 Кабмін повернув "Укрзалізницю" до сфери управління Мінінфраструктури, - Криклій

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це дозволить завершити реформу компанії, яка почалася три роки тому. "Укрзалізниця" буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною.
Крім того, буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень і забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури.
"Для цього нам потрібен новий закон про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому питанні. Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень. Плануємо модернізацію залізничної інфраструктури та оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів. Також для покращення якості надання пасажирських послуг плануємо передавати в концесію вокзали і впроваджувати системи управління якістю пасажирських перевезень відповідно до стандартів Європейського Союзу", - зазначив Криклій.
Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що Мінінфраструктури планує продати частину акцій "Укрпошти" та "Укрзалізниці" приватним компаніям.
Повышение процентов на 300
ги
Октябрь 17th, 2019
Коломойский через карманный суд вернул себе полный контроль над «Центрэнерго»
15 октября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО «Центрэнерго» (ООО «Баланс-Групп» и ООО «Транснова») на постановление Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства генкомпании.
Как сообщил экс-нардеп Дмитрий Крючков, основные кредиторы компании будут оспаривать принятое промежуточное решение в Верховном суде. Ранее Дмитрия Крючкова, как конечного бенефициара основного кредитора «Баланс-Групп», Генеральная прокуратура признала потерпевшим в деле о хищении средств «Центрэнерго».
По словам Крючкова, это беспрецедентное решение.
«Таким образом менеджмент, подконтрольный Игорю Коломойскому, получил возможность принимать любые решения и заключать любые договоры как на куплю-продажу угля на «Центрэнерго», так и на продажу выработанной энергии через свои компании, которые напрямую связаны с олигархом«, - говорит Крючков.
Крючков отметил, что решение суда принималось «очень увлекательно». Он заявил, что «в данном деле первая коллегия судей в полном составе взяла самоотвод, не желая принимать явно незаконное решение в пользу Коломойского. Назначенная вторая коллегия в составе трех судей также взяла самоотвод в этом же деле. И третья, в которой председательствовал судья Анатолий Верховец, приняла решение о приостановке процедуры банкротства, открывающее путь для бесконтрольного расходования средств крупнейшей государственной генерации и доведения ее до состояния полной неплатежеспособности
Причем тот же судья Анатолий Верховец 16 мая 2019 года принял принципиально противоположное решение по аналогичному вопросу. В чем причина столь противоположных взглядов судьи в отношении идентичных вопросов, догадаться не сложно«.http://rusjev.net/2019/10/17/kolomoyskiy-cherez-karmannyiy-sud-vernul-sebe-polnyiy-kontrol-nad-tsentrenergo/