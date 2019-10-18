 British American Tobacco зупинила виробництво в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The page, про це йдеться в листі фінансового директора компанії Тараса Павлуся на ім'я в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук.

У зв'язку з припиненням виробництва "В.А.Т.-Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них.

Раніше найбільші тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через законопроєкт №1049. Документ повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.

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На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляли понад 10 марок сигарет, серед яких Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і "Прилуки". Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан та мережі Duty Free найбільших аеропортів світу.