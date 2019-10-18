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Все про:затримання (3041) Лещенко (349) Кононенко (155)

 Кононенко спростував своє затримання в "Борисполі": Я у Стамбулі, а стосовно рівня інсайдів Лещенка в мене давно немає ілюзій

Колишній народний депутат України Ігор Кононенко спростував поширену екснардепом Сергієм Лещенком інформацію про своє затримання в аеропорту "Бориспіль" (Київ) під час спроби перетнути кордон і повідомив, що нині перебуває у Стамбулі (Туреччина) і після цього планує вирушити в Китай.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook передає Цензор.НЕТ.

"Приземлився у Стамбулі та з подивом дізнався, що Сергій Лещенко заявив, що мені заборонено залишати Україну. Стосовно рівня інсайдів Лещенка у мене давно немає ілюзій, але вкотре засмутився, що ЗМІ зі швидкістю світла почали робити з заяви Лещенка новини. Офіційно повідомляю, що я не наймав Лещенка до себе прессекретарем та не надавав йому повноважень коментувати будь-що, пов‘язане з моєю персоною. Прошу журналістів звертатися до мене, коли ви робити новини про мене", - написав Кононенко.

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Також він додав, що після Стамбула планує відвідати Китай: "Там на запрошення китайської сторони братиму участь у великій тенісній події, про яку розповім трохи згодом".

Кононенко спростував своє затримання в Борисполі: Я у Стамбулі, а стосовно рівня інсайдів Лещенка в мене давно немає ілюзій 01

Як повідомлялося раніше, екснардеп Сергій Лещенко написав, що екснардепа затримали в аеропорту "Бориспіль" "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154544
 
 
 Топ коментарі
 
Так это, наверное, Медведчука задержали?... Кононенко опроверг свое задержание в "Борисполе": Я в Стамбуле, а относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий - Цензор.НЕТ 2754
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Пусть Моника наберется смелости
- и посадит Медведчука или Шуфрича...
Кононенко опроверг свое задержание в "Борисполе": Я в Стамбуле, а относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий - Цензор.НЕТ 604
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Сер Лєщ нагадав не лише про себе, але й про свою репутацію. 😁
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Кононенко должен давно быть в тюрьме, а не в Стамбуле. Зелень все никак не наберется смелости и политической воли садить преступников.Выдумывают всякие отговорки 4 мес., лишь бы народу мозги пудрить.
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Пусть Моника наберется смелости
- и посадит Медведчука или Шуфрича...

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видать задержать великого лысого чоловика у зелюков кишка тонка и ручонки слабоваты Кононенко опроверг свое задержание в "Борисполе": Я в Стамбуле, а относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий - Цензор.НЕТ 3716
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Сер Лєщ нагадав не лише про себе, але й про свою репутацію. 😁
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Отсутствие мафиози в стране и стах вернуться сюда меня вполне бы устроил
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жаль..со свинрчуком было бы веселее!!!, но подождем тебя из китая..с пьетей сядешь!!!
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С какого зебанутые думают, что моника самоубийца, и что оно посадит Порошенко? ваша жизнь -боль, зебил)
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захочет рейтинга-посадит, как и тебя, порохоботку, по айпи вычеслит!)))
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оно не захочет гиляки и не посадит) а тебя мы права голоса на выборах лишим, как и остальных прикацапленных-благо такой опыт в других странах есть)
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та много вы нагилячили то при сывочолом))), клинчаев по гидропарку гуляет, патриоты лоллитовы)))
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Зелюки-недоумки никак не могут понять, что их допустили до власти лишь на переходной период, как временщиков. Те, кто расставляет маленькие жалкие фигурки клоунов на политической арене, и не в такие игры инрали. И - выигрывали. （в порхоботы прошу меня не зачислять）
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Вовремя успел слинять.
Лети в Киев,будет "Прилетел в Киев,одели наручники,илюзии пропали"
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В костюме с бабочкой?. Или зеленые предпочитают просто в трусах? Что в общем-то не является незаконным. Ах да, я не про Лещенко, если что. Хотя...
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Бггг))) а зебильо все надеется, что Пороха посадят)))) зебонутые такие зебанутые...
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свинам не верю ни на йоту
брехливые все как их гавнорашен фюрер ))))
кто их выбирал?
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Кто же его посадит? Он же памятник..СУГС. https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
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https://www.facebook.com/groups/621183518278194/....Памятник не посадят..
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ну я же писал . что это какой то бред для недоразвитых зелёных мозгов преподнесён
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Этот поц опроверг задержание в Борисполе, его задержали во Франфуркте.
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