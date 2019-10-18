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 Політика України
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 Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

Команда Петра Порошенка зацікавлена ​​в прозорому і об'єктивному розслідуванні звинувачень на адресу Олега Гладковського.

Про це сказав у коментарі журналістам співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

"Велика брехня завжди починається з маленької брехні. Наскільки мені відомо, інформація про те, що Гладковський був затриманий в аеропорту "Бориспіль" під час перетину кордону – це фейк, брехня і ця інформація не відповідає дійсності. Після того як Гладковський був попереджений, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту "Бориспіль" додому. Але це ламало сценарій шоу, тому почалися затримання і так далі… Також хотів би вам відкрити страшенну таємницю – пан Гладковський співпрацював зі слідством, а за останні декілька місяців і неодноразово виїжджав з України і повертався назад. Взагалі, що стосується розслідування, то і Петро Порошенко, і наша політична команда, більше за інших зацікавлені в його прозорості та ефективності", - сказав Герасимов.

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Він зазначив, що сьогоднішні події пов’язані з намаганням влади відволікти увагу суспільства від капітуляції. "Хотів би вам нагадати, що саме Петро Порошенко, наприклад, щодо ситуації з "Укроборонпромом" зробив усе, щоб розслідування було об’єктивним і неупередженим. Гладковський тоді був звільнений з посади, і саме президент Порошенко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати цю справу. Але сьогодні вже зрозуміло, що справа проти Гладковського – це була передвиборча технологія. За даними джерел, те, що сталося сьогодні, взагалі не пов’язано з "Укроборонпромом", з розслідуванням Бігуса, це пов’язано з закупівлями автомобілів "МАЗ". "МАЗи" на десятки мільйонів гривень закуповуються навіть зараз. Ви можете запитати в армійців, які з вантажних авто вони б хотіли отримати? Коли я про це запитував, перебуваючи на передовій, то в першу чергу частини хочуть отримувати "МАЗи". Події, які сталися сьогодні, стосуються "формули Штайнмаєра", капітуляції та розведення військ. І якщо хтось думає, що цим шоу він відверне увагу українського суспільства від капітуляції, то він глибоко помиляється", - наголосив Герасимов.

Також читайте: Гладковський оголосив голодування

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154537
 
   
 Топ коментарі
 
На рожу этого герасима посмотрите...оно ещё с комсомольских времён к нам приползло и по прежнему готово лизать, брехать, воровать и целовать дупу хозяину...
Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента

http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta

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После 31 декабря у Герасимова и у других Песов тоже закончится депутатская неприкосновенность. Поэтому такой вой.
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Ще один безсрібник заголосив. І ти там будеш.
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После 31 декабря у Герасимова и у других Песов тоже закончится депутатская неприкосновенность. Поэтому такой вой.
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Да...? а шо тогда идиота Герасимова не задержала, шо бы отвлечь внимание от...? Или судьба идиота Герасимова глубоко пох обществу, или Герасимов таки идиот.
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Гладковский не перевесит интерес общества к суверенитету Украины.Не того полёта гусь Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1555
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На рожу этого герасима посмотрите...оно ещё с комсомольских времён к нам приползло и по прежнему готово лизать, брехать, воровать и целовать дупу хозяину...
Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента

http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta

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А також від повернення Приватбанку Клопомойському!
Вчора мало бідбутися відповідне судове засідання і вчора ж, для розосередження уваги відбуловся:
Засідання по Пашинському
Затримання Гладковського.
Цирк Кононенком.
При цьому Зєєєєля ховався у Литві, типу він не при ділах!

Але через ухвалу Лондонського суду все пішло на перекосяк. Поверненняя Приватбанку Коломлйському довелося призупинити, а зупинити інші запущені процеси не змогли, через брак координації.
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Все йде за їх планом... Коломойському і не потрібен приватбанк (якщо виведуть те, що вкинули з бюджету, буде лише пуста оболонка). Зате Коломойський претендує на 1 млрд. доларів компенсації. Розглядати будуть вже в Україні.
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андрий жопун это тебе для ума...хотя какого ума если ты дебил и поддерживаешь того кто воровал во время войны , сажал добробатов и не сажал свинарчуков ....

