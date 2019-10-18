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 Політика України, Суспільство
  1976  12
Все про:Поживанов (1) Держгеокадастр (63)

 Робитиме те, що скажуть: Поживанов розповів про вимоги Кабміну до нового керівника Держгеокадастру

У середу, 16 жовтня, закінчився прийом заявок на посаду нового глави Держгеокадастру, а через три дні його буде призначено.

На думку експертів, ухвалення нового земельного кодексу відкриє нові можливості в цій галузі, відповідно до керівника відомства будуть завищені вимоги.

Про це, як пише Апостроф, заявив Михайло Поживанов, голова фонду "Магдебурзьке право", у блозі на сайті "Кореспондент".

"Уже є погоджений кандидат на цю посаду. Це - Роман Лещенко, уповноважений президента України із земельних питань. Так це чи ні - покажуть результати конкурсу. Але з таким або подібним йому за віком "фахівцем" у розвідку йти ризиковано. Не забувайте, на кону не просто землі сільськогосподарського призначення, на кону територія України. Виходить, уряду потрібен черговий юний реформатор до 30 років, який буде робити те, що йому скажуть", - зауважив експерт.

Поживанов зазначив, що його аналіз вимог до претендентів засвідчив, що головне для кандидата - це добре знати англійську мову, Конституцію та антикорупційне законодавство. Знання упорядкування землі, кадастру, земельно-правових відносин, оцінки земель або геодезії і картографії уряд до списку вимог до кандидата не долучив.

"Україні потрібен професійний фахівець, який запропонує суспільству повноцінну стратегію ринку землі, а не пропозиція "у кого більше грошей, той і господар", розробить повноцінний закон про обіг земельних ділянок, а не недороблені зміни в чинний напіврадянський Земельний Кодекс України. Такий фахівець має знати, як наповнити Державний земельний кадастр не тільки даними про межі ділянок, а й відомостями про всі складові земельного кадастру, як можна спочатку класифікувати помилки в земельному кадастрі, а потім їх виправити, як внести до земельного кадастру обмеження, як надати всім цим відомостям юридичний статус. Цей фахівець має розуміти, що без співпраці з наукою і незаангажованим професійним середовищем, не можна робити такі відповідальні кроки, як відкриття ринку землі. А не такий, який сьогодні запихає в публічну кадастрову карту фейкові дані щодо прибережних захисних смуг, спотворені дані про ліси і ще багато чого", - підкреслив Поживанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154546
 
 
 Топ коментарі
 
Новые лица новый подход и не каких угроз 😂😂😂все продадим по полному согласию будьте спокойны Зебилы
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Коломойскому нужен очередной Буратино!!!! Есть же Зеленский! Есть Гончарук!

Лиса села на хвост, облизнулась: - Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков есть волшебное поле, - на- зывается Поле Чудес... На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: "Крекс, фекс, пекс", положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Буратино даже подпрыгнул: - Врешь! - Идем, Базилио, - обиженно свернув нос, сказала лиса, - нам не верят - и не надо... - Нет, нет, - закричал Буратино, - верю, верю!.. Идемте скорее в Страну Дураков!..
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Новые лица новый подход и не каких угроз 😂😂😂все продадим по полному согласию будьте спокойны Зебилы
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730K грн. - зп голови цвк за вересень. Виборів нема. ЩО виробляє, продукує, ця "голова" на 24333 гривні У ДЕНЬ? (ХЗ)
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Поживанов отметил, что его анализ требований к претендентам показал, что главное для кандидата - это хорошо знать английский язык, Конституцию и антикоррупционное законодательство. Знания упорядочивания земли, кадастра, земельно-правовых отношений, оценки земель, или геодезии и картографии правительство в список требований к кандидату не включило.
Источник: https://censor.net.ua/n3154546

и украинского языка.

Такой себе "тендер", когда в технические характеристики закладывается только, что есть у товара конкретного продавца/поставщика...
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Будет делать что надо, даже не сомневайтесь! Ваучеризация предприятий промышленности не пройдет. Забудьте за проданный ваучер за мизер.
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Рома Лещенко = Вовк Эй зебилы ану расскажите мне , чем вы от папередников отличаетесь Хотя о чём я прошу , когда у них о этом спрашиваешь такое впечатление, что они говна в рот набрали - хоть и тихо , но воняет
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Я не зебил, но чем эти новые лица отличаются от "попередников" могу рассказать. Они отличаются полным отсутствием профессионализма, опыта хоть какой-нибудь работы в реальном секторе экономики и еще тем, что они все являются выкормышами транснациональных корпораций, нацеленных на скупку в Украине всего, а не только земли и превращении страны в свою колонию.
Отличие, конечно, ерундовое и зебилы от своих избранников в восторге, а вот останется ли после них вообще страна как таковая, об этом задуматься у них нечем.
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Коломойскому нужен очередной Буратино!!!! Есть же Зеленский! Есть Гончарук!

Лиса села на хвост, облизнулась: - Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков есть волшебное поле, - на- зывается Поле Чудес... На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: "Крекс, фекс, пекс", положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Буратино даже подпрыгнул: - Врешь! - Идем, Базилио, - обиженно свернув нос, сказала лиса, - нам не верят - и не надо... - Нет, нет, - закричал Буратино, - верю, верю!.. Идемте скорее в Страну Дураков!..
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Новые лица продолжают занимать должность в Кабмине, подбор подчиненных тупее самых руководителей. Выполнять будут не по закону, а по указанию руководителя. Наступают времена при Зедебилоидах похуже чем в парашостане. Нарисуйте диплом Фотографу депутату от партии слуга уродов и поставьте на очередную должность как бездаря и академика Гончарука
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" Будет делать то, что скажут" Страна дебилов скажут этому дебилу придать и будет оно придать по указанию каломойши
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