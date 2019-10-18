 Бюджет і кредит Світового банку: Новосад розповіла, де братимуть кошти на реформу шкільної освіти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі Радіо "НВ".
"Нова українська школа, зміни в школі мають фінансову підтримку українського уряду. І завдяки децентралізації - з бюджетів українських громад. Якщо ми дивимося на бюджет наступного року, ми закладаємо кошти на впровадження змін в шкільній системі - це 1,4 млрд гривень", - повідомила Новосад.
За її словами, у січні відбудуться офіційні переговори зі Світовим банком щодо інвестування в систему шкільної освіти в Україні.
"Він нам дасть великий кредит для впровадження цього. Тобто у нас будуть позабюджетні кошти. Це кредит, але це довгі дешеві кошти", - додала Новосад.
Вона також наголосила, що буде особисто працювати з урядом над системним фінансуванням впровадження Нової української школи в старшій ланці.
"Моя мета - закласти такі кошти у бюджетній декларації, яку ми будемо складати наступного року, щоб усі бачили, що те, що декларує міністерство і уряд, також має своє підтвердження у грошовому вимірі", - зазначила міністерка.
Раніше новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що реформа освіти в Україні триватиме, а одним з пріоритетів МОН стануть зміни в дошкільній освіті.
Мадам, вы отдаёте себе отчёт что в системе образования проблемами номер один и два являются
1) несоответствие международным стандартам, и
2) коррупция ?
В медицинских вузах был бунт когда Уляна попробовала их заставить сдавать международные экзамены.
А то что у преподов существует "такса" на коллоквиум, зачёт и экзамен - для вас тоже открытие ?
Вы собираетесь с этим что-то делать ? Ой, извините за глупый вопрос. Если вы за это попробуете взяться всерьёз, вам, не дай Бог, однажды на голову кирпич упасть может.
Главное - распилить бабло!
Никто не видел модель нового образования. Пусть даже "на пальцах". Например: модель Швейцарии, Японии или США.
У учеников должна быть идейная цель. У учителей если не любовь к ученикам, хотя бы приязнь.
1)ліквідувати міністерство Освіти і всі райвно.
2) написати(передерти) з якоїсь країни Європи освітній Закон.
3) ввести європейські методи освіти.
-програму у школі і під неї підручники разом обирають батьки і вчителі.
--директора наймає батьківський комітет
-директор наймає вчителів за згодою батьківського комітету..
не переживайте.Ніхто з батьків дітям не ворог- програму буде обиратись під якісь вимоги університетів
-у майбутньому їх кількість скоротити у 3-5 разів)
бреда
учебники - говно, как и научные деятели от образования
сплошная лабуда и плагиат
Спочатку тепло, а потім мокро і холодно.
Але не хвилюйтеся! Віддавати цей кредит наша улюблена зелена влада не буде.