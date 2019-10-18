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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (590) Приватбанк (331) Маркарова (66)

 "Рухаємося доволі швидко", - Маркарова про переговори з МВФ

Українська делегація під час щорічних зборів МВФ продовжила обговорення нової програми допомоги і просувається в цих активних переговорах доволі добре, повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Ми рухаємося швидше, ніж у попередні роки .... Минулорічні переговори зайняли багато часу - не один візит у США на щорічні збори. Зараз рухаємося доволі швидко", - сказала вона в інтерв'ю "Голосу Америки" в четвер у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ .

Глава Мінфіну зазначила, що низку умов програми вже виконано, зокрема ухвалено закони про спліт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацфінпослуг), про економічного оператора, про спільний режим транзиту.

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Маркарова підтвердила, що під час переговорів обговорюється стабільність і нормальна робота банківського сектору. ""Приватбанк" - дуже складне питання, нічого не змінилося: є юридична стратегія, якої ми дотримуємося, є 155 млрд грн, які держава інвестувала в цей банк, тому питання банківської системи залишаються без змін. І питання отримання коштів назад, не тільки "Приватбанку" (звичайно, він найбільший), але й інших банків, і проблемних кредитів, зокрема державних банків", - сказала міністерка.

Вона також повідомила, що провела конструктивну зустріч із представниками Казначейства США і не побачила жодних змін на гірше у відносинах сторін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154531
 
 
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Как же так??? Соевый талибан, опираясь на своих тайных, но проверенных букмекеров (помните их ставки во время президентской гонки? "Движемся достаточно быстро", - Маркарова о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 1329), утверждал, шо ВСЕ международные институции отвернутся от клоуна. А тут таке от. Тем более, Маркарова - это же старая, любимая свинарчуками команда, она врать не станет!
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движутся реально быстро, ...в обратном направлении
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Зебил, а что в МВФ денег дали? Или клоуна где-то в серьез воспринимают кроме сериала?
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очень быстро движемся.Только движемся нахер
"Движемся достаточно быстро", - Маркарова о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 2800
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Это как раз понятно, ведь МВФ четко дал понять, что без ясности с приватом никаких новых кредитов не будет, разве что мужу маркаровой для покупки очередных ОВГЗ
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ага достаточно быстро движемся в направлении полной жо...пы!!!
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Быстро в сравнении с кем?Гепардом или черепахой? "Рухаємося доволі швидко", - Маркарова про переговори з МВФ - Цензор.НЕТ 5478
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