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Все про:Прилуки (16) виробництво (62) тютюн (77)

 British American Tobacco зупинила виробництво в Україні

Тютюнова фабрика "В.А.Т.-Прилуки", яка входить до міжнародної групи компаній British American Tobacco, з 11 жовтня закрила виробництво.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The page, про це йдеться в листі фінансового директора компанії Тараса Павлуся на ім'я в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук.

У зв'язку з припиненням виробництва "В.А.Т.-Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них.

Раніше найбільші тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через законопроєкт №1049. Документ повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародні тютюнові компанії і дистриб'ютор ТЕДІС Україна оскаржать рішення АМКУ в суді

На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляли понад 10 марок сигарет, серед яких Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і "Прилуки". Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан та мережі Duty Free найбільших аеропортів світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154538
 
   
 Топ коментарі
 
Клас! Вітаю від чистого сердця виборців зеленського! Привіт контрабас!
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Типичный зебил. Пох? С вами долбоящерами скоро у нас Венесуэла будет, это на секундочку крупнейший налогоплательщик.
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"это большое достижение, очень хорошее" (с)
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Горе, горе то какое....! Хотя... вот если бы Локхид Мартин или Талес остановили производство - то да.
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У зв'язку з припиненням виробництва "В.А.Т.-Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них.

чого це ?
прошу-допрацьовуйте на всі ваші закуплені наперед матеріали та акцизні марки..
Це ж ваша ініціатива -зупинка.. ))
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Яка є закономірним і очікуваним насілдком зміни законодавства, А це вже ініціатича членів слуги народу.
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це означає одне -Прилуки в основному гнало контрабанду.. Припинення цього потічка зробило утримання фабрики менш рентабельним.. Плюс спроба шантажу..
Тютюнова мафія може собі дозволити на пів року зупинити виробництво..

як з нею боротись ?
просто.
Полегшити умови створення малих приватних тютюнових фабрик ..ТЕхнологія там примітивна..Закупив тютюн.. Крутиш сигарети і пакуєш. ВСЕ.
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не фантазуй, ці світові компанії принципово працюють по білому.
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Чечетов вмер, але справа його живе

British American Tobacco зупинила виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 1720

Мабуть, усі пам'ятають депутата Чечетова. Його називали "диригентом" чи "семафором", тому що він у залі засідань Верховної Ради під час голосувань керував своїми браттями-ригами, показуючи за допомогою жестів, за які закони треба проголосувати, а які - провалити.

Нинішній голова Верховної Ради і партії "Слуга народу" недаремно раніше був членом Партії регіонів. Він не тільки засвоїв технології Чечетова, але і вдосконалив їх. Журналісти проаналізувалистенограми засідань Верховної Ради і з'ясували, що Разумков (або його заступник Стефанчук) подає закодовані сигнали голосом:
- якщо каже: "Прошу підтримати та голосувати" - то "слуги" слухняно тиснуть зелену кнопочку;
- якщо каже: "Прошу визначитись та голосувати" - то вівці точно не підтримають законопроект.

Отакий-от парламентаризм в парламентсько-президентській республіці. І вони ще ображаються, коли їх називають маріонетками. Але навіть виховані і політкоректні представники Європарламенту вже прямо кажуть: "Якщо ви дозволяєте своїм депутатам голосувати за одну ніч 66 законодавчих проєктів - у них немає ні найменшого уявлення, що вони голосують. Вони не поінформовані. Вони, як маріонетки".

Ото понавибирали собі...
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Чечетов явно поквапився з вікна сальтуху забацати. Був би зараз поважною людиною, як Портнов, Богатирьова, Богдан, Разумков.
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Він що, дарма тренувався в маханні руками? Ікар, мля, регіональний...
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Ти ба, нахабам вже 300% (!!!) прибутків замало. P.S. Вважаю, що витрати держави на медзабезпечення курців зменшаться набагато більше, ніж вищезгадані 500 мільйонів гривень "втрат"...
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Це повернення за нереалізовані акцизні марки та ще й в кінці року. Множимо сумму на шість (у нас десятий місяць) отримуємо 3 мільярди, і це тільки одне підприємство.
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Так ..На *Трейд * монополіста наїхали ...і почалася
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Помню - в 2017 была такая интерактивная карта "Предприятия/заводы, открывшиеся в Украине после 2014".
Сейчас впору начинать делать такую же интерактивную карту только "Предприятия и заводы ЗАКРЫВШИЕСЯ в Украине с приходом к власти "зе-каманды".
Причем - отдельным цветом тех, кого просто кошмарили по беспределу (как Арселор Миттал).
Аллан Левитов

1) 1200 человек отправляются проводить все свое время с семьями; хз, сколько еще смежников "откинется" - обычная пропорция где-то 7-8 смежников на одного рабочего, если я еще что-то помню со студенческих времен; нормально так для города с менее чем 60 тыс. жителей
2) бюджет должен вернуть производителю примерно полмиллиарда грн предоплаты за акцизные марки
3) минус миллиарды налоговых поступлений
4) минус экспортная выручка (Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri экспортировались в десяток стран)
5) курево подорожает - к бабке не ходи
Анатолий Дацюк
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Та він взагалі "нипричем".. Так собі, дурілка картонна
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Как же,Вы наверное забыли,мы напомним,зе в 80 раз увеличил своё состояние...
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Методы борьбы с локаутами в цивилизованном мире давным-давно известны и отработаны. В чем проблема?
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і тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через законопроєкт №1049. Документ повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.

