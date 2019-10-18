 Портнов не має реального впливу на роботу ГПУ, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Який вплив має? Найімовірніше, просто медійний, створюючи доволі негативну конотацію і негативний імідж органу досудового розслідування, що, в принципі, може означати, що реального впливу на процесуальні дії чи процесуальні рішення, які можуть бути вчинені прокурорами чи слідчими, у Андрія Портнова немає", - зазначив Рябошапка.
Генпрокурор також прокоментував імовірність зустрічі з Портновим.
"Що стосується можливої зустрічі - якщо в Андрія Портрнова є достатньо даних, які можуть бути підставою для подальшого провадження чи для відкриття нових проваджень, - я не бачу проблеми з тим, щоб прокурори зустрілися з ним і, власне, долучили ці матеріали, наприклад, до інших кримінальних проваджень або іншим чином оцінили їхню важливість чи цінність у кримінальних провадженнях", - сказав Рябошапка.
Нагадаємо, раніше колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що відводить главі ГПУ Руслану Рябошапці "дуже коротку кар'єру".
Поэтому суды и ГБР так крутят жопами, шоб не расследовать отсутствие или присутствие этой связи.
Почему если Пашинского ударил Химкус по голове бутылкой он вдруг оказался обвиняемым а не потерпевшим?
В прокуратуре считают что бить по голове бутылкой можно?
Где бутылка я не знаю.
Это пусть ГБР разбирается куда следаки дели вещ.док.
Хочу напомнить, Пашинский - это именно то чмо, которое слямзило и продало мимо бюджета нефтепродукты Курченко, и проиграло суды Добродомову. Это именно то чмо, которое украло житомирскую фабрику у американского инвестора и проиграло ему все суды в Украине. Это именно то чмо, благодаря которому украинские минометы разрываются в руках у украинских солдат. Это чмо, обогатившееся на "Укроборонпроме" и пристроившее свое чмятко на теплую должность - именно это чмо возвращается к себе домой. На новеньком "мерсе". И это чмо настолько уверено в своей чванливой безнаказанности, что оно катится по жизни уже даже не как сыр в масле, а как говно в шоколаде. Именно чмо, живущее за счет тех, чей микроавтобус заглох и который они толкают по дороге, проклиная именно то конкретное чмо, которое решило проехать мимо них - волею Судьбы и Деда Мороза.
Я то же могу написать чем занимался Химикус.
1)
Внести сведения об этом преступлении в ЕДРР.
2)
Определить подследственность.
Ст.112 УК.
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Прокуратура вместо того что бы возбудить уголовное дело по этой статье покрывает убийцу.
точно пришли?
факты есть, доки?
правда?
на портняшку дело завели именно за то, что он не представил никаких доков (т.е. ипал суду мозги без повода, отвлекая от серьезной работы)
да такое и представить невозможно! - вон как Главный Зеленожопый на рояле играет - разве такой соврет?
New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?
https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html
- Ну так посади его!
НЕРІАЛЬНИЙ