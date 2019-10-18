 British American Tobacco зупинила виробництво в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The page, про це йдеться в листі фінансового директора компанії Тараса Павлуся на ім'я в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук.
У зв'язку з припиненням виробництва "В.А.Т.-Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них.
Раніше найбільші тютюнові компанії пригрозили тим, що підуть з України через законопроєкт №1049. Документ повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Згідно з поправкою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського, компанії-виробники мають продавати сигарети оптовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни.
На Прилуцькій тютюновій фабриці виробляли понад 10 марок сигарет, серед яких Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і "Прилуки". Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан та мережі Duty Free найбільших аеропортів світу.
чого це ?
прошу-допрацьовуйте на всі ваші закуплені наперед матеріали та акцизні марки..
Це ж ваша ініціатива -зупинка.. ))
Тютюнова мафія може собі дозволити на пів року зупинити виробництво..
як з нею боротись ?
просто.
Полегшити умови створення малих приватних тютюнових фабрик ..ТЕхнологія там примітивна..Закупив тютюн.. Крутиш сигарети і пакуєш. ВСЕ.
Мабуть, усі пам'ятають депутата Чечетова. Його називали "диригентом" чи "семафором", тому що він у залі засідань Верховної Ради під час голосувань керував своїми браттями-ригами, показуючи за допомогою жестів, за які закони треба проголосувати, а які - провалити.
Нинішній голова Верховної Ради і партії "Слуга народу" недаремно раніше був членом Партії регіонів. Він не тільки засвоїв технології Чечетова, але і вдосконалив їх. Журналісти проаналізувалистенограми засідань Верховної Ради і з'ясували, що Разумков (або його заступник Стефанчук) подає закодовані сигнали голосом:
- якщо каже: "Прошу підтримати та голосувати" - то "слуги" слухняно тиснуть зелену кнопочку;
- якщо каже: "Прошу визначитись та голосувати" - то вівці точно не підтримають законопроект.
Отакий-от парламентаризм в парламентсько-президентській республіці. І вони ще ображаються, коли їх називають маріонетками. Але навіть виховані і політкоректні представники Європарламенту вже прямо кажуть: "Якщо ви дозволяєте своїм депутатам голосувати за одну ніч 66 законодавчих проєктів - у них немає ні найменшого уявлення, що вони голосують. Вони не поінформовані. Вони, як маріонетки".
Ото понавибирали собі...
Сейчас впору начинать делать такую же интерактивную карту только "Предприятия и заводы ЗАКРЫВШИЕСЯ в Украине с приходом к власти "зе-каманды".
Причем - отдельным цветом тех, кого просто кошмарили по беспределу (как Арселор Миттал).
Аллан Левитов
1) 1200 человек отправляются проводить все свое время с семьями; хз, сколько еще смежников "откинется" - обычная пропорция где-то 7-8 смежников на одного рабочего, если я еще что-то помню со студенческих времен; нормально так для города с менее чем 60 тыс. жителей
2) бюджет должен вернуть производителю примерно полмиллиарда грн предоплаты за акцизные марки
3) минус миллиарды налоговых поступлений
4) минус экспортная выручка (Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri экспортировались в десяток стран)
5) курево подорожает - к бабке не ходи
Анатолий Дацюк
не стане сигарет в Україні ??
))))))))))))
ввечері 19 листопада шторм прибив буксир до берега поблизу мису Ланжерон в Одесі.
Проте набагато цікавішою була баржа, яку транспортував буксир "Паралель" і відчепив під час екстреної ситуації.
Баржу прибило до берега поблизу міста Чорноморськ, його взяла під охорону прикордонна служба і виявила там мільйони пачок цигарок.
Одеські ЗМІ, а також журналіст Юрій Бутусов повідомляли, що на баржі може бути близько 5 мільйонів пачок цигарок.
в Кабміні було створено робочу групу, яка розробляє ідею підняття мінімальних роздрібних цін до 22 грн за пачку, а з 1 січня 2018 року - до 28 грн за пачку.
В її роботі бере активну участь профільна асоціація Укртютюн, що об'єднує провідних виробників -
"Філіп Моррис - Україна",
"Джей Ті - Україна",
"Імперіал Тобакко Продакшн - Україна"
і "В.А.Т. - Прилуки". Разом ці компанії контролюють майже 100% українського тютюнового ринку.
"Мінімальну ціну просувають красиво і креативно. Вводять вигадані коефіцієнти, головне завдання яких - витіснення з ринку дешевих сигарет. Офіційно мета благородна - збільшити надходження до бюджету. В дійсності це створення монополії і знищення українських виробників. Коли конкуренти будуть знищені - ціни злетять ще вище. Це класика картельної змови", - вважає експерт.
тобто ЗАРАЗ ТЮТЮНОВА МАФІЯ "БЕРЕ НА ПОНТ" УРЯД. ЗАКРИВШИ ОДНУ ФАБРИКУ,І ОЦІНЮЮЧИ РЕАКЦІЮ..
щО РОБИТИ УРЯДУ -Я ПОЯСНИВ -полегшити відкриття малих тюТЮНОВИХ ФАБРИК І НАВІТЬ ПОДАРУВАВШИ ЇМ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦИЗНИХ МАРОК ДЛЯ ПОЧАТКУ..
ПРИПУСТИМО В РІК ВІД ТЮТЮНУ ПОМИРАЄ 85. ТИС УКРАЇНЦІВ.
МЕНЕ НЕ ОСОБЛИВО ХВИЛЮЄ ОСОБИСТЕ ЩАСТЯ ТЮТЮНОВИРОБНИКІВ.
НЕ БІЛЬШЕ,ЯК ДОЛЯ ВИРОЩУВАЧІВ КОНОПЛІ..
https://www.unian.ua › economics › finance › 10613808-za-tri-roki-lvivsk...
11 лип. 2019 р. - За 2016-2018 року жодне підприємство у Львівській області не придбало жодної марки акцизного податку для виробництва сигарет.
Мріятимуть бодай на хлібинку в тиждень коштів нашкребти.