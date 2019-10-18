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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7600) окупація (2127) Кулеба Дмитро (145)

 Неважливо, скільки триватиме окупація Криму, - він повернеться в Україну, - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба впевнений, що історичні події складуться так, що анексований Росією Крим повернеться під контроль України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Для мене неважливо, скільки років триватиме анексія Криму, я абсолютно впевнений, що Крим буде звільнений. Складуться так історичні обставини, ми будемо сприяти тому, щоб вони так склалися і Крим повернувся в Україну", - сказав Кулеба.

На його думку, зміна ментальності населення півострова за період його анексії, не має впливати на прагнення України повернути свою територію.

"Ми знаємо, що там була своя ментальна специфіка і до початку спроби незаконної анексії Криму Росією. Але це питання, яке ми будемо вирішувати окремо. Будемо вирішувати проблеми в міру їхнього надходження. Спочатку повернемо Крим, а потім вирішуватимемо, що робити з цими людьми", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угода щодо Донбасу і мир з Росією - це різні речі", - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154541
 
 
 Топ коментарі
 
Эх, перекрыть бы кулебе кислород, а потом снова подать. И неважно, сколько продлится асфиксия...
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Коли будуть умови для його повернення, там проживатиме кацапня.
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Неважно, сколько продлится оккупация Крыма, Кулеба все это время будет говорить, что он вернется. Такова суть истинного патриотизма - говорить, говорить, говорить....
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Кулеба правильно мыслит,одобряю и поддерживаю. Крым рано или поздно все равно будет украинским.
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Эх, перекрыть бы кулебе кислород, а потом снова подать. И неважно, сколько продлится асфиксия...
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Коли будуть умови для його повернення, там проживатиме кацапня.
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Весьма оптимистичный прогноз от Кулебы.... Будем ждать пока не сложатся соответствующие исторические обстоятельства.... Сколько ждать - хз....
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Особливо для тих, хто втратив Батьківщину, чи тих, кого кидають там в буцибагні за сфальсифікованими звинуваченнями
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Неважно, сколько продлится оккупация Крыма, Кулеба все это время будет говорить, что он вернется. Такова суть истинного патриотизма - говорить, говорить, говорить....
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Даже если произойдёт экономического чудо и Украина войдёт в хотя бы в 20 передовых стран. Крым сам не вернётся по тем же причинам почему Северная Корея не возвращается к Южной Корее и Тайвань не возвращается к Китаю
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