Порох почти полгода не у власти, а война все идет? Ведь вы переставали стрелять?!
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Слабо верится . Думаю просто поменяют риторику для внутреннего пользования .
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заставляют сомневаться, надо же, еще ничего не поняли зебобики.
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ЭТО СУКИ ВАШ ПЛАН? не говорить фашистам что они фашисты ?
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у зебілів що не день то нові пьорли! позавчора за капітуліцію, готові рвать і садити всіх не згодних...сьогодні побздів інший вітер...пан яременко я так зрозумів що постійність думок та переконань то не ваше і не вашої зеленої команди, як і совість, та чесність
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"...дипломатическое давление на РФ. Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей", - написал Яременко.
Источник: https://censor.net.ua/n3154577"

Ну, одну непаханую возможность вы уже использовали - "надо просто перестать стрелять"...
Какая следующая непаханая возможность будет?
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Они пока все возможности дружно просырают одну за другой. Дипломатическим "перлам" Зели просто нет конца, неостанавливаемый поток мутного сознания.
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Чубака смертельно устала от вайны, но апять Порошенка рушит на корню мирные иннициативы молодой перспективной команды...
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Роман Донік‏ @donikroman 15 окт.

Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко - Цензор.НЕТ 3054

Сейчас должен выйти Давид Арахамия и заявить, что война становится дороже в десятки раз, чем при Порошенко, потому что солдаты в армии стали специально жрать в десятки раз больше, а расход горючего увеличили в десятки раз потому что Порошенко или россияне заплатили.

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Больше чем уверен, наш карлик тоже из этих....дырявый
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А вам, зебилам, об этом только сейчас сказали?
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Серьёзно? Не может такого быть, АНИ ЖЕ АБЕЩАЛИ, что хотят мира, МЫШЕБРАТЬЯ!!!1111 Русский человек как сказал - так и будет, как в Приднестровье, Грузии или в Сирии. Сказали, что в Крыму были силы самообороны - так и было, именно так, как сказали; сказали, что на Донбассе гражданская война - так оно и есть, хозяин Зеленского Коломойский подтвердит; сказали, что отведут войска и у нас будет мир и гармония - то так тому и быть, верьте в это, во всё верьте, и пусть земля вам будет пухом
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Дивлюсь на оце фото - і в мене є підозра, а чи не було там дещо підвищеного рівня радіації?...


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" Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" -Что он несет!!! Как это их тактика - не давить на уши ***** словами о его фашишизоидном имперстве!!!!
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Официальное признание России стороной конфликта - это "спасательный круг" для Украины, уверен Олег Жданов. Иллюстрация REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что ни "нормандский формат", ни минские встречи не спасут Украину. Киев прежде всего должен ответить на два главных вопроса: с кем Украина воюет и кто вторая сторона конфликта. В этом случае появится возможность для введения миротворческой миссии. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
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Вчера сидело у Наталки одно экспертно-экономическое чмо ЗЕли , которое угодливо кивало каждому слову БОЙКО , а само размазало ТАКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ фуфло!!! которое заключалось в одном- стратегия ЗЕли нет протестам... Теперь это дипломатическое бородатое ..... ГОСПОДИ СПАСИ УКРАИНУ ! Да ЗЕленский это проект убийства УКРАИНЫ! Это бородатое когда поменяло власть Януковича на майдан , шло туда и знало что оно консерва кремля!
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А БЕня на плюсах- запретили говорить о своем проигрыше в Лондоне , о делах с Портовым а выставить тему глобальных планов на тридцатилетие вперед !!! Тему построения воздушных замков для Украина на коленях перед ****** в уме но с красивыми словами на языке ! МОСИЙЧУК ТЫ СТРАШНЕЕ СКОБЕЕВЫХ С СОЛОВЬЕВЫМИ! Гореть тебе в адуЮ
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А вы че штайнмарята реально думали если вы капитулируете и отведете ВСУ то Рашка прекратит кошмарить Украину и распустит свои войска?
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Да, эта банда тупиц до сих пор так и думает.
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нет это не тупицы - это поводыри Украины в стойло *****
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А где тогда логика. Посмотрите сколько обстрелов будет непосредственно перед нормандской встречей, если такова вообще состоится. Верить 150 сантиметровому кремлевскому опарышу "в благих намерениях", себя не уважать. Плешивому не нужен Донбасс и Крым, ему нужна вся Украина. Без Киева, его скрепы, всего лишь скрепки, которыми он скрепляет свои изданные указы, которые большинство украинцев уже оценили, как затягивание их обратно в "совок", с его доносами, восхваление тамошней власти, огромные сроки за посегание на их персону, ваяние памятников из говна и прочее дерьмо. Хотелось бы, что бы это понимала и украинская власть.
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Мне кажется, вы слишком преувеличивает значимость Украины для РФ... Для чего ей самая бедная европейская страна, насквозь коррумпированная, к тому же, обремененная непомерными долгами.... Украина неликвидный ресурс....
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Рашка зубами держится за Сирию и Асада которые находятся черт знает где. А вы думали кремль отпустит Украину которая находится под боком и имеет выход в Европу?
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> Лучшее, что мы можем сделать - это не понижать, а усиливать дипломатическое давление на РФ.\

