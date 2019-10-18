 Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

Про це сказав у коментарі журналістам співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.
"Велика брехня завжди починається з маленької брехні. Наскільки мені відомо, інформація про те, що Гладковський був затриманий в аеропорту "Бориспіль" під час перетину кордону – це фейк, брехня і ця інформація не відповідає дійсності. Після того як Гладковський був попереджений, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту "Бориспіль" додому. Але це ламало сценарій шоу, тому почалися затримання і так далі… Також хотів би вам відкрити страшенну таємницю – пан Гладковський співпрацював зі слідством, а за останні декілька місяців і неодноразово виїжджав з України і повертався назад. Взагалі, що стосується розслідування, то і Петро Порошенко, і наша політична команда, більше за інших зацікавлені в його прозорості та ефективності", - сказав Герасимов.
Він зазначив, що сьогоднішні події пов’язані з намаганням влади відволікти увагу суспільства від капітуляції. "Хотів би вам нагадати, що саме Петро Порошенко, наприклад, щодо ситуації з "Укроборонпромом" зробив усе, щоб розслідування було об’єктивним і неупередженим. Гладковський тоді був звільнений з посади, і саме президент Порошенко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати цю справу. Але сьогодні вже зрозуміло, що справа проти Гладковського – це була передвиборча технологія. За даними джерел, те, що сталося сьогодні, взагалі не пов’язано з "Укроборонпромом", з розслідуванням Бігуса, це пов’язано з закупівлями автомобілів "МАЗ". "МАЗи" на десятки мільйонів гривень закуповуються навіть зараз. Ви можете запитати в армійців, які з вантажних авто вони б хотіли отримати? Коли я про це запитував, перебуваючи на передовій, то в першу чергу частини хочуть отримувати "МАЗи". Події, які сталися сьогодні, стосуються "формули Штайнмаєра", капітуляції та розведення військ. І якщо хтось думає, що цим шоу він відверне увагу українського суспільства від капітуляції, то він глибоко помиляється", - наголосив Герасимов.
Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.
У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".
О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.
Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
Вчора мало бідбутися відповідне судове засідання і вчора ж, для розосередження уваги відбуловся:
Засідання по Пашинському
Затримання Гладковського.
Цирк Кононенком.
При цьому Зєєєєля ховався у Литві, типу він не при ділах!
Але через ухвалу Лондонського суду все пішло на перекосяк. Поверненняя Приватбанку Коломлйському довелося призупинити, а зупинити інші запущені процеси не змогли, через брак координації.
Артура Герасимова поймали на связях с террористами. https://politeka.net/news/423130-novogo-glavu-bpp-pojmali-na-svyazyah-s-terroristami/
Сам пише, сам собі відповідає...
Даже напрягаться не надо чтобы найти на эту харю компромат...
У мене на сараї хтось "Х№Й" написав, а насправді там дрова лежать!
До речі, якщо ти десь прочитаєш, що Зє! пасивний гомосексуаліст і вони з Богданом коханці ти в це відразу ж повіриш і почнеш кидати посилання?
Ну думати ж треба головою!
Вся ця писанина бездоказова і є чорним піаром і найбільше користуються послугами таких пісак кацапи та зеленки.
Я знаю что стучу в пустую стену!!!! Быдло не хочет в армию, даже на 1 год срочки!!! И параша не враг!!! Это Свинаруеи затеяли войну, чтобы обогатиться!
Народ уже давно кричит - где посадки ? Тут Штайнмайер на носу и начал падать рейтинг . Белецкий и народ пугонул и Штайнмайера уже нет , а тут и Ряботряпка засуетилась . типо кого то будут садить .Все наигранно .Друг Безлера .товарищь Герасим прав .
Штайнмайер ( раздел Минска ) решил продвигать под давлением запада ЗЕ . а именно адепты РФ- Богдан и Колома . но пока не прокатило .Народу нужно быть на чеку , эта мысль о сдаче не покинет наши власти до конца каденции . и Порох бы тоже это двигал останься он при власти . просто он бы больше запутал .