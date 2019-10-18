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Все про:Байден (163) Кулик Костянтин (71)

 Скандал навколо "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик, - NYT

Костянтин Кулик є однією з центральних фігур цього скандалу.

За ситуацією з можливими корупційними порушеннями сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні стоїть скандальний прокурор Костянтин Кулик. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.

Видання пише, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Гантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичного напруження в США і справи про імпічмент чинного президента Дональда Трампа, передає Дзеркало тижня. У цьому досьє стверджується, що українські прокурори мають докази корупції, спрямованої на особисте збагачення Джо Байдена.

NYT спробувало з'ясувати, чи зберігає Кулик контроль над цим розслідуванням після призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором, однак ГПУ не відповіла однозначно на запит. Водночас сам Кулик відмовляється від інтерв'ю, відомо лише, що у цій справі триває перевірка.

"Досьє Кулика не тільки пожвавило справу Байдена. Цей семисторінковий документ, який він поширив, також звинувачує американських дипломатів у приховуванні злочинів, скоєних Байденом, - хибна теорія, яка зіграла роль у відкликанні посла США в Україні Марі Йованович", - пише видання.

Також повідомляється, що в березні 2019 року Кулик разом з колишнім генпрокурором Луценком координував дії з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати обвинувачення проти Гантера Байдена. Однак перед першим туром виборів висунув обвинувачення в корупції стосовно оточення тодішнього президента України Петра Порошенка. NYT вважає, що таким чином прокурор спробував заручитися підтримкою фаворита виборів і нинішнього президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що в 2016 році самому Кулику висунули обвинувачення в незаконному збагаченні, бо він володів великими грошовими активами, квартирами в центрі Києва і дорогим позашляховиком. У розпал цієї справи його перевели з військової прокуратури на посаду начальника міжнародного відділу ГПУ. На цій посаді Кулик почав займатися справою Burisma і Гантера Байдена.

В інтерв'ю The Hill у квітні прокурор заявив, що намагався передати уряду США дані про грубі порушення з боку демократів та американських дипломатів. Проте всі докази були заблоковані офіційними особами в посольстві США в Україні. Водночас Юрій Луценко заявляв, що не передавав досьє Рудольфу Джуліані.

Однак минулої п'ятниці в ході свідчень у Конгресі колишній посол США Марі Йованович припустила, що досьє Кулика і його основні положення проникли в американський уряд.

Нагадаємо, в березні 2019 року інформаційне агентство "УНІАН" повідомило, що прокурор у справі Курченка Костянтин Кулик висунув підозри, зокрема, представникам оточення президента Петра Порошенка. Після чого Президент Петро Порошенко заявив, що Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинувачувати його у втручанні в "справу Курченка".

"Ще місяць тому у пана Кулика не було ніяких думок з цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати в Ізраїль. Я не чіпаю легенду, яка була у зв'язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням пана Коломойського. І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. І саме там він прийняв рішення зрадити присязі і зрадити закон", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154565
 
 
 Топ коментарі
 
быть прокурором в нашей стране - это все равно, что в другой - быть успешным бизнесменом..., хорошая прибыльная должность...
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Это дела прошлые, а почему он прекрасно себя чувствует при новом Генпрокуроре?...Рябошапка = Луценко?.. Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 1171
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акстись!... порошенковская шобла, шокин-матиос-югик
Константин Кулик. Военный прокурор, который обманул всю Украину

https://skelet-info.org/konstantin-kulik-*******-prokuror-kotoryj-obmanul-vsyu-ukrainu/
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Так уведите, как и вывели? Кто сейчас мешает? Папа Римсий или марсиане? У Зели де-факто абсолютная власть в стране. А клятвы Кулика в верности Зеле у Мосейчучки на Г+Г еще до первого тура выборов можешь и сам посмотреть.
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Так вы значит признаете , что зебилов поимели в очередной раз ?
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Ага, с 2016 года. После того, как его наказали переводом из военной прокурватуры в генитальную
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А к сыньоносому он от кого переметнулся помнишь?
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Это дела прошлые, а почему он прекрасно себя чувствует при новом Генпрокуроре?...Рябошапка = Луценко?.. Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 1171
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яка різниця,головне,що він зараз з наріком -Зе сцкуном, ще й його топить Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 6900, робить його ще раз Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 8049
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А когда вам говорили , что зе это ширма бени и это разборки между беней и петей вам не нравилось , какие вам ещё нужны доказательства ?
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Ну так выясните откуда ноги растут:возможно этот кулик под кликухой воробей в фсб числится-финасовая история и детектор помогут поставить точки
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станет Президентом США папа-Байден, этому парню выпишут бесплатную путевку в Гуантанамо Скандал навколо "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 1570
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Ти тупий, чи за рошенки повітря псуєш?
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на рахунок тупості по собі всіх не рівняй, а щодо Пороха він мені до лампочки, правда ваше Зе сцкло ще далі Скандал навколо "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 2737
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какая влиятельная страна Украина... только на Крым всем насрать..парадокс!!!
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быть прокурором в нашей стране - это все равно, что в другой - быть успешным бизнесменом..., хорошая прибыльная должность...
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Что-то "100%-й свой прокурор" не спешит уволить Кулика....к чему бы это?... Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 5718
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І причому тут цей Кулик. Бурізма - британська контора, котра викачувала гроші з України. З цієї контори підгодовувався Байден-молодший, член американського істеблішменту. Британці через свою агентуру розкрутили цю справу з метою поглиблення політичної кризи в США.
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Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением господина Коломойского. /Кадры решают всё .А назначает кадры которые решают всё командированный из Израиля Коломойский. Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД/ Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./ Человека Коломойского- Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА.
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Так зєбулонам хоч палю на голові затісуй , верещатимуть : " А ***** ....... " . При цьому всі косяки зєкаманди і зєля до зеленої свідомості не доходять , як і кроки бєні якими він впевнено веде Україну до кремлівського стійла . 73% це про вас , " Коли Бог хоче покарати когось , то відбирає розум ."
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Отдайте его ЦРУ или ФБР!))))
В Гуантонамо он всю шоблу сдаст!))))
И ЗЕленую...и ШОколадную!!!)))
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Що таке Кулик,-не секрет.Ось думка авторитетної людини :
"Главный скандал дня! Прокурор Кулик заявил о вынесении подозрения против близких Порошенко замглавы АП Филатова и экс-главы АП Ложкина, и против забравшей "Приват" Гонтаревой. Несомненно, что сделал это Кулик по договоренности с Коломойским, который судится с Нацбанком из-за того, что вывел за границу миллиарды рефинансирования....

Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать, таким образом, экс-главу Нацбанка Гонтареву. Это имеет большое значение для Коломойского в рамках большой юридической войны вокруг "Привата". Как известно, в настоящее время ГПУ и администрация национализированного "Привата" ведет тяжбы в Европе по возвращению выведенных Коломойским из "Привата" активов и рефинансирования....."Юрий Бутусов

Чому б не припустити,що Трамп через Джуліані (Парнаса і Фрумана),порєшав з Коломойським,в якого був свій прокурор Кулик.переслідування Байдена ? Моя версія не гірша за вигадки американських писак.
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У югика появился кандидат в сокамерники.
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Как можно утверждают что эта теория ложная если "дело Байдена" не расследовалось? Уже ясно что у обоих кандидатов в президенты США рыльце в пуху. Но для Украины это не имеет никакой разницы, ни тот ни другой обязательства США перед Украиной выполнить не может или не хочет.
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