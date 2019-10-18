 У жодному кримінальному провадженні Гладковському підозру не оголошено. Суспільство відволікають від "формули Штайнмаєра", - адвокат Волинець

Таку думку журналістам висловив адвокат Руслан Волинець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".

"Мені здається, що цей факт із затриманням був потрібен радше не в юридичному сенсі, а для того, щоб переакцентувати увагу суспільства і громадськості з того, що його турбує: "формула Штайнмаєра" і реакція суспільства на ці події, - для того щоб була нова хайпова новина на цей момент. І з огляду на новинні стрічки, які вчора були, ця мета таки досягнута. Це новина "№1" на вчорашній день, на сьогодні і завтра. Тепер щодо юридичної частини: в мене є протокол про затримання", - сказав адвокат.

Він зауважив, що він як адвокат на поточний момент офіційно не знає, у чому підозрюють його клієнта.

"Я чую в новинах про дві статті, а фабули, тобто про що буде мова, я не знаю яка буде підозра… Станом на сьогодні… З лютого місяця я займаюся цією справою. Ми неодноразово були на різноманітних слідчих діях. На сьогоднішній момент у жодному кримінальному провадженні Гладковському підозру не оголошено. Таким чином, справи Гладковського - немає. Ці алгоритми, які використовують правоохоронці наші, свідчать про те, що це, найімовірніше, зовнішній антураж", - додав адвокат.

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Він розповів, що ще на перших слідчих діях Гладковський максимально сприяв слідству: під час обшуку будинку максимально показував і відкривав усі документи, під час вилучення телефонів розблокував усі пристрої, щоразу з’являвся на допити. Адвокат розповів також, що Гладковський декілька разів приходив на допити не чекаючи на повістку.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.