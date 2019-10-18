 У "Слузі народу" запропонували обкласти податками водіїв таксі

Відповідний пост Михайленко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже давно, на моїй пам'яті з Євро-2012, спостерігаємо, як безуспішно в нашій країні намагаються створити регуляторну базу для безпечного і легального таксі. Також не викликає оптимізму фіскальний аспект: ринок зі щорічним обігом 50 млрд грн, не може забезпечити стабільні надходження до бюджету; велика його частина доволі комфортно існує в сірій зоні. Неабиякою мірою це пов'язано з безсиллям влади забезпечити фіскальний контроль за доходами таксистів і диспетчерських служб. У зв'язку з цим ми хотіли б звернути увагу на нещодавні зміни польського законодавства, де, як останнім часом і в багатьох європейських країнах, держава врегулювала ринок таксі з урахуванням розвитку технологій, появи інтернет-додатків з виклику таксі, появи міжнародних компаній-посередників, зі справедливим урахуванням інтересів усіх учасників перевезень на таксі в країні: пасажирів (безпека, якість), бізнесу (доходи), держави (податки)", - розповів він.
"А саме, відбулася легалізація посередників - диспетчерських, діяльність яких тепер вимагає ліцензії. Що стосується фіскального контролю, то диспетчерські зобов'язані зберігати всю інформацію про доходи таксистів і надавати її на першу вимогу контрольних органів. За порушення цих штрафів передбачені великі штрафи. Таким чином, диспетчерська - юридична особа, яка веде діяльність і сплачує податки в цій країні, передає замовлення тільки легальним перевізникам, перевіряє в них документи, укладає договір з водієм від імені клієнта, збирає інформацію про вартість, дані про автомобілі та водіїв. Штраф за незаконне посередництво - 30 тис. доларів. Таксисти - всі підприємці, тарифи регіональні, ліцензії. Що можна витягти з цього досвіду? Інструментарій, як проконтролювати обіг таксистів через диспетчерські і в такий спосіб його легалізувати", - пояснив Михайленко.
"В Україні зараз кілька концепцій щодо оподаткування послуг таксі та перевізників. Наприклад, пропозиції щодо патентів:
∙ індивідуальний перевізник - не підприємець, дозвіл / патент на один рік вартістю 1мін. зп, куди включено всі податки, з обігом до 42 тис. грн / місяць,
∙ без РРО (таксі не буде регулюватися законом 1053/1073),
∙ без ЄСВ,
∙ без військового збору.
Цей варіант, безумовно, лояльний до платників податків, але, будемо реалістами, він взагалі не відповідає на питання, як запобігти зловживанням і диспропорції в оподаткуванні на ринку таксі:
∙ діяльність диспетчерських не врегульована, неможливо проконтролювати обіг (!!!) ні диспетчерських, ні перевізників,
∙ створення неконтрольованої ніші спровокує відтік сьогоднішніх легальних перевізників (включно з платниками 2-ї і 3-ї груп) в неконтрольовану нішу, що призведе до зниження обсягу навіть сьогоднішніх податків,
∙ відсутність обліку / контролю ІДС як посередника, який надає замовлення, який насправді має всю інформацію про замовлення (вартість, пробіг, дохід перевізника, комісії ІДС), у зв'язку з чим можливість контролю ринку таксі стає неможливою", - додав він.
"Як компромісний варіант, що враховує досвід сусідів, ми пропонуємо таку систему фіскального контролю:
∙ диспетчерські посередники (СЕРЕДНІЙ І ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС) - юридична особа, зареєстрована в Україні, яке здійснює діяльність і сплачує податки в Україні, податковий агент, який повідомляє про доходи таксистів, здійснює контроль, оскільки передає замовлення і збирає ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОЖНУ ПОЇЗДКУ, інформація передається ДЕРЖАВІ , ЗА НЕЗАКОННЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ВЕЛИКІ ШТРАФИ;
∙ поділ перевізників на: таксі (професійний вид діяльності, СЕРЕДНІЙ МАЛИЙ БІЗНЕС) і на замовлення (любителі, змінний дохід, самозайняті);
∙ крім 2 і 3 групи, додаємо також першу групу єдиного податку як більш функціональну альтернативу патентуванню.
