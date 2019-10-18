 Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову в пільговому перевезенні пасажирів

"Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови у пільговому перевезенні громадян, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги у суспільстві", - повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Закон збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян. Так, документ передбачає, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до цього штраф становив 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

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Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення в другому читанні і в цілому 3 жовтня підтримали 303 народні депутати.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.