EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  742  14
Все про:Кабмін (3205) сміття (307) екологія (482)

 Кабмін працює над законопроєктом про заборону використання пластикових пакетів

Кабінет Міністрів України підтримує заборону використання пластикових пакетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Щоб мінімізувати шкоду для природи, у Парламенті зареєстрували законопроєкт 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. 16 жовтня цей законопроєкт розглядали на профільному Комітеті з питань екологічної політики та природокористування й погодили його. Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України. А також працює над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про заборону використовувати надлегкі одноразові пакети в торгівлі. Винятком буде лише використання пакетів під час фасування риби, м'яса і сипучих продуктів.

Зазначається, що пластикові пакети, які не відповідають встановленим вимогам, мають бути утилізовані, але не за рахунок виробника, а того - хто їх придбав для торгівлі. Усі пакети, залежно від характеристик, діляться на види.

Зараз пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни ввели часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154566
 
 
 Топ коментарі
 
это конечно замечательно, но более насущной выглядит необходимость государственной программы по утилизации батареек..ибо она у нас отсутствует как таковая..не..?
 показати весь коментар
 
да это самое актуальное в украине...пластиковые пакеты )))))
клоун на клоуне и клоуном погоняет ))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это конечно замечательно, но более насущной выглядит необходимость государственной программы по утилизации батареек..ибо она у нас отсутствует как таковая..не..?
 показати весь коментар
 
 
Переходить надо на бумагу ,засрали пластиком пол страны
 показати весь коментар
 
 
если бы только засрали - это еще пол-беды. Эти неандертальцы еще палят весь этот пластик вместе с мусором возле своих домов. Ладно себе и своим детям рак дыхательных путей заработают, так дышать-то приходится всем...
 показати весь коментар
 
Ты не считал сколько леса нужно вырубить для бумаги? Это еще хуже будет для экологии.
 показати весь коментар
 
 
Вырубка лесов тоже не выход..Нужно меньше потреблять. Но современная бизнесовая стратегия рассчитана именно на максимально частую покупку товаров..Отсюда и резко упавшее в последние годы качество многих видов продукции..например автомобилей и бытовой техники..
 показати весь коментар
 
Лучше - запрет голосовать вате и зеьилам...☝☝☝
 показати весь коментар
 
 
да это самое актуальное в украине...пластиковые пакеты )))))
клоун на клоуне и клоуном погоняет ))))
 показати весь коментар
 
 
баран, Україна пишеться з великої букви! Йди в своє свиняче стойло, лапоть не митий!
 показати весь коментар
 
Неуч он просто, все страны пишутся с большой буквы. Россия, Украина, СШП
 показати весь коментар
 
 
с какой стати писать с большой буквы шапито в котором выбирают то ЗЕКа, то клоуна преЗЕКа )))))) вы сами выбрали свою роль шапито.)))) или порноактрисы,
тебе что больше нравится - клоун или порноактриса?
)))))))))))))
 показати весь коментар
 
Бумажные пакеты? Молодцы,начинайте вырубку леса по всей Украине.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору