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Все про:податки (816) таксі (43) Гетманцев (32)

 У "Слузі народу" запропонували обкласти податками водіїв таксі

Помічник депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева Дмитро Михайленко оприлюднив концепцію про плани оподаткування послуг таксі в Україні.

Відповідний пост Михайленко написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже давно, на моїй пам'яті з Євро-2012, спостерігаємо, як безуспішно в нашій країні намагаються створити регуляторну базу для безпечного і легального таксі. Також не викликає оптимізму фіскальний аспект: ринок зі щорічним обігом 50 млрд грн, не може забезпечити стабільні надходження до бюджету; велика його частина доволі комфортно існує в сірій зоні. Неабиякою мірою це пов'язано з безсиллям влади забезпечити фіскальний контроль за доходами таксистів і диспетчерських служб. У зв'язку з цим ми хотіли б звернути увагу на нещодавні зміни польського законодавства, де, як останнім часом і в багатьох європейських країнах, держава врегулювала ринок таксі з урахуванням розвитку технологій, появи інтернет-додатків з виклику таксі, появи міжнародних компаній-посередників, зі справедливим урахуванням інтересів усіх учасників перевезень на таксі в країні: пасажирів (безпека, якість), бізнесу (доходи), держави (податки)", - розповів він.

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"А саме, відбулася легалізація посередників - диспетчерських, діяльність яких тепер вимагає ліцензії. Що стосується фіскального контролю, то диспетчерські зобов'язані зберігати всю інформацію про доходи таксистів і надавати її на першу вимогу контрольних органів. За порушення цих штрафів передбачені великі штрафи. Таким чином, диспетчерська - юридична особа, яка веде діяльність і сплачує податки в цій країні, передає замовлення тільки легальним перевізникам, перевіряє в них документи, укладає договір з водієм від імені клієнта, збирає інформацію про вартість, дані про автомобілі та водіїв. Штраф за незаконне посередництво - 30 тис. доларів. Таксисти - всі підприємці, тарифи регіональні, ліцензії. Що можна витягти з цього досвіду? Інструментарій, як проконтролювати обіг таксистів через диспетчерські і в такий спосіб його легалізувати", - пояснив Михайленко.

"В Україні зараз кілька концепцій щодо оподаткування послуг таксі та перевізників. Наприклад, пропозиції щодо патентів:

∙ індивідуальний перевізник - не підприємець, дозвіл / патент на один рік вартістю 1мін. зп, куди включено всі податки, з обігом до 42 тис. грн / місяць,
∙ без РРО (таксі не буде регулюватися законом 1053/1073),
∙ без ЄСВ,
∙ без військового збору.

Цей варіант, безумовно, лояльний до платників податків, але, будемо реалістами, він взагалі не відповідає на питання, як запобігти зловживанням і диспропорції в оподаткуванні на ринку таксі:

∙ діяльність диспетчерських не врегульована, неможливо проконтролювати обіг (!!!) ні диспетчерських, ні перевізників,
∙ створення неконтрольованої ніші спровокує відтік сьогоднішніх легальних перевізників (включно з платниками 2-ї і 3-ї груп) в неконтрольовану нішу, що призведе до зниження обсягу навіть сьогоднішніх податків,
∙ відсутність обліку / контролю ІДС як посередника, який надає замовлення, який насправді має всю інформацію про замовлення (вартість, пробіг, дохід перевізника, комісії ІДС), у зв'язку з чим можливість контролю ринку таксі стає неможливою", - додав він.

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"Як компромісний варіант, що враховує досвід сусідів, ми пропонуємо таку систему фіскального контролю:

∙ диспетчерські посередники (СЕРЕДНІЙ І ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС) - юридична особа, зареєстрована в Україні, яке здійснює діяльність і сплачує податки в Україні, податковий агент, який повідомляє про доходи таксистів, здійснює контроль, оскільки передає замовлення і збирає ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОЖНУ ПОЇЗДКУ, інформація передається ДЕРЖАВІ , ЗА НЕЗАКОННЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ВЕЛИКІ ШТРАФИ;
∙ поділ перевізників на: таксі (професійний вид діяльності, СЕРЕДНІЙ МАЛИЙ БІЗНЕС) і на замовлення (любителі, змінний дохід, самозайняті);
∙ крім 2 і 3 групи, додаємо також першу групу єдиного податку як більш функціональну альтернативу патентуванню.

Переваги цього варіанта:

∙ він більш ліберальний для входу на ринок і оподаткування перевізників, ніж чинне законодавство;
∙ він припускає відносно незначні зміни в законодавстві;
∙ в парі диспетчерська-перевізник контроль обігу ефективний;
∙ в парі диспетчерська-перевізник і перші, і другі підпадають під дію законопроєкту 1053/1073", - резюмував Михайленко.

