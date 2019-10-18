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 Політика України
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 Українська сторона сподівається на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в листопаді - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) відбудеться в листопаді поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент України Володимир Зеленський зараз робить усе можливе для проведення зустрічі в нормандському форматі. Ми сподіваємося, що наступного місяця ця зустріч відбудеться", - сказав Пристайко під час "години запитань до уряду" в парламенті в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" має забезпечити прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - спільна заява урядів Німеччини та Франції

Як повідомлялося, 10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський допустив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в листопаді 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154567
 
 
 Топ коментарі
 
дристайка, хуйло нікуди не поїде, поки ви не виконаєте усі його забаганки.
А ви їх не виконаєте, бо вам народ цього не дасть.
Тому ніякої зустрічі не буде. Фініта.
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Ссикло зассить назвати Хуйло хуйлом
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Шмаркля очень хочет пагаварить с Хуйлом. Наивное отродие думает, что сможет уговорить его "прикратить стрилять" и устроить мир-дружбу с жвачкой. Ментально оно еще в КВНэне. Понять, что у Хуйла есть свои геополитические планы и никто его не остановит, тем более шут - мозгов нет. Понять, что Хуйла можно приостановить лишь санкциями Запада тоже мозгов нет.
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а ***** туда поедет при віполнении Украиной каких его требований ?
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если фашистско-кремлевские выродки опять начнут тянуть кота за яйца то ищите другие варианты что б им жизнь малиной не казалась.Начинать можно сейчас что б не терять время.
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Да, именно вы... На вас вся надежда в этом вопросе....
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я тут вообще никакого вопроса не вижу.

кто видит тут вопрос, к тому и претензии
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Цензор где новость о принятом законе об амнистии боевиков? Вы что спите?
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Зеб, по формуле Штайнмайера была амнистия в 2016 году?
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Зеб, но сначала надо же узнать - не врёшь ли ты, чтобы упокоиться с миром.
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СЕНТЯБРЬ, ПОТОМ ОКТЯБРЬ ТЕПЕРЬ УЖЕ НОЯБРЬ А ПОТОМ ДЕКАБРЬ ДА? ХВАТИТ УЖЕ ВТИРАТЬ ДИЧ, СКАЖИТЕ ПРЯМО ЛЮДЯМ УЖЕ ИЛИ КАПИТУЛЯЦИ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОКОПНОЙ ВОЙНУШКИ. ВОТ УВИДИТЕ ЗЕЛЯ ЗАКОНЧИТ КАК ПОТРОХ, С ЕГО БРЕХНЕЙ И НАИВНОЙ НАДЕЖДОЙ ОБ ПОДЕРЖКЕ ЗАПАДА
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В станице Луганской уже развели и построили временный мост. Процесс идет.
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еге ж, дійсно іде!
Міст збудували, а потім було 14 жовтня, а 15 чучманоїд в Мінську заявив про додаткові умови для імпелементації формули штангєншлюхєра.
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Ніяких додаткових умов бути не може, тому що мінські домовленості затверджені Радою безпеки ООН.
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Зеб, когда у тебя закончится истерика, пересмотри свои фантазии насчёт Зелемойского, если насчёт Порошенко ты может идти свидетелем в суд
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если хочешь, капитулируй, а я не собираюсь. Этих недоумков выгнать из власти и страны, дешевле будет
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Шмаркля очень хочет пагаварить с ******. Наивное отродие думает, что сможет уговорить его "прикратить стрилять" и устроить мир-дружбу с жвачкой. Ментально оно еще в КВНэне. Понять, что у ***** есть свои геополитические планы и никто его не остановит, тем более шут - мозгов нет. Понять, что ***** можно приостановить лишь санкциями Запада тоже мозгов нет.
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дристайка, ***** нікуди не поїде, поки ви не виконаєте усі його забаганки.
А ви їх не виконаєте, бо вам народ цього не дасть.
Тому ніякої зустрічі не буде. Фініта.
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Ну не скажи . Зєля схиблений на ідеї фікс - особиста зустріч з путєним в режимі тет а тет . Хоча тут певно не так зєля як бєня . План путєнга і мрії бєні жахлива річ для України . Зєбулони 73% .
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Очень хочется поцелуя в пупок от ху&ла?
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слуги "надеятели" надеются...на волю оккупанта
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ну зустрінетесь з ****** і що? вже з Трампом побалакали і зустрілись допомогло? порешали? зганьбився на весь світ! краще б вдома сидів марафони проводив це якраз твоє 14 годин про все і ні про що конкретно
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Этот Пристайко явно работает на кремль 😞😞😞
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Бєня . В зєкаманді все рухається тільки за указівкою бєня . Зєбулони з цим згодні .
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Почитаешь здешних комментаторов, так складывается впечатление, что вся Украина работает на Кремль...
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В сентябре, нет в октябре, ой в ноябре. До нового года. Какого?
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Сподівайтесь, як що не розумієте що відбуваеться.
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Ой Валадзимир Валадзимиравич,какое у вас имя красивое,у меня почти такое же но чуть хуже вашего, а какой у вас самолёт отличный,какая вы умница,я всегда беру с вас пример,а иногда с Дональда Фредовича
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