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Все про:Київська область (1028) медицина (797) Нацполіція (8356) трансплантація (35)

 Поліція перевіряє факти незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медцентрів Київщини

У Київській області поліція перевіряє факти незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медичних центрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

За фактом порушення вимог чинного законодавства про охорону праці в одному з приватних медичних центрів працівники Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 271 Кримінального кодексу України.

"У ході розслідування поліцейські дізналися, що там можуть відбуватися незаконні медичні операції. За новоявленим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.143 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) Кримінального кодексу України та провели санкціонований обшук у медичному закладі", - йдеться в повідомленні.

Працівники Бориспільського відділу поліції спільно з оперативниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини вилучили документацію, технологічне обладнання, зокрема, кріохолодильні камери з різними біологічними зразками.

Щодо вилучених речових доків призначено відповідні експертизи. Наразі поліцейські встановлюють походження біологічних зразків та з якою метою вони там зберігалися.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154545
 
 
 Топ коментарі
 
Так супруниха приняла закон по которому разбирать на запчасти можно без какого либо согласия, вот и работают люди
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Да. Не успела Доктор смерть разрешить трансплантацию, а тут уже греют руки потрошители. В стране, где нет правосудия, нет страховой медицины, нет медицинской юриспруденции и юристов, которые следят за медучреждениями, назначениями, врачами, в стране где нет независимой патологоанатомической и судмедэкспертной службы нельзя разрешать трансплантацию.Создайте все это, а потом и занимайтесь пересадками.
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"В ходе расследования полицейские узнали, что в медцентре могут происходить незаконные медицинские операции.Могут-не значит происходят..Это как вломиться в Кабмин..всех арестовать ..мотивируя тем что в Кабмине могут происходить коррупционные действия..!!!
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Так супруниха приняла закон по которому разбирать на запчасти можно без какого либо согласия, вот и работают люди
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Да. Не успела Доктор смерть разрешить трансплантацию, а тут уже греют руки потрошители. В стране, где нет правосудия, нет страховой медицины, нет медицинской юриспруденции и юристов, которые следят за медучреждениями, назначениями, врачами, в стране где нет независимой патологоанатомической и судмедэкспертной службы нельзя разрешать трансплантацию.Создайте все это, а потом и занимайтесь пересадками.
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ВРИО министра "приняла закон". Откуда вы повылазили, пустоголовые?
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именно, это вам зеленолупым болванам рассказывают, что законы Рада принимает)))
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"В ходе расследования полицейские узнали, что в медцентре могут происходить незаконные медицинские операции.Могут-не значит происходят..Это как вломиться в Кабмин..всех арестовать ..мотивируя тем что в Кабмине могут происходить коррупционные действия..!!!
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Правоохоронці провели обшук у медичній установі. Там вони виявили ємності з написами "нирки" і "серце". За даними ЗМІ, працівники клініки викрадали людей та вирізали у них органи.

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Фигня.Америкаснами и главное что не в таёжном.https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
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Частная медицина в условиях мегакоррумпированной и продажной власти в Украине это один из факторов сокращения населения, а по сути геноцида украинского народа.
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Сердце и почки должны быть пересажены очень быстро-в течение пары часов.Донор должен по многим показтелям подходить реципиенту,органы доставляют в специальной одноразовой таре. Такие операции не проводятся в кладовке частной клиники из ведра с надписью "сердце"
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Шляхом в Еуропу.Пусть частями тела,но главное не с московскими.СУГС..https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
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Айяйяй, а ведь это правда! Одному из руководителей фракции Слуга зебила в ВР в этом частном медцентре Киевщины пересадили мозг! Но все в порядке друзья, не переживайте! Мозг не прижился! Организм зебилов отторгает все что может рождать мысли. Эти зеленые суперлюди живут безусловными рефлексами- жрать, срать, врать...
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