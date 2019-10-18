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 Політика України
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Все про:Волинець (28) затримання (3041) Гладковський (97) Формула Штайнмаєра (145)

 У жодному кримінальному провадженні Гладковському підозру не оголошено. Суспільство відволікають від "формули Штайнмаєра", - адвокат Волинець

Затримання колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського має радше не юридичні, а політичні підстави.

Таку думку журналістам висловив адвокат Руслан Волинець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".

"Мені здається, що цей факт із затриманням був потрібен радше не в юридичному сенсі, а для того, щоб переакцентувати увагу суспільства і громадськості з того, що його турбує: "формула Штайнмаєра" і реакція суспільства на ці події, - для того щоб була нова хайпова новина на цей момент. І з огляду на новинні стрічки, які вчора були, ця мета таки досягнута. Це новина "№1" на вчорашній день, на сьогодні і завтра. Тепер щодо юридичної частини: в мене є протокол про затримання", - сказав адвокат.

Він зауважив, що він як адвокат на поточний момент офіційно не знає, у чому підозрюють його клієнта.

"Я чую в новинах про дві статті, а фабули, тобто про що буде мова, я не знаю яка буде підозра… Станом на сьогодні… З лютого місяця я займаюся цією справою. Ми неодноразово були на різноманітних слідчих діях. На сьогоднішній момент у жодному кримінальному провадженні Гладковському підозру не оголошено. Таким чином, справи Гладковського - немає. Ці алгоритми, які використовують правоохоронці наші, свідчать про те, що це, найімовірніше, зовнішній антураж", - додав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

Він розповів, що ще на перших слідчих діях Гладковський максимально сприяв слідству: під час обшуку будинку максимально показував і відкривав усі документи, під час вилучення телефонів розблокував усі пристрої, щоразу з’являвся на допити. Адвокат розповів також, що Гладковський декілька разів приходив на допити не чекаючи на повістку.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154573
 
 
 Топ коментарі
 
зебилам это не докажешь, по телевизору сказали значит -есть. Чукча не ценитель -чукча ТВ зритель Ни по одному уголовному производству подозрение не предъявлено, дела Гладковского - нет, - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 2346
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вова сказав надо, бо рейтинг тютю. і лохи починають розуміти шо їх вчергове наї..ли! тож аби була людина, стаття знайдеться! а лохам скажемо що то за укроборонпром, вони ж тупенькі, навіть в пєціни самальоти з баблом і збагачення у 100раз повірили
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Мародьор до січня нєуязвімий.. але тільки до січня
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Никанор ти тоже нарік .як і Зе, несеш повну муйню, вже з весни посадок "надивились" Ни по одному уголовному производству Гладковскому подозрение не предъявлено. Общество отвлекают от "формулы Штаймайера" , - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 4694
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Согласно УПК народный депутат и после 1 января имеет иммунитет. Фуфел по "изменению Конституции" это шоу для лохов таких как ты, и других упоротых ЗЕбилов. Я тебя, кретина, уже раз 10 спрашивал- что и кто смародерил? ты как кусок дерьма сразу сливаешься в унитаз. вчера ты радостно стучал, что наконец то "свинарчука" взяли в плен. Реально, лепят херню, по несоответствиям в декларации)))) И где там "мародерили"? только в жопе у ЗЕбилов, которая у них вместо головы.
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не ну реально рік всі зебіли хором співали про марадьорство на крові того ж Гладчука ,а пред`яву кинули ( саме пред`яву,бо підозру на колінах ваяють) про невідповідність декларації , т. б. незаконне збагачення, це якраз про рівень професіоналізму і доказухи у т. зв. зе прокурорів. Так що не переймайся зебіли на те й зебіли, що тупорилі, з клепкою давно різними шляхами пішли.
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и тогда ты успокоишься и продукты и коммуналка подешевеют, а пенсии повысятся, цель должна оправдывать средства. Но этого не будет.
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Очень даже может быть, что с повешением мародера и его подельников продукты, коммуналка подешевеют и пенсии повысятся... А вот порохоботы лишатся заработка
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Вам на киче скучно? Вам срочно нужны аниматоры из квартала
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адвокатов можно не цитировать-их задача проста:заплатили подмахивай,ну можешь еще постонать.К ИСТИНЕ это никакого отношения не имеет
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зебилам это не докажешь, по телевизору сказали значит -есть. Чукча не ценитель -чукча ТВ зритель Ни по одному уголовному производству подозрение не предъявлено, дела Гладковского - нет, - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 2346
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Адвокат рассказал также, что Гладковський несколько раз приходил на допросы не дожидаясь повестки.

