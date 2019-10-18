 Кабмін повернув "Укрзалізницю" до сфери управління Мінінфраструктури, - Криклій

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це дозволить завершити реформу компанії, яка почалася три роки тому. "Укрзалізниця" буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною.

Крім того, буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень і забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури.

"Для цього нам потрібен новий закон про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому питанні. Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень. Плануємо модернізацію залізничної інфраструктури та оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів. Також для покращення якості надання пасажирських послуг плануємо передавати в концесію вокзали і впроваджувати системи управління якістю пасажирських перевезень відповідно до стандартів Європейського Союзу", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що Мінінфраструктури планує продати частину акцій "Укрпошти" та "Укрзалізниці" приватним компаніям.

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