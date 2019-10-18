 Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін

"Розпуск Верховної Ради був неконституційним. Юридично все було порушено...", - заявив Шишкін в інтерв'ю Любові Величко виданню Нова Влада.

На зауваження журналістки про те, що суддя КСУ Віктор Городовенко прокоментував рішення про розпуск тим, що в першу чергу має переважати відчуття справедливості, а вже потім закон, Віктор Шишкін відповів: "Він говорив як суддя загальної юрисдикції... Весь цей відхід у кущі у слово "справедливість" не зовсім сюди підходить".

Причиною подібних рішень КСУ Шишкін вважає деградацію совісті і розуміння, що когось рекомендують на важливі державні посади, як суддя Конституційного Суду. Для прикладу Віктор Шишкін порівнює вибори 1996 року, коли вибирали шістьох суддів КСУ: "Люди (прим. - учасники виборів, судді) горіли ситуацією... боролися за кожного кандидата... показово, що той З'їзд закінчився о 12-й годині ночі".

Водночас З'їзд суддів у 2017 році відбувся у "сплячому режимі", про що вийшов сюжет програми BIHUS.info. У результаті такого підходу був обраний новий суддя КСУ Городовенко, який на думку Шишкіна: "...потрапив не туди, куди мав потрапити. Він не цього навчався і не тим займався... Його кар'єрне зростання було б нормальним у ролі судді Верховного суду кримінальної палати".

Ситуацію з Конституційним Судом може виправити підбір високоморальних і компетентних суддів. Віктор Шишкін вказує на такі практичні "параметри" високоморальності: "Високоморальний суддя не буде використовувати свій службовий стан у своїх інтересах. Він не бере хабарі і ні під кого не прогинається. Високоморальність – це коли зателефонував Андрій Богдан, і ти можеш його послати під три чорти".

Також Шишкін критично ставиться до спроб регулярно змінювати Конституцію. "Конституція - не інструкція з експлуатації пральної машинки. Завжди можна знайти форми внесення змін до законодавства, не ґвалтуючи Конституцію".