Как это? А зачем? Ни по одному уголовному производству подозрение не предъявлено, дела Гладковского - нет, - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 7246
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ну следователь может и просто назначит на когда прийти . твоё дело приходить или требовать официальной повестки
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Молча. Следователь звонил и приглашал. Не приходит - повестка.
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Нормальному человеку нужно дочитать предложение до конца, и все понятно. Кретину можно 5 слов из средины, и скорей комментировать. "не дожидаясь повестки". Это хоть понятно тебе дураку? Согласно УПК тебе должны вручить повестку. Если ты добровольно сотрудничаешь, можешь прийти по звонку следователя, если захочешь.
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Вот те на. Да ты просто хам и *****, оказывается.. У жодному кримінальному провадженні Гладковському підозру не оголошено. Суспільство відволікають від "формули Штайнмаєра", - адвокат Волинець - Цензор.НЕТ 9272 Где ты, клоун, здесь в статье про звонок прочитал?
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Ты, соска защекинская, вафлиста подзаборная! тебе мразь нужно выписать все формы общения, что бы тебе, тупой кобыле, стало понятна суть тезиса "приходил не дожидаясь повестки" ? Я объясню, за это ты шлюха сделаешь горловой! "Согласно ст. 135 УПК Украины, вызов к следователю может осуществляться по электронной почте, факсу, по телефону или телефонограммой."
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вообще-то Оно Свинарщук....привет Липецкому...
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Нужно же народа чем то отвлекать от разведения в одностороннем порядке.
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Самое главное--это воровство ГТС и нашей земельки еврейчиками. За это их надо всех на берёзы. Ни по одному уголовному производству Гладвковскому подозрение не предъявлено. Общество отвлекают от "формулы Штаймайера" , - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 8863
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где клоун в рябой шапке? поведайте - когда будет заседание суда по мере пресечения???
срок задержания истекает ))))))))
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зачем? Зебобики еще вчера дали 10 лет с конфискацией. Весна пришла, бубочка сажает марадьоров.
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вова сказав надо, бо рейтинг тютю. і лохи починають розуміти шо їх вчергове наї..ли! тож аби була людина, стаття знайдеться! а лохам скажемо що то за укроборонпром, вони ж тупенькі, навіть в пєціни самальоти з баблом і збагачення у 100раз повірили
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знаешь думал . что всё таки это в основном кацапы и платные пишут оды зеле но когда знакомая - ой зеля хороший он на газ скинул 60 копеек с куба понял. что дебилов больше чем видно невооружённым взглядом
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надо было знакомую просветить что газ вообще-то упал во всем мире, на хабе в Европе цена например упала в 3 (три!!!) раза. А ей "Зеля скинул" на 60 копеек
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Может Свинарчук - девственный младенец, но все кто поставлял на Укроборонпром хоть винтик, знают уровень откатов
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при чем здесь штангенцыркуль?

