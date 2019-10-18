 Після розведення сил на Донбасі ЗСУ перебуватимуть у готовності до негайного реагування в разі відновлення обстрілу, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю у Верховній Раді під час "години запитань до уряду".
"Підрозділи Збройних сил утримуватимуться в готовності до негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ і в разі відновлення обстрілу займуть позиції відповідно до визначених планами", - сказав він.
За його Загороднюка, підрозділам, які розгорнуті в межах ділянок розведення, визначено завдання щодо організованого та поетапного заняття рубежів і позицій за межами ділянок розведення, інженерні підрозділи ведуть відновлення фортифікаційних споруд.
"Ми вже були на цих позиціях у 2016 році. Вони були підготовлені в 2016 році, зараз завершується їх відновлення", - зазначив міністр.
"Крім того... організована доставка і видача матеріальних засобів із польових складів для забезпечення будівництва фортифікаційних споруд у районах відведення військ. Ми говоримо зараз тільки про дві ділянки. Відведення здійснюватиметься поетапно, на заздалегідь підготовлені позиції з підготовленою системою траншей і ходів сполучення, обладнані укриттями для особового складу, місцями для його проживання і також створеними умовами для виконання бойових завдань", - сказав Загороднюк, зазначивши, що він був на обох ділянках розведення у м. Золотому Луганській області й с. Петрівському Донецької області й переконався у тому, що підготовка позицій ведеться.
Він нагадав, що умовою розведення сил і засобів є виконання умови дотримання режиму припинення вогню на обох ділянках розведення, а підтвердження верифікації відсутності обстрілів має здійснюватися Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ з урахуванням інформації, наданої командуванням об'єднаних сил і Спеціальним центром контролю та координації.
Відповідаючи на уточнювальне запитання парламентаріїв, міністр наголосив, що відсутність порушень режиму припинення вогню на ділянках розведення передбачає, зокрема, відсутність обстрілів зі стрілецької зброї.
"Захист цивільного населення в зоні відведення... забезпечуватимуть підрозділи Національної поліції та інших сил безпеки у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями", - розповів Загороднюк.
Нагадаємо, 17 жовтня бойовики двічі відкривали вогонь по околицях м. Золоте Луганської області, яке є ділянкою розведення сил і засобів.
Згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого і Петрівського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.
Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.
В сторону Киева будут отступать)))
поучить как при нападении первую очередь были разрушены артиллерией и авиацией аэродромы,
танковые подразделения, части пехоты, прямо в казармах, на аэродромах и
полигонах накрыло снарядами и бомбами.. это когда был СССР и 4 утра 22 июня,
правда по факту уже 21 июня в 22-30 вечера немцы начали бомбить Севастополь.. и
был дан первый бой повреждено было 4 корабля, но сбито было 5 самолетов
немецких.. в упор...в городе был введен план обороны.. тому немцы не бомбили
Севастополь до конца 1941 года, зато придурок Сталин обвинил командование
гарнизона и флота в Севастополе в паникерстве и приказал всех перестрелять.. во
Загороднюк с Зедедилом что то типа СРалина...
Зачем ?
Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина".
а то, что он муж одноклассниці Зе - єто просто совпадение.
А шо, вже не стріляють?
За выведение новой породы человекоподобных существ - баран зелёный безмозглый .
Специалисты отмечают высокую эффективность метода - 73 % !
Міністр оборони України Андрій Загороднюк в декларації за 2018 р. відзвітував, що володіє ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"
Компанія займається виробництвом, монтажем і ремонтом бурових установок для "провідних транснаціональних бурових і нафтових компаній".
Основним замовником "Діскавері" виявилася Російська Федерація.
У соціальних мережах люди нагадують, що для того, щоб вести навіть не дуже великий бізнес у РФ в областях, безпосередньо пов'язаних з видобутком газу і нафти - необхідно мати особисте заступництво когось з членів команди президента Кацапії Путіна.
скажите ему кто-нибудь что это не компьютерная игра...
и главное - сначала проконтролируйте режим полной тишины, а потом уже начните договариваться про разведение... только договариваться - и слушать тишину (не в кабинете и у моря, а в серой зоне и на "0" ) а вот когда привыкнем к тишине...тогда уже можно и начинать надеяться на соблюдение договоренностей... но не раньше!!!
пока идут обстрелы...даже просто один случайный...пардон - доверия нет! отвода нет...