Переваги цього варіанта:
∙ він більш ліберальний для входу на ринок і оподаткування перевізників, ніж чинне законодавство;
∙ він припускає відносно незначні зміни в законодавстві;
∙ в парі диспетчерська-перевізник контроль обігу ефективний;
∙ в парі диспетчерська-перевізник і перші, і другі підпадають під дію законопроєкту 1053/1073", - резюмував Михайленко.
Водночас сам народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook написав таке: "Шановні експерти, фахівці з оподаткування і просто коментатори. Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики не розглядає жодних законопроєктів щодо таксистів".
Зростання ватрості послуги перевезення зменшить число клієнтів.
Зменшення числа клієнтів призведе до зменшення числа таксистів.
Збільшення числа безробітних спричинить зменшення зарплат.
Так їх, Вовік!
Так что, обложение их налогами одобряю и поддерживаю.
Давай надо обложить налогом воздух и воду! чего по мелочам паритесь! ХА ХА ХА!!
вы зробылы це разом!
За соответствующий законопроект №1231 проголосовали 249 депутатов. Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях поездки за рубеж (пересечения границы), покупка автомобиля, покупка недвижимости, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, въезда/выезда на оккупированную территорию, данные о банковских счетах (депозиты как в национальной валюте так и в иностранной) и т.п. Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты. Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров. При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.
Напомним, в 2018 году Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.
Получите и распишитесь! 😂😂😂
платить должны все...
это корупционная привычка тянуть из бюджета деньги на то, что давно должно было загнуться само- собой...
И в образовании та-же хрень...основа - бесплатна - хочешь быть продвинутым - плати.
Ломайте зебилов полностью!!!
Зебилы должны платить за то, что сделали.
Популизм один из диагнозов. Вот побреем/посадим всех олигархов и заживем как надо. Вводить их деятельность в принятые рамки правил игры конечно необходимо, но душить... Они создали сотни тысяч рабочих мест. Олигарх всегда имеет финансовую буферную подушку. Может в любой момент свернуть свой бизнес и переместиться в страну с более четкими и понятными правилами. Итог - ты безработный, жена Манька скачет на половом органе соседа, ей муж неудачник не подходит. Зато всех олигархов посадили)
Кошки и собаки тоже будут платить налоги или их хозяева
Фуй його знає, що воно буде))), але бабла в казні нема
чи є важелі впливу на безглуздя?
... чому таке покірне потакання?
... усеж таки ми пливемо у прірву ...
бляха, в моєму місті обрали таке лайно до ради тільки через те, що вони йшли від сн - жеріть.
Таксиситы это люди которые САМИ нашли себе работу для выживания (а не простили у государства подачек или рабочих мест).
Большинство таксистов занимаются извозом от БЕЗЫСХОДНОСТИ. Работы нет!! Если есть старая машина то они на ней пытаются хоть что-то заработать пока машина окончательно не рассыпется.
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ЗЕ команда идет по пути обложения налогами всего что еще живо и начинает доить тех кого проще всего доить.
Пусть попробуют отжать супердоходы у Ахметова и Пинчука. Ага! Сейчас.
Олигархи в ответ на попытку повысить на них налоги тут же грозят остановить свои предприятия и лишить страну тепла, электричества, воды, движения транспорта и пр.
Устроят инфраструктурный коллапс по всей стране. Они же монополисты.
Например - в парламенте решили поднять налог на добычу железной руды - так Ахметов заявил, что он остановит все заводы и выгонит на улицу рабочих и пошлет толпы безработных на Киев.
А если его начнут давить с энергетикой, то он объявит банкротами свои облэнерго по всей стране и города Украины погрузятся в холод и тьму.
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Для людей без специальности работы нет, только мусорщиком, посудомойкой или таксистом. Это заповедь для всего мира. Очень странно что вы этой истине так удивляетесь.
Не Коломойского же с Ахметкой обкладывать..
Вообще как у мацкалей есть Платон
надо и у нас ввести Ахмет
в пользу Игоря Валерьивича