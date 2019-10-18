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 Політика України, Суспільство
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Все про:алкоголь (656) Кабмін (3205) цигарки (411) Дмитро Дубілет (26)

 Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет

Кабінет Міністрів України запустив проєкт щодо детінізації алкоголю і тютюну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

Інформуючи про свою роботу на цій посаді за 50 днів, Дубілет розповів про 7 найважливіших проєктів.

"Розпочали проєкт щодо детінізації алкоголю та сигарет… Якщо коротко, плануємо вивести значну частину ринку з тіні. Це врятує багато життів і додасть до бюджету 2-3 млрд вже наступного року", - зазначив він.

Крім того, він повідомив, що розпочато тотальну діджиталізацію бізнес-процесів Кабміну.

"Я розраховую, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемось і до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже в цьому році (він мав початись з 1 жовтня, але миттєво перелаштувати людей не виходить)", - заявив Дубілет.

За словами міністра, запущено також проєкт, завдяки якому вдалося істотно знизити рейдерство. При цьому він пообіцяв поділитися найближчим часом "надихаючою статистикою" з цього приводу.

Крім того, міністр активно працює над концепцією проєкту "Електронні лікарняні", а також запустив в електронній формі єдиний процес подачі "орієнтировок" на митницю з боку силовиків, що, на його переконання, знизить корупційний тиск на бізнес.

Запущено пілотний проєкт з централізації "підтримуючих" функцій у Кабміні.

"Зараз близько 30% працівників Кабміну виконують одинакові т.з. підтримуючі функції. Ми плануємо централізувати їх та вивести на новий рівень за якістю та ефективністю", - пояснив Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держстат перейде в управління секретаріату Кабміну, - Дубілет

Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154560
 
 
 Топ коментарі
 
кожен має свій план ( особливо наріки), а поки що робота є робота, так зебіли?Кабмин запустил проект по детенизации рынка алкоголя и сигарет, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5782
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и, подскажите мальчику не писать про алкоголь и сигареты -- он тут выглядит чуть-чуть смешным
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Экономика стагнирует с июля,собираемость налогов растет только в мозгах зебилов,а на деле имеет место невыполнение сборов в бюджет,международный имидж бездарно просран.Зебилы,смотрите госстатистику.
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это очень хорошо, написать о планах... но, результат пока плачевный.
сколько надо подождать?
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Информируя о своей работе на этой должности за 50 дней
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кожен має свій план ( особливо наріки), а поки що робота є робота, так зебіли?Кабмин запустил проект по детенизации рынка алкоголя и сигарет, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5782
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Экономика Украины растет, собираемость налогов растет, международный рейтинг Украины растет.
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Экономика стагнирует с июля,собираемость налогов растет только в мозгах зебилов,а на деле имеет место невыполнение сборов в бюджет,международный имидж бездарно просран.Зебилы,смотрите госстатистику.
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Шляхом перемог.Кто не терпит-тот мацкаль..https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
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и, подскажите мальчику не писать про алкоголь и сигареты -- он тут выглядит чуть-чуть смешным
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Тотальная диджитализация бизнес-процессов дефекации
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Цензор не спите где про принятый закон про амнистию боевикам и продажа земли иносранцам?
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Прикольно наблюдать, как дежурные порохоботы пыжаться хоть что-то ляпнуть, ничего не понимая в сказаном Дубилетом. А писать нужно, работа такая.
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Как закрытие табачных фабрик приведет к детализации рынка Или вы даёте четкий ответ или походу вы от порохоботов ничем не отличаетесь - а просто очередной зебил
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Ответ в стиле зебила и порохобота , мне не надо я не курю , а вам на рынок надо сходить хотя бы куриных мозгов купить
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...ответ в стиле вопроса. Закрытие нерентабельной фабрки не имеет отношение к политике.
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Так походу в Украине все фабрики вдруг стали не рентабельные У вас и цифры есть по фабрикам или очередной зелёный высер ?
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Табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, с 11 октября закрыла производство.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The page, об этом говорится в письме финансового директора компании Тараса Павлуся на имя и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук.

В связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Ранее крупнейшие табачные компании пригрозили уходом из Украины из-за законопроекта №1049. Документ полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.
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Вот почему зебилы от своего гидранта практически ничем не отличаются Как и оно - они всегда отвечают вопросом на вопрос
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Так чем ты зебил от порохобота отличаеся ? Можешь не отвечать и так понятно - ничем (
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добавь про зебоба, будет более убедительно.
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если бы порхоботы как ты читали не только заголвки, то наши еще 6 пунктов кроме табака.
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Ну наверное вы правы 2-3 млрд который предлагает заработать этот деятель намного больше 40 млрд , которые поступают в бюджет от продажи сигарет
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торговля нароктиками еще прибыльней.
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Ну Голландия и в не которых штатах Америки ими торгуют и ничего , а если государство что то запрещает а не хочет взять это под контроль то найдутся делки которые не уплачивая налоги будут жить с этого даже очень хорошо
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ну в Голландии и в штатах Америки казнокрадов как Порошенко садять, а не голосуют за них .
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Так сейчас у власти самый честный гидрант - пора начинать синхронно , сажать уже начали 😂😂😂правда не друзей , пора и черный рынок из тени выводить
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Я тебе ещё больше скажу в Великобритании за лже свидетельство в суде тоже минимум три года дают
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Потом прийдут следующие и начнут сажать зебилов , а может надо просто воров садить ?
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где то так. Жду Порошенко...
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ты на пецькину хату покажи и спроси у своего вора, что с кабмина не вылазил
откуда это? ))
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Чекаю докази що він мій, інакше будеш занесений до списку тріпачів з порядковим номером Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 923864
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срать мне на тебя на твой список Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3916 Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3916
и 5 коп я тебе не дам - ты 0!!! Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9669
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06.06.19 В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь./ Из окна Ивана Петровича Сидорова видна боковая стена гастронома.В 80-х в ней прорубили проём и через него торговали водкой. Наблюдая за очередью за водкой и стоя в ней Иван Петрович Сидоров понял где находится пульс страны . И что независимо от того чья власть- коммунистов или капиталистов-кризису в стране предшествует повышение цены на водку.
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"Авторам альтернативных законопроектов пришло письмо, что их ждали в 14:30. В 8:40 мне позвонили, что комитет состоится в 9:00. Другим авторам звонили за 5 минут до девяти. В 9:00 часов комитет начался, а в 9:08 комитет уже рассмотрел все законопроекты." - депутат-мажоритарщик Оксана Савчук. Если что, то это то, как проходит комитет закон о продаже земли. с 9:00 до 9:08. Вот такая муйня, зебилы. А он тут рассказывает про сигареты.
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Надо быть внимательным чтоб под видом диджитализации не продали суверенитет Украины...только вчера читал в методичке что в рашке и в Украине один и тот же язык программирования JAVA ...это зрада, в Украине должен быть украинский язык программирования!!!
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Только и отличие , что в Украине знают что это чужое , придумала компа Sun Microsystems, а на рассее дедывипивали-программевали, нанотехнологии , Сколково, скрепы написаны на жабе !
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Депутати від СН хочуть обкласти податками водіїв таксі
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-sluge-naroda-hotjat-oblozhit-nalogami-voditelej-taksi/

ХА Ха, зебіли , ну що доголосувались -!! Це ж серед водіїв таксі зебілів біля 100 процентів !
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ще тра тупих порохоботів за кожний тупий висер обкласти податками Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3368
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Табачный бизнес уже дожали, судя по всему
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это тот самый гавнолет который довел приват до полной жопы?
думаю и в министерстве будет тот же результат ))
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подякуйте Мародьору за те, шо тепер в кожному дворі по дві наливайки.. може ще ціну піднімете.. то буде по наливайці в кожній квартирі Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2328
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Для детенизации сигарет поднимут цену в 10 раз?
Как для борьбы с олигархами, прижали ФОП.
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Как ловко данной статьей завуалировали слово "подорожание"!
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Це законопорчество знищить табачну промисловість України і відкриє дорогу Гундяєвській продукції.
Також піде засилля низькопробної рашистської гари.
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