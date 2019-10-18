 "Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії", - заступник голови Генштабу ЗСУ Таран

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Tyzhden.ua повідомив начальник Головного управління підготовки - заступник начальника Генерального штабу ЗС України полковник Олексій Таран.

"Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ, відповідно, готуються до відбиття збройної агресії по всьому кордону України. Це стосується не тільки лінії зіткнення, але і інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму і Бессарабії" , - сказав він.

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Також Таран зазначив, що на сьогодні в Україні є достатня кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати і управляти військами на цих важливих напрямках.