Водночас сам народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook написав таке: "Шановні експерти, фахівці з оподаткування і просто коментатори. Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики не розглядає жодних законопроєктів щодо таксистів".

У Слузі народу запропонували обкласти податками водіїв таксі 01

У Слузі народу запропонували обкласти податками водіїв таксі 02
У Слузі народу запропонували обкласти податками водіїв таксі 03
У Слузі народу запропонували обкласти податками водіїв таксі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154535
 
   
 Топ коментарі
 
99% таксистов голосовали за зе)))
лох это судьба
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"Наши граждане стали слишком много дышать"
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Вот это правильно.
Это что бы они не хранили свои деньги в офшорах.
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Знакомый таксист зарабатывает 600-700 грн в день,из них половина на бензин уходит,какая-то часть фирме за заказы,в общем чистыми 300 где-то выходит,про амортизацию вообще речи нет,хотя машина старая и все время ломается.И так человек зарабатывает 10 баксов в день,тупо на еду.Какие он может ещё налоги платить,хер их знает,что они там считают эти сумасшедшие слуги.
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скажи ему пусть газ на машину поставит и не брешет, выручка таксиста в среднем 1300 -1500 гривен, есть публичные отчёты.
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Может по Киеву так и зарабатывают,не знаю,но ведь в маленьких городках нет таких заработков.
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Какой идиот в деревне таксистом работает?Он бы ещё галерею там открыл. Картинную. Как сюжет?
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Вспомнилось,как ***** сказал,что зачем вам машины,если у вас и так дорог нет.
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А зачем селиться в месте где нет дорог? Понаехали хрен поди куда.Может вам за полярным кругом сады развести?
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Маленькие городки за Зелю и голосовали В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 9300
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Ну то нагодуй його, білизну йому випери- страждає ж людина!
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"Эпоха Зубожіння, ти де???? Вернись будь-ласка" - звернення ініціативної групи таксистів України В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 3589 .
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Хочу зазначити, що необхідність купівлі патенту змусить підняти вартість послуги.
Зростання ватрості послуги перевезення зменшить число клієнтів.
Зменшення числа клієнтів призведе до зменшення числа таксистів.
Збільшення числа безробітних спричинить зменшення зарплат.
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Хочу также заметить, что все тобой перечисленное в первую очередь прочувствует электорат Зе В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 2436
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Податки повинні платити всі, а не тільки порохоботи!
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... соєвим стануть менш платити, соєвих поменшає. Профіт!)))
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Хорошая новость, учитывая, что это электорат Зелупоглазого. Ну, и ФОПы до кучи. Капительманша волала про зубожиння и пиввареника, теперь они должны прочувствовать, как это в реале будет выглядеть.
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И это правильно давайте слуги все делаете правильно лохи за это вас и выбирали 😂😂😂😂😂😂а Ха Ха Ха Ха Ха Ха млять зачёт у меня пара знакомых зебилов уже без работы остались я так с них ору вчера встретил они в унынии пиво хлестали
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Пральна. В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 2435 Якщо почекати, то бубочка, можливо, навчиться керувати країною. Потім, коли небудь. І епоха бідності та дурості закінчиться. Головне, що кредити у клятого МВФ не взяли. Потрібно самостійно наповнювати бюджет. Не?
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Взымание непомерных налогов - это путь, вызывающий разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства. Сюнь-цзы
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Прикольно как любители ПЕСа боятся своего европейского выбора.
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Брешеш- саме соя тут палає, немов скажена! Від сірководню вже очі вилазять!)))
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Щас они тут отыграются за каждый голодный день Свынярчука!)))
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Слава Народному Президенту!
Так їх, Вовік!
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Я за. Имел "честь" перед выборами с некоторыми пообщаться. Зебилы словом. А в 2014 многие "рюзьге мир" ждали. Потом приутихли. Короче, засаживайте лохам по самые помидоры)))