Артура Герасимова поймали на связях с террористами. https://politeka.net/news/423130-novogo-glavu-bpp-pojmali-na-svyazyah-s-terroristami/
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Ти б дурень ще на "рускую вєсну" послався! Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7122
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Іван... Це сепарсько-кацапський сайт. На нього може посилатись лише сєпар, або кацап. Хто ти?
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Тебя в школе звали "носок" ? Я по свойски, носок, пойми, ты - тупой, брехливый и холуй шокопараши....это диагноз ... больше читай... Каждый шоколадный тампекс пытается изогнуться и брехануть что-то на его взгляд обеливающее гнидушоколадную, увесистое в его понимании ... тупота брехливая...где вас набрали...
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Носок, я українець, а ты больше читай, тогда узнаешь що нікнейм - це просто - ні про що, це погоняло в спїлкуваннї в нетї, яке нїякого звязку не має нї з нацїональністю, ні з чим небудь ще... Усьок, носок ?
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а ведь, шо главное, задержали абсолютно невинного человека, который и знать не знал с какой стороны к корыту подходить. даром, шо свын
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Можно и так сказать - Поршенко устроил шоу с формулой, что бы отвелеч народ от своих преступлений.
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Совершенно верно. Петя-параша мастер брехни, фальсификаций, воровства и аморальности. Всю жизнь проработал чиновником с фиксированой зарплатой и стал долларовым миллиардером ....папа наследство оставил (2 млрд....) выйдя второй раз из тюряги... Дебилы - это сила, идём ещё демонстрировать...
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жопун, 5 грн. за пост пошло, давай ещё...парашная затычка...
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Тіхо сам с собою, лєвою рукою, я вєду бєсє-є-ду! Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов - Цензор.НЕТ 4772
Сам пише, сам собі відповідає...
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Чёрный социолог президента. Дело Артура Герасимова. http://crime-ua.com/node/22303

Даже напрягаться не надо чтобы найти на эту харю компромат...
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Хлопчику, інтернет це величезна стіна сараю, на йкій пишуть що завгодно!
У мене на сараї хтось "Х№Й" написав, а насправді там дрова лежать! Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5201
До речі, якщо ти десь прочитаєш, що Зє! пасивний гомосексуаліст і вони з Богданом коханці ти в це відразу ж повіриш і почнеш кидати посилання? Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7668
Ну думати ж треба головою!
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Або, якщо твій сусід, образившись, що ти на "його" місце машину поставив, напише що ти педофіл то тебе що, відразу слід піддати кастрації?
Вся ця писанина бездоказова і є чорним піаром і найбільше користуються послугами таких пісак кацапи та зеленки.
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Скажите сколько вооружений принято после ухода "свинарчуков порошенка"???? Где массовое поступление тяжёлого вооружёния в ВСУ??? Почему тормозятся программы по новому вооружению???
Я знаю что стучу в пустую стену!!!! Быдло не хочет в армию, даже на 1 год срочки!!! И параша не враг!!! Это Свинаруеи затеяли войну, чтобы обогатиться!
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Агов, "патріоти"! А КрАЗ вже не підходить? Треба за валюту купувати? Брехуни й злодюжки!
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Брехливый рупор брехливого патрона и партии под названием "ПЕС"
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тут все верно -
Народ уже давно кричит - где посадки ? Тут Штайнмайер на носу и начал падать рейтинг . Белецкий и народ пугонул и Штайнмайера уже нет , а тут и Ряботряпка засуетилась . типо кого то будут садить .Все наигранно .Друг Безлера .товарищь Герасим прав .
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Да, так отвлекли от формулы штанмаера, что и не заметим, как к нам присоединят лнр и днр. У нас все время делается что-то, чтобы отвлечь от чего то. Всё равно свинарчука отпустят скоро и он улетит, куда хотел.
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еще одна рожа времен очакова и покоренья крыма выскакивает своей мордой на всю Украину...
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так,герасімову,в команді якого був терорист безлер,видніше...
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Опять "формула штайнмаера", как ловко соевые лепят хуцпу, покрывая "минские соглашения", переводя тему на какую-то "формулу".
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Минский договорняк о сдаче Украины одобрен - Порохосвином ( просто тот тянул веревку )
Штайнмайер ( раздел Минска ) решил продвигать под давлением запада ЗЕ . а именно адепты РФ- Богдан и Колома . но пока не прокатило .Народу нужно быть на чеку , эта мысль о сдаче не покинет наши власти до конца каденции . и Порох бы тоже это двигал останься он при власти . просто он бы больше запутал .
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заздрить свинарчуку, теж хоче на шоу
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