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 Політика України
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Все про:розпуск (76) Шишкін Віктор (1)

 Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін

Заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду з 2006 по 2015 рік, який брав участь у розробці Декларації про державний суверенітет України і Конституції України, Віктор Шишкін вважає, що розпуск Верховної Ради в 2019 році був неконституційним.

"Розпуск Верховної Ради був неконституційним. Юридично все було порушено...", - заявив Шишкін в інтерв'ю Любові Величко виданню Нова Влада.

На зауваження журналістки про те, що суддя КСУ Віктор Городовенко прокоментував рішення про розпуск тим, що в першу чергу має переважати відчуття справедливості, а вже потім закон, Віктор Шишкін відповів: "Він говорив як суддя загальної юрисдикції... Весь цей відхід у кущі у слово "справедливість" не зовсім сюди підходить".

Причиною подібних рішень КСУ Шишкін вважає деградацію совісті і розуміння, що когось рекомендують на важливі державні посади, як суддя Конституційного Суду. Для прикладу Віктор Шишкін порівнює вибори 1996 року, коли вибирали шістьох суддів КСУ: "Люди (прим. - учасники виборів, судді) горіли ситуацією... боролися за кожного кандидата... показово, що той З'їзд закінчився о 12-й годині ночі".

Водночас З'їзд суддів у 2017 році відбувся у "сплячому режимі", про що вийшов сюжет програми BIHUS.info. У результаті такого підходу був обраний новий суддя КСУ Городовенко, який на думку Шишкіна: "...потрапив не туди, куди мав потрапити. Він не цього навчався і не тим займався... Його кар'єрне зростання було б нормальним у ролі судді Верховного суду кримінальної палати".

Ситуацію з Конституційним Судом може виправити підбір високоморальних і компетентних суддів. Віктор Шишкін вказує на такі практичні "параметри" високоморальності: "Високоморальний суддя не буде використовувати свій службовий стан у своїх інтересах. Він не бере хабарі і ні під кого не прогинається. Високоморальність – це коли зателефонував Андрій Богдан, і ти можеш його послати під три чорти".

Також Шишкін критично ставиться до спроб регулярно змінювати Конституцію. "Конституція - не інструкція з експлуатації пральної машинки. Завжди можна знайти форми внесення змін до законодавства, не ґвалтуючи Конституцію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154569
 
   
 Топ коментарі
 
Всему этому зеленому шапито обязательно будет дана правовая оценка после свержения Моники Зеленски.
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Олена Монова 23 год ·Мы вот все радуемся, что в деле «ПриватБанк» vs Коломойский произошли значительные подвижки, позволяющие смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. И правильно радуемся, повод достойный.

Да только БабушкаБеня то є така тварина, которая размыкает зубы только тогда, когда перестает дышать. Как бультерьер. И если где-то начал терять, то в другом месте непременно компенсирует и откусит кусок пожирнее. И судя по тому, как он вгрызся в энергетический сектор, живым и без увечий его уже не выпустит.

Да, у нас опять случилось: комитет ВР по энергетике, по сути, решил поставить крест на энергореформе........Так что все эти телодвижения совершаются исключительно в интересах Бени и его ферросплавного бизнеса.
Так что, рынку ̶п̶и̶з̶д̶а̶ ой всьо? Охрана, отмена? Я, например, плохо себе представляю, с какими лицами все причастные будут разговаривать с западными партнерами и говорить им «извините, все отменяется, у нас просто Коломойский очень до бабла жадный, так что заберите вот это вот ваше Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС и подотритесь. А мы пока к балалайкам лицом повернемся, раз уже вам жопу показали, у них немного скрепных электронов купим, мы не гордые». Но оно ж дело такое, стыд не дым, глаза не выест.
И да, это не только об энергорынке. Это о смене всего внешнеполитического вектора, если кто-то еще не понял.»
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Свергатель, все надеешься на преступный захват власти? Как украинцы проголосуют, так и будет. Демократия.
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Большинство в Германии таки было за аннексию Австрии, приход Гитлера к власти, уничтожение всех евреев.
Большинство сейчас на обосРахе оправдывает аннексию Крыма и подлую, длящуюся почти шесть лет войну против Украины, большинство строило коммунизму к 80-тому году и шта?
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Большинство в Германии таки было за аннексию Австрии, приход Гитлера к власти, уничтожение всех евреев.
А что, в Германии это большинство кто-то спрашивал? Прям референдум проводили по Холокосту и Аншлюсу?
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Не пишите ерундой, вИ очень мелко плаваете, "референдумы" таки были 10 апреля 1938 года. и в Австрии, и в Германии. 99.7 %, если не ошибаюсь За. при такой же явке.

Ну, а недавно, пять с половиной лет назад "референдум" в Крыму.
И Гитлер к власти пришел вполне демократическим путем, тоже большинство За.
И почти с самого начала лепший друг совка, оба, находящиеся под санкциями изгои потом додружились в сентябре 1939 года до совместного развязывания самой кровавой в истории войны.

