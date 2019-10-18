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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (411) Таран Олексій (1)

 "Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії", - заступник голови Генштабу ЗСУ Таран

Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії. ЗСУ, відповідно, готуються до відбиття збройної агресії по всьому кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Tyzhden.ua повідомив начальник Головного управління підготовки - заступник начальника Генерального штабу ЗС України полковник Олексій Таран.

"Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ, відповідно, готуються до відбиття збройної агресії по всьому кордону України. Це стосується не тільки лінії зіткнення, але і інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму і Бессарабії" , - сказав він.

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Також Таран зазначив, що на сьогодні в Україні є достатня кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати і управляти військами на цих важливих напрямках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154542
 
   
 Топ коментарі
 
А шо до сих пор не напала? А куда делся Крым и Донбасс, и тд?
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Да вы не стесняйтесь говорите прямо напала или нет? А то как пытать казнить гражданских граждан Украины и не только, и за это медали получать пожимая руки педофилу, та герои, а как признать это, так авыдокажите, вывсёврёте.
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Засцыт рашка пойти в полномассштабную войну с Украиной. Если рашка кукарекает че то в этом плане то это делается чтобы запугать не более
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Да как так-то, говорили же 5 лет, что война только из-за Порошенко и бариг, которіе на ней наживаются, зубожиння страшное же біло... Убрали Порошенко и что такое... опять война!!!
И опять с рАссией?
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В том то и дело что Пеца объявил АТО а не военное положение
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армия Трясогузки / Стратеги : это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. Б. Шефир" "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".Тактики: Не стрелять в ответ, - Кучма . Зеленский :Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. "Перемирие достигнуто? Достигнуто"- Данилюк . Гром победы раздавайся :Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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Ух ты, а чего тогда зебобики "гнали" на пороха, что "Путя нападет"????

Или очко жим-жим, зебилы?
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Мда, война на пороге. Надо всеобщая мобилизация, военное положение, а не конкурсы на Евровидение.
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Самое время для ***** начать широкомасштабную агрессию. Наш главнокомандующий слизняк в белой рубашке.
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наша песня хороша начинай сначала ...
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