свиномыролюбство это одно, за него нужно отвечать, а неудачные попытки штейномыролюбства это другое. у них общее только щирореформаторская национальность.
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Своим президентством Зеленский во многом обязан свинарчукгейту. Посадить Свинарчука -если он виновен- долг Зеленского перед авторами свинарчукгейта. Поглядим, сможет ли Рябошапка доказать свою 100% ую преданность двухтуровому. И показать что университет Соломона он окончил не напрасно.
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нацжоны все заборы и столбы обклеили своими - свинарчуков за граты
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врать не надо. зеля обязан пукину и медийным технологиям. там до фига всего было, в том числе и велосипед, и войну развязал петя, и просто перестать стрелять, и порноактриса в том числе.
и началось все весной 2015-го, когда у бене-зелиной банды появился мотив - засветила тюрьма за финансовую пирамиду привата. зеля соучастник пирамиды
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а что доказывать?
когда начался проект слуга?? весна 2015-го.. премьера кина ноябрь 2015.
вскрыта пирамида привата 1-й квартал 2015.
регистрация партии 2016 год... консерва с 3-мя членами, но стаж тикает
в лондоне на днях подтвердили правоту гюнтаревой..
20 мая зелю коронуют. 24 мая путя выплачивает гонорар зеле.
даже цензор об этом сообщил 24 или 25 мая 2019 года !!!!
что еще?
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Мировое Правительство о Порошенко: пора менять «неправильного лидера».17 декабря 2017/ Мировое правительство-это мировой еврейский капитал.Прибравший к рукам промышленность Украины и желающий прибрать к рукам украинскую землю. Прибрать руками Зеленского , управляемого смотрящим от мирового еврейского капитала в Украине Коломойским./Воюй не с союзниками, а противниками.
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Ну все, тогда и беспокоиться Свинарчукам не о чем.
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верноподданным путинской шлюхи меркель беспокоиться следует о воре и путинском подельнике Шрёдере.С Свинарчуком украинцы разберутся сами, без забугорных диарейщиц.
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А общество фиг отвлечёшь от предательской формулы зё-штанмайера, разве, шо импичментом зё. Поэтому нехай свинарчук сидит, тем более он сидит с пашинским не просто так, а чтоб поделиться с командой-зё коррупционными схемами, на, что курс доллара в бюджете-2020 так прямо и указывает. Борьба с коррупцией это укрепление гривны в 2020 примерно до 18 гр., а если курс доллара заложен более 28 гр., то понятно, шо коррупционные схемы попэрэдныкив продолжат вымывать доллар из Украины. Тут до х.я на сайте банкиров и экономистов - оспорьте скромного аматора-аналитика, меня.
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А зачем такой курс -28 ?
При шапкокраде процесс выделения 2-3 млрд кредита шатал курс очень сильно - а сейчас заробитчане только официально в год завозят 15 млрд, неофициально - раза в два больше.
НБУ надо печатать под триллион грн чтобы скупать эту валюту- с какого рожна гривна будет падать?
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Від повернення Приватбанку Клопомойському!
Вчора мало бідбутися відповідне судове засідання і вчора ж, для роззосередження уваги відбуловся:
Засідання по Пашинському
Затримання Гладковського.
Цирк Кононенком.
При цьому Зєєєєля ховався у Литві, типу він не при ділах!

Але через ухвалу Лондонського суду все пішло на перекосяк. Повернення Приватбанку Коломойському довелося призупинити, а зупинити інші запущені процеси не змогли, через брак координації.
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Свинарчук: «Я ни в чем не виноват. Меня подставил Порошенко»
https://vremya.com.ua/politika/2008_arest-svinarchuka/
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Хлопчику, інтернет це величезна стіна сараю, на якій пишуть що завгодно. У мене на сараї хтось "Х№Й" написав, а насправді там дрова лежать!
До речі, якщо ти десь прочитаєш, наприклад, що Зє! пасивний гомосексуаліст і вони з Богданом коханці, ти в це відразу ж повіриш і почнеш кидати посилання?
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от чего там отвлекать? что он несет? после того, как пипл схавал минские договорняки, "формула швайнмайера" может служить только поводом для свыночолого гетьмана. минские договорняки в свое время вызвали намного больше волнения, резонанс был больше и в верхах и в низах. и что? а вот взятие свынарчука за яйца здорово упрочнит положение зе.
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А шо вы хотели от адвоката услышать? Хотя доля правды в его словоблудии имеется, почему задержали только одного фигуранта расследования, маловато будет... У жодному кримінальному провадженні Гладковському підозру не оголошено. Суспільство відволікають від "формули Штайнмаєра", - адвокат Волинець - Цензор.НЕТ 1612
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