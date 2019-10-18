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Все про:авто (1397) Дніпропетровськ (1182) стрілянина (1056)

 Обстріл автомобіля в Дніпрі: затримано підозрюваного в убивстві 27-річного водія. ФОТО

За скоєння умисного вбивства у м. Дніпро поліція затримала 30-річного чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.

Під час обшуку в підозрюваного було вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю.

Обстріл автомобіля в Дніпрі: затримано підозрюваного в убивстві 27-річного водія 01

"У результаті вжитих заходів за вчинення зазначеного злочину встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України непрацюючого жителя м. Дніпро, 1989 року народження. Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії. За вчинення умисного вбивства йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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За фактом убивства чоловіка у власному авто слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На місці злочину виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154549
 
 
 Топ коментарі
 
За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободыИсточник:https://censor.net.ua/n3154549 А що це в нас за закони каральні такі я не зрозумів?!!!! За навмисне вбивство від 7 років???????? ! Можли во повинно бути від 15 років! І взагалі якби від мене залежала законотворча діяльність, то в законах вилок ВІД і ДО не було б. І закон чим він коротший, лаконічний та чіткий тим краще, а не воду мутити вилками та фразами типу - та посилаючись на інші нормативні акти...
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Жодної інформації про перебіг подій, про жертву, про нападника, про обставини вбивства. Маємо апріорі засуджувати вбивство? А може того водія дійсно варто було пристрелити?
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а был бы помповик у пострадавшего, все бы разошлись миром....
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І взагалі, їздив би він на танку то помпа тут так собі.
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Ну сидел бы мертвый в машине с помповиком. Или ты думаешь, что его кто-то предупредил перед выстрелом?
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За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободыИсточник:https://censor.net.ua/n3154549 А що це в нас за закони каральні такі я не зрозумів?!!!! За навмисне вбивство від 7 років???????? ! Можли во повинно бути від 15 років! І взагалі якби від мене залежала законотворча діяльність, то в законах вилок ВІД і ДО не було б. І закон чим він коротший, лаконічний та чіткий тим краще, а не воду мутити вилками та фразами типу - та посилаючись на інші нормативні акти...
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чого ти?!!
За знущання над тваринами можна отримати ... вісім років.

потрібно затверджувати права ********** і тварин!

А бидло є бидло і повинно жити за законами бидла. А то диви - людьми починають себе вважати!...
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заголовок нагадав анекдота про лекцію "Чотири види любові з демонстрацією слайдів"
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Жодної інформації про перебіг подій, про жертву, про нападника, про обставини вбивства. Маємо апріорі засуджувати вбивство? А може того водія дійсно варто було пристрелити?
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Ну как бы да. Едет себе машина и тут некто берет и убивает водителя. Ни обстоятельств, ни мотива, ни предистории.
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Бабу не поделили или слово за слово ,кто-то кого-то куда-то послал а ствол имеется и ВСЁ ...
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Погибший Армен Багдасарян, 27 лет. Ехал во внедорожнике Мерседес ML.
Обстріл автомобіля в Дніпрі: затримано підозрюваного в убивстві 27-річного водія - Цензор.НЕТ 6165
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