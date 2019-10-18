 Обстріл автомобіля в Дніпрі: затримано підозрюваного в убивстві 27-річного водія. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.
Під час обшуку в підозрюваного було вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю.
"У результаті вжитих заходів за вчинення зазначеного злочину встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України непрацюючого жителя м. Дніпро, 1989 року народження. Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії. За вчинення умисного вбивства йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
За фактом убивства чоловіка у власному авто слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На місці злочину виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази.
За знущання над тваринами можна отримати ... вісім років.
потрібно затверджувати права ********** і тварин!
А бидло є бидло і повинно жити за законами бидла. А то диви - людьми починають себе вважати!...