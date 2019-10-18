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Все про:ГПУ (3267) Портнов (128) прокуратура (1932) Рябошапка Руслан (143)

 Портнов не має реального впливу на роботу ГПУ, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що колишній заступник глави АП Віктора Януковича Андрій Портнов не має впливу на роботу Генеральної прокуратури України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Який вплив має? Найімовірніше, просто медійний, створюючи доволі негативну конотацію і негативний імідж органу досудового розслідування, що, в принципі, може означати, що реального впливу на процесуальні дії чи процесуальні рішення, які можуть бути вчинені прокурорами чи слідчими, у Андрія Портнова немає", - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор також прокоментував імовірність зустрічі з Портновим.

"Що стосується можливої зустрічі - якщо в Андрія Портрнова є достатньо даних, які можуть бути підставою для подальшого провадження чи для відкриття нових проваджень, - я не бачу проблеми з тим, щоб прокурори зустрілися з ним і, власне, долучили ці матеріали, наприклад, до інших кримінальних проваджень або іншим чином оцінили їхню важливість чи цінність у кримінальних провадженнях", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше колишній заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що відводить главі ГПУ Руслану Рябошапці "дуже коротку кар'єру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154532
 
 
 Топ коментарі
 
Vlad Nevzorov‏ @vnevzorov 11 ч.11 часов назад
У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9625
New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?

https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html

У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1837
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Да-да. Мы верим.

Поэтому суды и ГБР так крутят жопами, шоб не расследовать отсутствие или присутствие этой связи.
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Ага. Реального влияния нет. Есть нереальное влияние.
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Да-да. Мы верим.

Поэтому суды и ГБР так крутят жопами, шоб не расследовать отсутствие или присутствие этой связи.
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Это ложь,при чем циничная, как и все, что лепят Зе фраера.У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3203
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Портнов подает заявления о преступлениях, которые при Порошенко покрывали. Прокуратура их расследует, делая свою работу.
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Прастой,нєравнадушний ,сазнатєльний гражданін.
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Прокуратура может и без заявлений делать свою работу.
Почему если Пашинского ударил Химкус по голове бутылкой он вдруг оказался обвиняемым а не потерпевшим?
В прокуратуре считают что бить по голове бутылкой можно?
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Если тебе угрожают пистолетом, то можно оборонятся в любой способ, даже бутылкой в лицо . Кстати- а бутылка где ?
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А если тебе угрожают бутылкой в любой способ обороняться нельзя?
Где бутылка я не знаю.
Это пусть ГБР разбирается куда следаки дели вещ.док.
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Соразмерность защиты от нападения установит экспертиза. Копиаст Пояркова о Пашинском
Хочу напомнить, Пашинский - это именно то чмо, которое слямзило и продало мимо бюджета нефтепродукты Курченко, и проиграло суды Добродомову. Это именно то чмо, которое украло житомирскую фабрику у американского инвестора и проиграло ему все суды в Украине. Это именно то чмо, благодаря которому украинские минометы разрываются в руках у украинских солдат. Это чмо, обогатившееся на "Укроборонпроме" и пристроившее свое чмятко на теплую должность - именно это чмо возвращается к себе домой. На новеньком "мерсе". И это чмо настолько уверено в своей чванливой безнаказанности, что оно катится по жизни уже даже не как сыр в масле, а как говно в шоколаде. Именно чмо, живущее за счет тех, чей микроавтобус заглох и который они толкают по дороге, проклиная именно то конкретное чмо, которое решило проехать мимо них - волею Судьбы и Деда Мороза.
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Пашинский совершил вооруженное нападение на людей, у которых застряла машина. Химикус оборнялся от вооруженного пистолетом бандита Пашинского.
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Результат вооруженного нападения - тяжкие повреждения, угроза смерти из-за кровопотери в лесу.
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Если бы пуля попала в центральную артерию - смерть через пару минут от кровопотери, если даже не в центральную - смерть через полчаса, если грамотно не наложить жгут.
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А если ударить бутылкой по затылочной части может быть перелом основания черепа что в 100 процентах случаях приводит к летальному исходу.
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Прекращай заниматься словоблудием.
Я то же могу написать чем занимался Химикус.
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Ну почти сопоставимо- миллион украл, значит небожитель, антисоциальное поведение- преступник без права на самозащиту.
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В случае выявления в ходе досудебного следствия другого преступления которое невозможно выделить в отдельное производство прокурор должен:
1)
Внести сведения об этом преступлении в ЕДРР.
2)
Определить подследственность.

Ст.112 УК.
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
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Химикус совершил покушение на жизнь государственного деятеля.Мотив не уважения к обществу.
Прокуратура вместо того что бы возбудить уголовное дело по этой статье покрывает убийцу.
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Панаме хватило пару месяцев, чтоб закрыть все "дела" и завести дело на самого портняшку.
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Это потому что в Панаме нет его реального влияния.
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да ну-у-у???!
точно пришли?
факты есть, доки?
правда?
на портняшку дело завели именно за то, что он не представил никаких доков (т.е. ипал суду мозги без повода, отвлекая от серьезной работы)
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О-о, ты ученик Чуркина. Дык никто, даже Головань не отрицает перевод денег., и прокурорские Панамы закрыли расследование, а не суд. Ты плаваешь в обстоятельствах. Учи методичку тщательнее .
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кода это зеленожопые врали!?
да такое и представить невозможно! - вон как Главный Зеленожопый на рояле играет - разве такой соврет?
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Бггг) загнанных лошадей пристреливают?
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- Ах, выдумали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель? Как Ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан Жак Руссо? Марк Аврелий?(с)
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Vlad Nevzorov‏ @vnevzorov 11 ч.11 часов назад
У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9625
New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?

https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html

У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1837
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нью-йорк таймс главная газета в мире, это не шутка, говорят Андропов начинал рабочий день с прочтения этого влиятельнейшего СМИ. Хочешь знать, что произойдет в скором будущем читай нью-йорк таймс. Только там далеко не всегда подают в прямым текстом, будущее определяют часто незначительные на первый взгляд заметки. Можно предположить, что америкосы все видят, все понимают и будут помогать ЗЕ избавляться от мегаворов или другим яызком стать Президентом, а не фигляром за космические гонорары. Захочет ли сам этого комик или он ориентирован на небанальный ярд большой вопрос.
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У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ...

- Ну так посади его!
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Реального впливу немає. Є ну, просто нереальний. Як для особи, яка нібито не у владі.
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Ага. Реального влияния нет. Есть нереальное влияние.
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Извините, не видел Вашего комментария, пока набирал. Свой, за ненадобностью, удаляю. У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5154
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А как же то,что тебя-шапку рябую кто то в собачий рот поимел???
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Всё интервью было похоже на лепет младенца и это притом, что шоу вела Нью_Скабеева-Мосейчук на анал Г+Г.
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Ой ржу! Мене давно так не смішили. От що означає клоун від Бога! Вовік, ти кращий!
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Реального нет, а теневое нереальное есть
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Реального нет - есть нереальное. Но и нехай, чем дольше рыг-портнов подле зё тем ниже рейтинг зё.
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Зате є вплив на суди, так звані........ Так що у вас залізна відмазка зберігається, пракурор не сработал, патамушта судя не дал...... А головне, що вам така ситуація дуже сприятлива.
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Я повірю в це, коли портнов сяде за грати або знов втече на ростов...
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