и тут же
> Понижение градуса дискуссии в международных организациях, как компромисс с украинской стороны, вполне реалистичное решение.

На кого рассчитан этот текст вообще?
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Добавить к вышесказаным комментариям нечего... Нами правят идиоты
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Гірше. Ідіоти - то лише публічні маріонетки (зіц-прип*здент і його Зеко-*****).
А за ними не ідіоти, а хитрі, підлі, жорстокі та безпринципні вилупки.
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А спросите тех кто был на Саур Могиле-не сложно ли не называть россию агрессором?
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Ерёма, ты только начал это все анализировать? А чем ты был занят последние пять лет?
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Отведение войск как раз то что нужно сейчас правда?
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Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру, - Яременко.....

Хочешь мира - готовься к войне!
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Ага. А для цього виводь війська з бліндажів у чисте поле.
От там, щоб було просторніше битися.
Нова Трускавєцька Воєнна Доктрина.
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А якже ж ще півроку назад «тонко» стєбалісь «а то Путін нападьот...»...
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Які компроміси можуть бути з окупантом? Про що цей зелений і бородатий анекдот? Не приколює... Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко - Цензор.НЕТ 6464
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Маневры военных РФ сущие пустяки против маневров армии и флота США по всему миру, надо полагать, что США без сомнений готовятся к войне. Ужос!!!
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Зебилы все в военкомат - гидранта спасать ( ни так ли вы патриотам предлагали за акцию Нет капитуляции ) Хотя кому я это пишу большинство из зе лохторату уже наверное билеты начали бронировать кто в Европу кто в кацапию после слов яременко
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Не, ну Борода - силён!
"Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру"
Какова мысль, а???

Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко - Цензор.НЕТ 3391
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Этот афторр хоть знает о захвате расией украинских территорий и убийстве украинских граждан. Или только температуру меряет непонятно где?
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ну что сказать? правильно делают..
не так как у нас, 30 лет были розовые очки надеты...
сейчас Сирия, завтра Испания полыхнет...
нужно всегда быть готовым..
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Гениальная мысль, эврика!!! Аристотель, Конфуций и Платон вместе взятые глупая детвора по сравнению с этим бородачем
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Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений.

Борис ты не прав.Цифры,договора и документы це основа основ.А ты предлагаешь закреплять в документах,що РФ мимо проходило,определив тем самым судьбу будущего Украины?!А не в пень ли ты ударился родной?! Масштабність військових маневрів Росії та військові приготування змушують сумніватися, що ця держава готується до миру, - Яременко - Цензор.НЕТ 1386
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Цей зелений проект був створений тільки для того щоб прислуговувати Коломойському. Це винятковий приклад союзу олігархії та популізму, з початку роздрачіли 73 відсотків дебілкуватим серіалом потім перенаправили ненависть з путина на Порошенка і вуаля - нови обличчя. Не розумію як можно було довіритесь другоразрядному актерішке
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Зеля слишком уверенный в себе и думал, что война, внутренняя и внешняя политика - гораздо проще, чем его пугали.Тем более, имея в своей команде классных парней, помогавших ему в шоу-бизнесе и на сцене, то вполне справится.Ведь не боги горшки обжигают. Да обжигать и не надо, а лучше отжигать - там шуткой, там гримаской, там пальчиком погрозит, там по плечу похлопать и всех делов. Успехи во внешней политике уже налицо. Про одно не подумал,что войну не перешутить,не перетанцевать,шариками не прикрыть и на рояле не переиграть.
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