не стане сигарет в Україні ??

))))))))))))

ввечері 19 листопада шторм прибив буксир до берега поблизу мису Ланжерон в Одесі.
Проте набагато цікавішою була баржа, яку транспортував буксир "Паралель" і відчепив під час екстреної ситуації.
Баржу прибило до берега поблизу міста Чорноморськ, його взяла під охорону прикордонна служба і виявила там мільйони пачок цигарок.
Одеські ЗМІ, а також журналіст Юрій Бутусов повідомляли, що на баржі може бути близько 5 мільйонів пачок цигарок.British American Tobacco зупинила виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 4081
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Ще одна СХЕМА Петра.



в Кабміні було створено робочу групу, яка розробляє ідею підняття мінімальних роздрібних цін до 22 грн за пачку, а з 1 січня 2018 року - до 28 грн за пачку.

В її роботі бере активну участь профільна асоціація Укртютюн, що об'єднує провідних виробників -
"Філіп Моррис - Україна",
"Джей Ті - Україна",
"Імперіал Тобакко Продакшн - Україна"
і "В.А.Т. - Прилуки". Разом ці компанії контролюють майже 100% українського тютюнового ринку.

"Мінімальну ціну просувають красиво і креативно. Вводять вигадані коефіцієнти, головне завдання яких - витіснення з ринку дешевих сигарет. Офіційно мета благородна - збільшити надходження до бюджету. В дійсності це створення монополії і знищення українських виробників. Коли конкуренти будуть знищені - ціни злетять ще вище. Це класика картельної змови", - вважає експерт.

тобто ЗАРАЗ ТЮТЮНОВА МАФІЯ "БЕРЕ НА ПОНТ" УРЯД. ЗАКРИВШИ ОДНУ ФАБРИКУ,І ОЦІНЮЮЧИ РЕАКЦІЮ..

щО РОБИТИ УРЯДУ -Я ПОЯСНИВ -полегшити відкриття малих тюТЮНОВИХ ФАБРИК І НАВІТЬ ПОДАРУВАВШИ ЇМ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦИЗНИХ МАРОК ДЛЯ ПОЧАТКУ..
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Забудь про Петра ! Тут "НОВІЕ ЛИЦА" так )(Yярять , шо піжама завертаїться !!!!!
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так так так,а ось і справжня личіна абізяни дубінскаго,тупо срубати капусти,ви це зробили тупоголове бидло 73%
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И что от этого исчезла марихуана , проституция и оружие Вот только для государства с этого ноль поимела , а мафия в плюсах
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Вот мне пофиг: закрылась и хорошо... Не курю и другим не советую... Нужно беречь свое здоровье...
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Зато те кто кормиться с налогов, им не все равно.
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Сподіваюсь що зебіли які там працювали щасливі!
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ПРИПУСТИМО НА ПРИЛУКАХ ПРАЦЮВАЛО 1.200 ОСІБ.пРИПУСТИМО ЧАСТКА ПРИЛУК НА РИНКУ 10 ВІДСОТКІВ.
ПРИПУСТИМО В РІК ВІД ТЮТЮНУ ПОМИРАЄ 85. ТИС УКРАЇНЦІВ.

МЕНЕ НЕ ОСОБЛИВО ХВИЛЮЄ ОСОБИСТЕ ЩАСТЯ ТЮТЮНОВИРОБНИКІВ.
НЕ БІЛЬШЕ,ЯК ДОЛЯ ВИРОЩУВАЧІВ КОНОПЛІ..
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И что теперь этими марками обклеивать будут в налоговой. Меньше налогов, пора и налоговую оптимизировать на сумму минус налог с закрывшихся фирм .
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Здобулы, бльо...и в Харкове табачку закрывают. люди на улицу, налоги -дуля.
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За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної ...

https://www.unian.ua › economics › finance › 10613808-za-tri-roki-lvivsk...




11 лип. 2019 р. - За 2016-2018 року жодне підприємство у Львівській області не придбало жодної марки акцизного податку для виробництва сигарет. British American Tobacco зупинила виробництво в Україні - Цензор.НЕТ 3184
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Гадаю, скоро дешевий газ та ковбаса по 2-20 виборців Зеленського перестане хвилювати.
Мріятимуть бодай на хлібинку в тиждень коштів нашкребти.
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