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Сделать дороги нужно, а что бы сделать, нужно казну пополнить. Так давайте же взвинтим налоги, и посоветуем меньше есть, спать, и дышать. А сперва трусить нужно олигархат, ахметку, но не могут.... за то люд простой могут.
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Ага, посоветуй Зе потрясти Коломойшу. Не смеши меня. Он будет трусить своих фанатов-зебилов
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Таксисты - самая колорадная часть населения. Они поначалу ждали "русский мир", потом стали самым активным электоратом бубочки Зю.
Так что, обложение их налогами одобряю и поддерживаю.
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Если бы их за неуплату еще расстреливали или на каторгу отправляли... В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 2826
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ХА ХА ХА
Давай надо обложить налогом воздух и воду! чего по мелочам паритесь! ХА ХА ХА!!
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Зеленский решил наклонить самые бедные слои населения.. таксисты, фопы, пенсионеры.. для олигархов изменений нет.. а если и есть, то только в лучшую для них сторону..
вы зробылы це разом! В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 355
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"Слуги народа" в четверг приняли, во втором чтении и в целом, законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных социальных выплат (пенсии, помощи, льготы, субсидии, стипендии и др.).
За соответствующий законопроект №1231 проголосовали 249 депутатов. Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях поездки за рубеж (пересечения границы), покупка автомобиля, покупка недвижимости, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, въезда/выезда на оккупированную территорию, данные о банковских счетах (депозиты как в национальной валюте так и в иностранной) и т.п. Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты. Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров. При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.
Напомним, в 2018 году Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.
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Налоги надо платить и все должны это делать!!!
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Правлильна! А исчо нада лизать сапаги нашим хазяивам!
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Аахахахахах))) Я уверен, что среди таксистов 99% голосовали за Шмарклю.
Получите и распишитесь! 😂😂😂﻿
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Есть такой термин-необлагаемый доход.В Германии это 800 евро.У нас-17 грн.Это основной дефект нашей налоговой системы.Люди об этом даже не догадываются,а подонки у власти 30 лет об этом знают,но тихо молчат.И ЗЕленая команда в том числе.
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При совке было 60 руб., меньше не облагалось налогом, реально хватало одному прожить и заплатить услуги ЖКХ.
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а чем таксист лучше фермера или шахтёра?
платить должны все...
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Дотации таксистам ты будешь платить? Такие же как шахтёрам и фермерам?
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при чём тут дотации?
это корупционная привычка тянуть из бюджета деньги на то, что давно должно было загнуться само- собой...
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а за что платить? что государство предлагает гражданам за их налоги?! про бесплатную медицину и образование и другие вещи можете не писать, потому что всем понятно что у нас ничего бесплатного уже нет лет 20!!
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Самый правильный коммент....ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ, ЧТО МНЕ ОТ НИХ....вот чинушам и прочим силовикам,, слабакам и пр.они нужны.... и у них самые дорогие,дома, посмотрите есть хоть у одного таксиста или фопа такие замки как у них...
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ты или глуп или не потрудился подумать ...если-бы не было финансирования из бюджета поликлиник, больниц и т.д. - просто не стало-бы...а необходимый набор услуг у нас бесплатен, то что тебе нужно заплатить за какое-то супер исследование - это твои проблемы.
И в образовании та-же хрень...основа - бесплатна - хочешь быть продвинутым - плати.
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Я не против обложить бомбил налогами - 95% работают в тени. Однако начинать нужно не с этого. Запретить регать офшорные предприятия в Украине! Здесь не курортная зона с морем халявных денег. Почулы, здобулы, спели державний гимн.Ищем алмазы в задницах граждан.
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О!!! И парикмахерш с маникюрщицами тоже надо защимить.

