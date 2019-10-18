 Після розведення сил на Донбасі ЗСУ перебуватимуть у готовності до негайного реагування в разі відновлення обстрілу, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю у Верховній Раді під час "години запитань до уряду".

"Підрозділи Збройних сил утримуватимуться в готовності до негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ і в разі відновлення обстрілу займуть позиції відповідно до визначених планами", - сказав він.

За його Загороднюка, підрозділам, які розгорнуті в межах ділянок розведення, визначено завдання щодо організованого та поетапного заняття рубежів і позицій за межами ділянок розведення, інженерні підрозділи ведуть відновлення фортифікаційних споруд.

"Ми вже були на цих позиціях у 2016 році. Вони були підготовлені в 2016 році, зараз завершується їх відновлення", - зазначив міністр.

"Крім того... організована доставка і видача матеріальних засобів із польових складів для забезпечення будівництва фортифікаційних споруд у районах відведення військ. Ми говоримо зараз тільки про дві ділянки. Відведення здійснюватиметься поетапно, на заздалегідь підготовлені позиції з підготовленою системою траншей і ходів сполучення, обладнані укриттями для особового складу, місцями для його проживання і також створеними умовами для виконання бойових завдань", - сказав Загороднюк, зазначивши, що він був на обох ділянках розведення у м. Золотому Луганській області й с. Петрівському Донецької області й переконався у тому, що підготовка позицій ведеться.

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Він нагадав, що умовою розведення сил і засобів є виконання умови дотримання режиму припинення вогню на обох ділянках розведення, а підтвердження верифікації відсутності обстрілів має здійснюватися Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ з урахуванням інформації, наданої командуванням об'єднаних сил і Спеціальним центром контролю та координації.

Відповідаючи на уточнювальне запитання парламентаріїв, міністр наголосив, що відсутність порушень режиму припинення вогню на ділянках розведення передбачає, зокрема, відсутність обстрілів зі стрілецької зброї.

"Захист цивільного населення в зоні відведення... забезпечуватимуть підрозділи Національної поліції та інших сил безпеки у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями", - розповів Загороднюк.

Нагадаємо, 17 жовтня бойовики двічі відкривали вогонь по околицях м. Золоте Луганської області, яке є ділянкою розведення сил і засобів.

Згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого і Петрівського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.