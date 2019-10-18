 Скандал навколо "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик, - NYT

За ситуацією з можливими корупційними порушеннями сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні стоїть скандальний прокурор Костянтин Кулик. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.

Видання пише, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Гантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичного напруження в США і справи про імпічмент чинного президента Дональда Трампа, передає Дзеркало тижня. У цьому досьє стверджується, що українські прокурори мають докази корупції, спрямованої на особисте збагачення Джо Байдена.

NYT спробувало з'ясувати, чи зберігає Кулик контроль над цим розслідуванням після призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором, однак ГПУ не відповіла однозначно на запит. Водночас сам Кулик відмовляється від інтерв'ю, відомо лише, що у цій справі триває перевірка.

"Досьє Кулика не тільки пожвавило справу Байдена. Цей семисторінковий документ, який він поширив, також звинувачує американських дипломатів у приховуванні злочинів, скоєних Байденом, - хибна теорія, яка зіграла роль у відкликанні посла США в Україні Марі Йованович", - пише видання.

Також повідомляється, що в березні 2019 року Кулик разом з колишнім генпрокурором Луценком координував дії з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати обвинувачення проти Гантера Байдена. Однак перед першим туром виборів висунув обвинувачення в корупції стосовно оточення тодішнього президента України Петра Порошенка. NYT вважає, що таким чином прокурор спробував заручитися підтримкою фаворита виборів і нинішнього президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що в 2016 році самому Кулику висунули обвинувачення в незаконному збагаченні, бо він володів великими грошовими активами, квартирами в центрі Києва і дорогим позашляховиком. У розпал цієї справи його перевели з військової прокуратури на посаду начальника міжнародного відділу ГПУ. На цій посаді Кулик почав займатися справою Burisma і Гантера Байдена.

В інтерв'ю The Hill у квітні прокурор заявив, що намагався передати уряду США дані про грубі порушення з боку демократів та американських дипломатів. Проте всі докази були заблоковані офіційними особами в посольстві США в Україні. Водночас Юрій Луценко заявляв, що не передавав досьє Рудольфу Джуліані.

Однак минулої п'ятниці в ході свідчень у Конгресі колишній посол США Марі Йованович припустила, що досьє Кулика і його основні положення проникли в американський уряд.

Нагадаємо, в березні 2019 року інформаційне агентство "УНІАН" повідомило, що прокурор у справі Курченка Костянтин Кулик висунув підозри, зокрема, представникам оточення президента Петра Порошенка. Після чого Президент Петро Порошенко заявив, що Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинувачувати його у втручанні в "справу Курченка".

"Ще місяць тому у пана Кулика не було ніяких думок з цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати в Ізраїль. Я не чіпаю легенду, яка була у зв'язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням пана Коломойського. І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. І саме там він прийняв рішення зрадити присязі і зрадити закон", - підкреслив він.