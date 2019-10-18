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 Політика України
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Все про:Зеленський (3292) пільги (81) транспорт (391) штраф (308)

 Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні пасажирів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ст.133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян" № 166-IX, ухвалений парламентом 3 жовтня 2019 року.

"Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови у пільговому перевезенні громадян, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги у суспільстві", - повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Закон збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян. Так, документ передбачає, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до цього штраф становив 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

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Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення в другому читанні і в цілому 3 жовтня підтримали 303 народні депутати.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154540
 
   
 Топ коментарі
 
А Закон о компенсации проезда льготников из бюджета не подписал?
Следующий мудрый шаг это раздача льгот на бесплатный хлеб и молоко за счет частных магазинов.
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Так шо теперь всех голосовавших за Монику бесплатно возить ? Ониж все нахрен инвалиды
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- Финансовая пропасть,- сказал Остап, - самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь(с)
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Тепер на зло порохоботам і свині порошенку - водії маршруток - будуть платити штраф за відмову перевозити учасників АТО 850 (а раніше при свині порошенку було 136)
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и будут громадяне перевозить всяких там вытиранов и ахтывыстов за свой личный счет!
слава зеле-пэрэможцу!
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сгынь, прыщавое
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А Закон о компенсации проезда льготников из бюджета не подписал?
Следующий мудрый шаг это раздача льгот на бесплатный хлеб и молоко за счет частных магазинов.
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Это нужное дело, но механизм исполнения должен быть простым и действенным, а не просто строчками на бумаге... Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров - Цензор.НЕТ 9939
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а когда будут штрафы за несвоевременную оплату компенсации из бюджета?
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Так шо теперь всех голосовавших за Монику бесплатно возить ? Ониж все нахрен инвалиды
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Здесь сразу два позорных проступка. 1) Обязанности государства перекладываются на налогоплательщиков. 2) Принятие очередного закона, не исполняемого обществом на практике
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Правильно. Дневной заработок водителя 500-700 грн - это всё что остается после заправки автобуса и сдачи "плана" руководству, 1500-2000 грн. . Один раз отказал льготнику - потерял 850 грн, заработок за 1 или 2 дня. А директор АТП потерял пол-плана с одного автобуса.
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дурь... льготы - это настолько идиотское изобретение, что от этого уже воняет коррупцией... дайте деньги каждому в руки... определенную сумму... и пусть расплачивается... закончились - рассчитывай на себя, думай стоит ли тебе ехать или нет... и о монетизации говорили... потому что льготы - это рассадник коррупции... деньги потом приходят в тот же горисполком и начинается дерибан... и решить эту проблему можно росчерком пера...
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Теперь бешеные бабки заполонят маршрутки, не сядешь.
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