Изучайте мат.часть, говорю Вам,и не повторяйте рашистско-советские фашистские фейки.
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так тобі ж про це і КАЖУТЬ!! Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін - Цензор.НЕТ 5204
кожна діктатура опирається на 20-70% населення(у шмарклі23% у пукіна65% у гітлера 70%) і росказує що то "народ"їх уповноважив робити злочини Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін - Цензор.НЕТ 8967
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Если так рассуждать, то большинство в Украине было за сдачу ЯО, за газовые соглашения Тимохи с ******, за продление аренды ЧФ, за повышение тарифов в n раз уже при соевом, и тд.
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таварісч поцман ваші ідеї що до "камунізьма" ВСІ відомі псіхопатологи визнали сіндромами ідіотизма... Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін - Цензор.НЕТ 4368
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В вас, скрепних, педофіл Х.йло 20 р. при владі, гомік жирик тоже 20 р., гомік володін - спікер думи - та в вас педофіл на гоміку сидить і зоофілом поганяє, а ти тут щось про цивілізований світ тявкаєш.
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А вона була та Рада. Сиділо кілька десятків кишенькових порушників-кнопкодавів на чолі з відомим дебілом...
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от саме за таке "обгронтування" ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ що здійснили зелені шмарклі - по ЗАКОНУ 7рр буцегарні їм світить...
так що "пакажи лічіко" і паротягом по справі підеш
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Товарищ мордатый философ, А роспуск СССР был законный или нет? А сорздание СеруСеру, было законным или нет? А ты родился законно или нет? Есть признанные юридические факты никем не оспореные. В чём дело?
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Дело в том что на момент принятия решения Зеленским о роспуске Верховной Рады должен был быть дан месяц на формирование коалиции. Через месяц, независимо от итогов, оставалось менее полугода до очередных выборов, и распускать Раду вообще неконституционно.
КС и Зеленский вместе потоптались на действующей (!) Конституции.
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особливо тупим і забудькуватим.. формально відлік неіснування коаліції пішов,коли на вимогу суду Парубій не подав списки коаліції.

11 июня 2019, 14:20
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Спикер Верховной Рады проигнорировал запрос КСУ.


Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін - Цензор.НЕТ 1112

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проигнорировал запрос Конституционного Суда Украины о личном составе коалиции.
Об этом на заседании суда рассказал судья-докладчик Виктор Кривенко, передает журналист LB.ua.
----------------------------------------------------------------- у спикера запросили информацию о личном составе коалиции на момент формирования и после выхода "Батькивщины", "Самопомощи" и Радикальной партии, о составе совета коалиции, протоколы заседаний собраний коалиции с 18 февраля 2016 года и другие связанные материалы.
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Без разницы - была коалиция или нет (законы принимались,значит какая-то была, хоть и неформальная).
Важно что парламент попросил месяц на формирование новой коалиции, и по закону этот месяц должен был быть дан. Но КС начал задавать вопросы не к месту: "а была ли коалиция раньше ?" Какая разница - была или нет ? Должен был быть дан месяц с момента запроса.
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-сам ФАКт створення бандитської серисери- це ПРИВІД її РОЗІГНАТИ бо вона НЕЗАКОННА З САМОГО ПОЧАТКУ!!

-Народження людини не може бути незаконним бо воно суспільнимиЗАКОНАМИ не регламентується
- НЕІСНУЄ "юридичних фактів" які не підлягають юридичному аналізу...
навіть і те що ти=невіглас має своє обгрунтування і юридичну оцінку.
пс не пхайся до людей зі своєю дурньою... бо воно ж ВИДНО
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Справедливость - это революционная целесообразность!
Я сказал.
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"...має переважати відчуття справедливості, а вже потім закон" - якщо таке сказав суддя КСУ, то про професіоналізм і юридичну грамотність суддів нижчого рангу нема чого і говорити.
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Хунта.
"Спікер" Парубій" і "Прем"єр" Гройсман(до Порошенко формально претензій немає)

Обновление. Позже Виктор Кривенко уточнил, что в КС не поступали списки депутатских фракций с февраля 2016 года по нынешнее время, есть только список на момент формирования коалиции в 2014 году. Также КС располагает заявлениями депутатво о выходе из коалиции.
Напомним, что с 2016 года Парубия неоднократно просили обнародовать список членов коалиции, но он неизменно отказывался это делать, ссылаясь на отсутствие полномочий.
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ТАК ЦЕ І Є ДОКАЗОМ того, ЩО перевибори ВР були НЕЗАКОННИМИ, бо голова ВР не мав повноважень вирішувати чи була коаліція чи її не було... Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін - Цензор.НЕТ 5034
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Конституційний Суд в Україні ніколи не виконував свої безпосередні обовязки. І за часів Шишкіна, до нього і після нього. Конституцію порушували і порушують усі кому це потрібно і високий суд "помічає" тільке те на що приходить "високоповажний запит" від "годувальників". Яка різниця для нас в якому режимі лайки-сплячки проходять засідання цієї шарашкиної синекури? Будь який закон або рішення в Україні не має прийматися будь яким органом - від ВР, АП, суду і включно до окремого рішення сільради, або приватного підприємства - без жорсткої відповідності Конституції. І про це мають дбати до, а не після прийняття рішення! І покарання за порушеннябукви Конституції має бути як за державну зраду. Саме так карають в Америці, але там Конституція написана німецьким філософом настількеи логічно і послідовно, що за всі роки її дії прийнято лише 8 поправок. Поправок, а не змін!!! Найбільшою тиаємницею СРСР був ... текст Конституції Америки. Людина що пробувала провезти в країну цей текст жорстоко каралась... Нашу Конституцію посадовуці просто не читали. Якщо сьогодні раптово провести єкзамен з Конституції серед посадовців, то 99% потрібно відразу виганяти з ганьбою. Що вжен казати про "пересічних" громадян... І, до речі, для отримання українського громадянства не потрібно знати ні мову ні Конституцію... Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін - Цензор.НЕТ 4590
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