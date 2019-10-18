 Пільги учасникам бойових дій не скасовуватимуть, - глава комітету ВР з питань ветеранів Третьякова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила нардепка від "Слуги народу", глава комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Про скасування пільг військовим не йдеться і ніколи не йшлося. Взагалі йшлося про опрацювання контракту, який мав би для Збройних сил містити потужний комплекс соціального пакету. Ніколи ніде не заявлялося, що пільг не буде", - наголосила вона.

Депутатка пояснила, що є ініціатива розділити системи пільг — зробити окрему для військових Збройних сил, а іншу — для учасників "військових угрупувань цивільної служби". Наприклад, це рятувальники, які тимчасово виїжджають у прифронтові райони для розмінування, митники, які стоять на КПВВ, прокурори, які їздять у зону конфлікту.

Загалом у реєстрі учасників бойових дій зараз понад 370 тисяч людей, з них 250 тисяч військових, а інші — представники угрупувань цивільної служби, яких можуть позбавити статусу УБД.

"Учасник бойових сил — це таке формулювання, до яких ми зараховуємо виключно Збройні сили, до яких ми ще маємо віднести на наступних двох пленарних тижнях добровольців, які у 2014 році закрили наш кордон замість армії, яка була не в змозі на той час сформуватися і закрити кордон", — сказала Третьякова.

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За її словами, завдання влади — зробити систему, яка першочергово захищатиме Збройні сили України. До цього ж переліку депутатка зарахувала добровольців, які брали участь у бойових діях, але які, зокрема, не можуть отримати статус УБД.

"У нас є велика потреба статус військового підіймати, щоби ми могли і мобілізувати нормально людей, і контрактників нормально набирати", — зазначила вона.

Щодо учасників угруповань цивільної служби Третьякова пропонує розробити окрему систему, бо вони перебувають у прифронтових районах тимчасово.

Депутатка додала, що учасники таких формувань можуть отримувати страхування на той період, коли вони їдуть до зони бойових дій, страхування може бути як приватним, так і державним.

Раніше нардепка від СН Третьякова запропонувала скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом: Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір. Захищати слід тільки тих, хто щось втратив на війні.

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