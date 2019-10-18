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 Політика України
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Все про:ветерани (402) пільги (81) соцдопомога (55) УБД (54) Третьякова Галина (4)

 Пільги учасникам бойових дій не скасовуватимуть, - глава комітету ВР з питань ветеранів Третьякова

У пропозиціях щодо зміни пільгової системи для учасників бойових дій немає жодної ініціативи про скасування яких-небудь пільг військовим, зокрема і контрактникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила нардепка від "Слуги народу", глава комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Про скасування пільг військовим не йдеться і ніколи не йшлося. Взагалі йшлося про опрацювання контракту, який мав би для Збройних сил містити потужний комплекс соціального пакету. Ніколи ніде не заявлялося, що пільг не буде", - наголосила вона.

Депутатка пояснила, що є ініціатива розділити системи пільг — зробити окрему для військових Збройних сил, а іншу — для учасників "військових угрупувань цивільної служби". Наприклад, це рятувальники, які тимчасово виїжджають у прифронтові райони для розмінування, митники, які стоять на КПВВ, прокурори, які їздять у зону конфлікту.

Загалом у реєстрі учасників бойових дій зараз понад 370 тисяч людей, з них 250 тисяч військових, а інші — представники угрупувань цивільної служби, яких можуть позбавити статусу УБД.

"Учасник бойових сил — це таке формулювання, до яких ми зараховуємо виключно Збройні сили, до яких ми ще маємо віднести на наступних двох пленарних тижнях добровольців, які у 2014 році закрили наш кордон замість армії, яка була не в змозі на той час сформуватися і закрити кордон", — сказала Третьякова.

Читайте: Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність"

За її словами, завдання влади — зробити систему, яка першочергово захищатиме Збройні сили України. До цього ж переліку депутатка зарахувала добровольців, які брали участь у бойових діях, але які, зокрема, не можуть отримати статус УБД.

"У нас є велика потреба статус військового підіймати, щоби ми могли і мобілізувати нормально людей, і контрактників нормально набирати", — зазначила вона.

Щодо учасників угруповань цивільної служби Третьякова пропонує розробити окрему систему, бо вони перебувають у прифронтових районах тимчасово.

Депутатка додала, що учасники таких формувань можуть отримувати страхування на той період, коли вони їдуть до зони бойових дій, страхування може бути як приватним, так і державним.

Раніше нардепка від СН Третьякова запропонувала скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом: Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір. Захищати слід тільки тих, хто щось втратив на війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від влади не скорочувати держпідтримку учасникам бойових дій, голова комітету ВР має вибачитися перед захисниками України, - НФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154534
 
 
 Топ коментарі
 
ось що марш на Покрову робить!
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Трішки таки обдєлалась зетварь. Пояснює воно....
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«Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.» - Третьякова
Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет", - отметила она

На кого это расчитано? На зебилов?))
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Трішки таки обдєлалась зетварь. Пояснює воно....
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«Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.» - Третьякова
Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет", - отметила она

На кого это расчитано? На зебилов?))
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лучше бы отменили льготы для тех, кто на войне не был, а ради корочек УБД ездил на недельку в командировку в Краматорск..., а среди таких - и прокурорские и жены ихние и чины ментовские и родственники ихние до 7-колена..., тьфу, б^ядство...
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звичайно краще,але СИСТЕМА ТАК НЕ ПРАЦЮЄ..

скоріше знімуть пільги з ветеранів Ато,а тим,хто примазався -збільшать.. Пільги учасникам бойових дій не скасовуватимуть, - глава комітету ВР з питань ветеранів Третьякова - Цензор.НЕТ 4961
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с этим не поспоришь, оне за льготы зымний брали, кровь пралывылы, тылы-тылы-тралывылы
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Начните с Ляшка, он получил УБД, когда "сепара" на камеру ловил
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