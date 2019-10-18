 Неважливо, скільки триватиме окупація Криму, - він повернеться в Україну, - Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Для мене неважливо, скільки років триватиме анексія Криму, я абсолютно впевнений, що Крим буде звільнений. Складуться так історичні обставини, ми будемо сприяти тому, щоб вони так склалися і Крим повернувся в Україну", - сказав Кулеба.

На його думку, зміна ментальності населення півострова за період його анексії, не має впливати на прагнення України повернути свою територію.

"Ми знаємо, що там була своя ментальна специфіка і до початку спроби незаконної анексії Криму Росією. Але це питання, яке ми будемо вирішувати окремо. Будемо вирішувати проблеми в міру їхнього надходження. Спочатку повернемо Крим, а потім вирішуватимемо, що робити з цими людьми", - сказав Кулеба.

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