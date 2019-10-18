 Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін

"Розпуск Верховної Ради був неконституційним. Юридично все було порушено...", - заявив Шишкін в інтерв'ю Любові Величко виданню Нова Влада.
На зауваження журналістки про те, що суддя КСУ Віктор Городовенко прокоментував рішення про розпуск тим, що в першу чергу має переважати відчуття справедливості, а вже потім закон, Віктор Шишкін відповів: "Він говорив як суддя загальної юрисдикції... Весь цей відхід у кущі у слово "справедливість" не зовсім сюди підходить".
Причиною подібних рішень КСУ Шишкін вважає деградацію совісті і розуміння, що когось рекомендують на важливі державні посади, як суддя Конституційного Суду. Для прикладу Віктор Шишкін порівнює вибори 1996 року, коли вибирали шістьох суддів КСУ: "Люди (прим. - учасники виборів, судді) горіли ситуацією... боролися за кожного кандидата... показово, що той З'їзд закінчився о 12-й годині ночі".
Водночас З'їзд суддів у 2017 році відбувся у "сплячому режимі", про що вийшов сюжет програми BIHUS.info. У результаті такого підходу був обраний новий суддя КСУ Городовенко, який на думку Шишкіна: "...потрапив не туди, куди мав потрапити. Він не цього навчався і не тим займався... Його кар'єрне зростання було б нормальним у ролі судді Верховного суду кримінальної палати".
Ситуацію з Конституційним Судом може виправити підбір високоморальних і компетентних суддів. Віктор Шишкін вказує на такі практичні "параметри" високоморальності: "Високоморальний суддя не буде використовувати свій службовий стан у своїх інтересах. Він не бере хабарі і ні під кого не прогинається. Високоморальність – це коли зателефонував Андрій Богдан, і ти можеш його послати під три чорти".
Також Шишкін критично ставиться до спроб регулярно змінювати Конституцію. "Конституція - не інструкція з експлуатації пральної машинки. Завжди можна знайти форми внесення змін до законодавства, не ґвалтуючи Конституцію".
Большинство сейчас на обосРахе оправдывает аннексию Крыма и подлую, длящуюся почти шесть лет войну против Украины, большинство строило коммунизму к 80-тому году и шта?
А что, в Германии это большинство кто-то спрашивал? Прям референдум проводили по Холокосту и Аншлюсу?
Ну, а недавно, пять с половиной лет назад "референдум" в Крыму.
И Гитлер к власти пришел вполне демократическим путем, тоже большинство За.
И почти с самого начала лепший друг совка, оба, находящиеся под санкциями изгои потом додружились в сентябре 1939 года до совместного развязывания самой кровавой в истории войны.
Изучайте мат.часть, говорю Вам,и не повторяйте рашистско-советские фашистские фейки.
кожна діктатура опирається на 20-70% населення(у шмарклі23% у пукіна65% у гітлера 70%) і росказує що то "народ"їх уповноважив робити злочини
так що "пакажи лічіко" і паротягом по справі підеш
КС и Зеленский вместе потоптались на действующей (!) Конституции.
11 июня 2019, 14:20
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Спикер Верховной Рады проигнорировал запрос КСУ.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проигнорировал запрос Конституционного Суда Украины о личном составе коалиции.
Об этом на заседании суда рассказал судья-докладчик Виктор Кривенко, передает журналист LB.ua.
----------------------------------------------------------------- у спикера запросили информацию о личном составе коалиции на момент формирования и после выхода "Батькивщины", "Самопомощи" и Радикальной партии, о составе совета коалиции, протоколы заседаний собраний коалиции с 18 февраля 2016 года и другие связанные материалы.
Важно что парламент попросил месяц на формирование новой коалиции, и по закону этот месяц должен был быть дан. Но КС начал задавать вопросы не к месту: "а была ли коалиция раньше ?" Какая разница - была или нет ? Должен был быть дан месяц с момента запроса.
-Народження людини не може бути незаконним бо воно суспільнимиЗАКОНАМИ не регламентується
- НЕІСНУЄ "юридичних фактів" які не підлягають юридичному аналізу...
навіть і те що ти=невіглас має своє обгрунтування і юридичну оцінку.
пс не пхайся до людей зі своєю дурньою... бо воно ж ВИДНО
Я сказал.
"Спікер" Парубій" і "Прем"єр" Гройсман(до Порошенко формально претензій немає)
Обновление. Позже Виктор Кривенко уточнил, что в КС не поступали списки депутатских фракций с февраля 2016 года по нынешнее время, есть только список на момент формирования коалиции в 2014 году. Также КС располагает заявлениями депутатво о выходе из коалиции.
Напомним, что с 2016 года Парубия неоднократно просили обнародовать список членов коалиции, но он неизменно отказывался это делать, ссылаясь на отсутствие полномочий.