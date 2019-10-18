 Від початку року 867 українців та 7 іноземців отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, - Мінсоцполітики

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра соціальної політики з європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

"Станом на сьогодні Мінсоцполітики встановило статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, - 867 громадян України і 7 іноземних громадян також отримали такий статус", - сказав Ніжинський.

За його словами, з них - 333 жінки, 446 чоловіків, 85 дітей.

Ніжинський розповів, що в 2018 році був 221 постраждалий - на 11,6% більше, ніж у 2017 році (198 осіб).

"Експлуатація чоловіків за останні два роки зросла", - зазначив заступник міністра.

Він також уточнив, що 454 особи постраждали від трудової експлуатації, 221 - від сексуальної експлуатації, 57 осіб були втягнуті в жебрацтво, 9 постраждали від змішаної експлуатації, а 10 - від примусового видалення органів.

Заступник міністра також зазначив, що багато постраждалих бояться повідомляти про те, що постраждали від торгівлі людьми.

"У яких же країнах громадяни України найбільше страждають від таких злочинів? РФ, Польща, Туреччина, Німеччина, ОАЕ, Італія та Китай", - поінформував Ніжинський.

Зазначимо, сьогодні, 18 жовтня, відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

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