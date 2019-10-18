 Українська сторона сподівається на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в листопаді - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент України Володимир Зеленський зараз робить усе можливе для проведення зустрічі в нормандському форматі. Ми сподіваємося, що наступного місяця ця зустріч відбудеться", - сказав Пристайко під час "години запитань до уряду" в парламенті в п'ятницю.

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Як повідомлялося, 10 жовтня на пресмарафоні президент України Володимир Зеленський допустив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в листопаді 2019 року.