 Українська сторона сподівається на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в листопаді - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент України Володимир Зеленський зараз робить усе можливе для проведення зустрічі в нормандському форматі. Ми сподіваємося, що наступного місяця ця зустріч відбудеться", - сказав Пристайко під час "години запитань до уряду" в парламенті в п'ятницю.
Як повідомлялося, 10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський допустив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в листопаді 2019 року.
кто видит тут вопрос, к тому и претензии
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Міст збудували, а потім було 14 жовтня, а 15 чучманоїд в Мінську заявив про додаткові умови для імпелементації формули штангєншлюхєра.
А ви їх не виконаєте, бо вам народ цього не дасть.
Тому ніякої зустрічі не буде. Фініта.
МісяцяКварталу впали.