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Все про:Світовий банк (82) освіта (636) Міносвіти (518) реформи (1701) Новосад (24)

 Бюджет і кредит Світового банку: Новосад розповіла, де братимуть кошти на реформу шкільної освіти

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад розповіла, скільки коштів знадобиться Україні на реформування освіти і які існують шляхи їхнього отримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі Радіо "НВ".

"Нова українська школа, зміни в школі мають фінансову підтримку українського уряду. І завдяки децентралізації - з бюджетів українських громад. Якщо ми дивимося на бюджет наступного року, ми закладаємо кошти на впровадження змін в шкільній системі - це 1,4 млрд гривень", - повідомила Новосад.

За її словами, у січні відбудуться офіційні переговори зі Світовим банком щодо інвестування в систему шкільної освіти в Україні.

"Він нам дасть великий кредит для впровадження цього. Тобто у нас будуть позабюджетні кошти. Це кредит, але це довгі дешеві кошти", - додала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад

Вона також наголосила, що буде особисто працювати з урядом над системним фінансуванням впровадження Нової української школи в старшій ланці.

"Моя мета - закласти такі кошти у бюджетній декларації, яку ми будемо складати наступного року, щоб усі бачили, що те, що декларує міністерство і уряд, також має своє підтвердження у грошовому вимірі", - зазначила міністерка.

Раніше новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що реформа освіти в Україні триватиме, а одним з пріоритетів МОН стануть зміни в дошкільній освіті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154528
 
 
 Топ коментарі
 
Припездент тепер відповідає за все, як колись Порошенко.
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Прилуки вже зробили СЕБЕ разом!

Бюджет и кредит Всемирного Банка: Новосад рассказала, где будут брать средства на реформу школьного образования - Цензор.НЕТ 5863
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Супрун зебілью була погана, ну а хороші їм попалися на закупівлі ліків в 30 разів дороще!!!!!! Ви зробили це разом!
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..Це з розборками по монополісту Трейд * !?
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Сигарети Прилуцької фабрики завжди були фуфлові.
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Не хвилюйся. Філіп Морріс теж збирається іти. Так що будеш палити якісні сигарети від ;Донской табак;. Бюджет і кредит Світового банку: Новосад розповіла, де братимуть кошти на реформу шкільної освіти - Цензор.НЕТ 4169
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Звичайно ні ! То просто Зеботу Lvbnhj стрінги мозжечок натерли .
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Гройсман так "украл" что построил железку в Борисполь в 20 (двадцать) раз дешевле первоначального китайского проекта.
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Супрун зебілью була погана, ну а хороші їм попалися на закупівлі ліків в 30 разів дороще!!!!!! Ви зробили це разом!
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Супрун топили по вказівці фармацевтичної мафії.
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********** тепер відповідає за все, як колись Порошенко.
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Та шо там Супрун , ти глянь яка грамотна Зе міністр освіти :

Бюджет и кредит Всемирного Банка: Новосад рассказала, где будут брать средства на реформу школьного образования - Цензор.НЕТ 659
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Вот ведь юрызды. Всё у них упирается в финансирование.
Мадам, вы отдаёте себе отчёт что в системе образования проблемами номер один и два являются
1) несоответствие международным стандартам, и
2) коррупция ?
В медицинских вузах был бунт когда Уляна попробовала их заставить сдавать международные экзамены.
А то что у преподов существует "такса" на коллоквиум, зачёт и экзамен - для вас тоже открытие ?
Вы собираетесь с этим что-то делать ? Ой, извините за глупый вопрос. Если вы за это попробуете взяться всерьёз, вам, не дай Бог, однажды на голову кирпич упасть может.
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Снова реформа ради реформы?
Главное - распилить бабло!
Никто не видел модель нового образования. Пусть даже "на пальцах". Например: модель Швейцарии, Японии или США.
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Советская модель тоже была неплохой. Если в ней не брать взятки, и учить как положено.
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Советская модель не пойдет!
У учеников должна быть идейная цель. У учителей если не любовь к ученикам, хотя бы приязнь.
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реформи треба починати з себе.
1)ліквідувати міністерство Освіти і всі райвно.
2) написати(передерти) з якоїсь країни Європи освітній Закон.
3) ввести європейські методи освіти.
-програму у школі і під неї підручники разом обирають батьки і вчителі.
--директора наймає батьківський комітет
-директор наймає вчителів за згодою батьківського комітету..

не переживайте.Ніхто з батьків дітям не ворог- програму буде обиратись під якісь вимоги університетів
-у майбутньому їх кількість скоротити у 3-5 разів)
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образование в Украине доведено до состояния лицензированного
бреда
учебники - говно, как и научные деятели от образования
сплошная лабуда и плагиат
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Кредит- як встятися.
Спочатку тепло, а потім мокро і холодно.
Але не хвилюйтеся! Віддавати цей кредит наша улюблена зелена влада не буде. Бюджет і кредит Світового банку: Новосад розповіла, де братимуть кошти на реформу шкільної освіти - Цензор.НЕТ 3517
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