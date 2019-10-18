 Приватизація, концесія і ринок землі, - Маркарова розповіла, як Кабмін планує покращувати зростання економіки

Після цього можна очікувати, що прогнози МВФ і Світового банку щодо зростання української економіки будуть переглянуті в бік збільшення, заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Є кілька прогнозів, і кожен прогноз має певні припущення. Але треба чітко розрізняти цілі, і те, що експерти-економісти бачать у тенденціях зараз. Прогноз підтверджує, що зростання українського ВВП буде прискорюватися. Він уже демонструє, що цілі, які ми ставимо перед собою, є досяжними, і ми починаємо рухатися до них. Коли ми це побачимо в прогнозі? Коли законопроєкти, які зараз ухвалюються, почнуть реалізовуватися. І тоді вплив цих законопроєктів на реальну економіку вже почне ставати явним. І тоді, ми сподіваємося, що ці прогнози будуть ще переглянуті вгору", - заявила Маркарова.
За словами міністерки фінансів, таке прискорення очікується через продаж або концесію державних підприємств і відкриття ринку землі.
"Прискорення зростання можливе через приватизацію, концесію, розвиток ринку землі", - зазначила вона.
Маркарова наголосила, що вже сьогодні, тільки оцінюючи тенденції, експерти покращують прогнози щодо України.
"І МВФ поліпшив свій прогноз, і Світовий банк поліпшив свій прогноз", - сказала вона.
Водночас, за словами Маркарової, прогнози щодо України покращуються попри уповільнення глобальної економіки.
"Позавчора Міжнародний валютний фонд оприлюднив свій світовий прогноз, і ми побачили, що на тлі уповільнення глобальної економіки Україна - серед невеликої кількості країн, щодо яких МВФ прогнозує, що економічне зростання буде прискорюватися", - наголосила міністерка фінансів.
небольшой такой,маленький,аккуратный революсьон..
И даже у меня было предложение как забрать домой Крым голыми руками - опять не услышали. Замкнутый круг для народа. И те кто привласти делают всё ради своей наживы. Их надо сгонять оттуда уже сегодня. Это только путём Майдана и ввода прямого народного правления с Майдана. Всё, другого пути нет.
Самое интересное, что всё запланированное до 12 июня 1994 года идёт строго по плану - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее."
справді дещо лякливі асоціації що нова молода і недосвідчена але смілива команда "нових облич" збирається на невеличкому судні відправитись в небезпечне плавання.
будуть випробовувати українську "формулу успіху" від "нових облич" - продати "все з молотка".