Ломайте зебилов полностью!!! В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 7882
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Я хочу, чтобы Моника Зеленски своих избирателей продолжала ломать.
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А вы сами хоть поняли что сказали? Манекюрщиц и парикмахеров десятки на каждом углу. Выйдите на улицу и оглянитесь. У меня жена ка идёт на прическу с маникюром/педикюром - минимум 1500грн. Я в день столько не зарабатываю. С чего это вдруг они не должны платить налоги?
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Не-не-не. Не просто платить, как все, а дополнительно платить.

Зебилы должны платить за то, что сделали.
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А что в вашем понимании дополнительно платить? Если человек оформлен как ЧП, он платит налоги соответственно своей категории. Если никак не оформлен, то ничего не платит. Дополнительно платить к нулю?
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Наша страна, условно переходящая из постосоветов 3-го мира выше, а точнее сознание украинцев страдает сильной болезнью. Все против коррупции, но по необходимости решить свой вопрос в свою сторону только и выискивают кому сунуть бабки. Все за справедливую правоохранительную и судебную системы, но «порешать» в своих интересах куда проще и приятнее. Все за легальный и чистый бизнес, способный наполнять бюджет и защищать по настоящему права потребителей, но как дело доходит до легализации доходов - це зрада.
Популизм один из диагнозов. Вот побреем/посадим всех олигархов и заживем как надо. Вводить их деятельность в принятые рамки правил игры конечно необходимо, но душить... Они создали сотни тысяч рабочих мест. Олигарх всегда имеет финансовую буферную подушку. Может в любой момент свернуть свой бизнес и переместиться в страну с более четкими и понятными правилами. Итог - ты безработный, жена Манька скачет на половом органе соседа, ей муж неудачник не подходит. Зато всех олигархов посадили)
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ну и пусть олигархи едут в другие страны главное чтобы их не было здеся! напугал ежа голой жопой!!
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Олигарх - твой работодатель. Если он тупо свалит с баблом и тут все закроет, то зубожиння до 2018 года тебе рогом изобилия покажется.
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уже много чего в Украине позакрывалось с 1991 года ну и что, вроде не померли еще! так что не надо пугать ежа голой жопой!! жопе будет больно!!
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Ну, если тебя радует твой уровень "еще не помер", то продолжай в том же духе. В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 5150
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и буду продолжать, а сказку про спасителей олигархов иди раскажи в донецке шахтерам!!
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Шахтеры рассказывают уже русские народные сказки. Как Иван дурак лежит на печи по 30 лет на жопе ровно, а потом ему телка и пол царства обламываются как с куста. Вот такие дети и вырастают. Все ждут когда им сверху бабло прилетит само по себе. Хотите тоже так?
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да хочу, а кто не хотит бабла на шару? шару любят все и везде!!
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В 2006-м году мой отец (царство ему небесное), являясь обычным работягой, выбрал банк с подходящими условиями и купил в кредит новую КИА РИО. Сейчас, по прошествию 14 лет, только убогий умом согласится на действующие процентные ставки. А если и согласится, то хрен ему (учитывая официальный доход ) ещё кто его даст. Отсутсвие работающей банковской системы - лучший пример деградации экономики. Если вы этого не замечаете, то это не значит что ее нет.
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Вам сколько лет? Почему не на уроках? Если из Украины уйдёт крупный бизнес, то завтра с палкой-копалкой будете еду добывать. Бизнес надо не уничтожать, а создавать четкие конкурентные правила и обеспечивать идеальную судебную защиту
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не будут! я например работаю не в крупном бизнесе и ниче вроде не страдаю!!
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Это пока вами не заинтересовались проверяющие органы. У меня маленькая стоматология, и поверьте я очень хочу платить понятные и прозрачные налоги легально. Но вместе с этим я хочу иметь полную уверенность в завтрашнем дне. Чтобы ктобы ко мне не припёрся, пожарники санстанция менты и т п , я бы всех мог спокойно послать на. Иметь не карательную систему со стороны государства и пусть даже не помощь от него, а просто чтобы никто не мешал работать и создал понятные правила игры
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Вы передёргиваете. Никто официально не призывал щемить олигархов. Ваше право транслировать надписи на заборе. Однако не надо на ваш деревенский забор натягивать всю Украину.
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В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 9097
Кошки и собаки тоже будут платить налоги или их хозяева
Фуй його знає, що воно буде))), але бабла в казні нема
чи є важелі впливу на безглуздя?
... чому таке покірне потакання?
... усеж таки ми пливемо у прірву ...
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щож, підтримую, багато хто з цієї категорії з піною біля рота підтримував зеленське, та й їхні пасажири, для яких автоматично зросте плата за проїзд, нехай кожного разу щиро дякують зеленському та його новій команді.
бляха, в моєму місті обрали таке лайно до ради тільки через те, що вони йшли від сн - жеріть.
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Лайк. Зелене бидло повинно страждати!
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Скоро введут налог на бороды?... Идиоты испытывают терпение народа.
Таксиситы это люди которые САМИ нашли себе работу для выживания (а не простили у государства подачек или рабочих мест).
Большинство таксистов занимаются извозом от БЕЗЫСХОДНОСТИ. Работы нет!! Если есть старая машина то они на ней пытаются хоть что-то заработать пока машина окончательно не рассыпется.
***
ЗЕ команда идет по пути обложения налогами всего что еще живо и начинает доить тех кого проще всего доить.
Пусть попробуют отжать супердоходы у Ахметова и Пинчука. Ага! Сейчас.
Олигархи в ответ на попытку повысить на них налоги тут же грозят остановить свои предприятия и лишить страну тепла, электричества, воды, движения транспорта и пр.
Устроят инфраструктурный коллапс по всей стране. Они же монополисты.
Например - в парламенте решили поднять налог на добычу железной руды - так Ахметов заявил, что он остановит все заводы и выгонит на улицу рабочих и пошлет толпы безработных на Киев.
А если его начнут давить с энергетикой, то он объявит банкротами свои облэнерго по всей стране и города Украины погрузятся в холод и тьму.
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Работы нет!

==
Для людей без специальности работы нет, только мусорщиком, посудомойкой или таксистом. Это заповедь для всего мира. Очень странно что вы этой истине так удивляетесь.
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Я так гадаю, що сто відсотків таксистів голосили за шмарклю й слуг колоМойши...
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Абсолютно правильное решение. Налоги идут в бюджет.
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))) езжу на такси по нескольку раз в неделю. За последний год могу точно сказать 99 процентов с них были за Зеленского. Карма господа страшное дело...
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Закрываюсь.Буду Грачевать, бомбить, кастрюлить)))
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и правильно
Не Коломойского же с Ахметкой обкладывать..
Вообще как у мацкалей есть Платон
надо и у нас ввести Ахмет
в пользу Игоря Валерьивича
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