EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  825  36
Все про:концесія (20) МВФ (590) приватизація (156) земельна реформа (59) Маркарова (66)

 Приватизація, концесія і ринок землі, - Маркарова розповіла, як Кабмін планує покращувати зростання економіки

Прогноз зростання української економіки до 7%, який раніше був оприлюднений українським прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, - це мета, яка стане реальністю в разі ухвалення всіх необхідних законопроєктів, які перебувають нині у Верховній Раді.

Після цього можна очікувати, що прогнози МВФ і Світового банку щодо зростання української економіки будуть переглянуті в бік збільшення, заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Є кілька прогнозів, і кожен прогноз має певні припущення. Але треба чітко розрізняти цілі, і те, що експерти-економісти бачать у тенденціях зараз. Прогноз підтверджує, що зростання українського ВВП буде прискорюватися. Він уже демонструє, що цілі, які ми ставимо перед собою, є досяжними, і ми починаємо рухатися до них. Коли ми це побачимо в прогнозі? Коли законопроєкти, які зараз ухвалюються, почнуть реалізовуватися. І тоді вплив цих законопроєктів на реальну економіку вже почне ставати явним. І тоді, ми сподіваємося, що ці прогнози будуть ще переглянуті вгору", - заявила Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова з делегацією вилетіла на переговори до Вашингтона

За словами міністерки фінансів, таке прискорення очікується через продаж або концесію державних підприємств і відкриття ринку землі.

"Прискорення зростання можливе через приватизацію, концесію, розвиток ринку землі", - зазначила вона.

Маркарова наголосила, що вже сьогодні, тільки оцінюючи тенденції, експерти покращують прогнози щодо України.

"І МВФ поліпшив свій прогноз, і Світовий банк поліпшив свій прогноз", - сказала вона.

Водночас, за словами Маркарової, прогнози щодо України покращуються попри уповільнення глобальної економіки.

"Позавчора Міжнародний валютний фонд оприлюднив свій світовий прогноз, і ми побачили, що на тлі уповільнення глобальної економіки Україна - серед невеликої кількості країн, щодо яких МВФ прогнозує, що економічне зростання буде прискорюватися", - наголосила міністерка фінансів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154527
 
 
 Топ коментарі
 
уроды. экономика подымается за счет производства.... твари стройте заводы и давайте работу людям...
 показати весь коментар
 
Я так понял что в Кабмине постоянно работают люди или вообще не понимающие что такое экономика и государство или они все когда учились прокурили и пропили все занятия, походу там всегда только те люди которые могу только воровать и грабить бюджет Украины, на большее мозгов не хватает, для поднятия экономики и бюджете страны, самое минимальное надо с начало возобновить рост производства и оно должно быть государственным, а не то как сейчас все производства разграбили и разворовали, а те что остались стали собственностью олигархов, которые в 90 годы были просто шаромыгами и с образованием максиму училища, а теперь стали "уважаемыми" людьми и они не то что не способны страну поднять, они её всё глубже погружают в зад, при том то что у них сегодня в собственности это всё было украдено у народа и государства, они этого сами не создавали и не строили, просто бы не хватило мозгов и знаний, а как грабить то мозгов много и не надо и замутили как раз при том что в правительстве всегда есть такие же продажные шкуры, которые и мать родную за 3 копейки продадут, надо с начало вернуть всё разграбленное в управление страны и создавать и строить новые заводы, производства и т.д. и должны существовать гос. монополии на : электроэнергию, полезные ископаемые, сигареты, спиртное, хлеб, топливо т.д., тогда экономика страны будет самодостаточной и не надо будет не МВФ, не кредиты, и народ будет при деле, а не как сейчас бегают по всему миру как поберушки и ищют работу в других странах за копейки, так как в своей уже ни чего нет, можно много ещё об этом говорить, НО пока народ сам не поймёт что их давно ограбили и не возьмёт всё в свои" только нормальные руки" и не просто людей постоянно меняющих только вывески, а из нормальных думающих людей с народа, не будет в Украине не экономики, не государства, а те которые были и до этих и эти не способны это всё поменять!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Где таких дур находят? ..она точно финансами заведует ?
 показати весь коментар
 
Один персонаж мечтал отнять , и поделить , эти же хотят продать чужое , ну и все так же отнять .
 показати весь коментар
 
с дерибаном земли возможны проблемы - как с "разведением" войск..
небольшой такой,маленький,аккуратный революсьон..
 показати весь коментар
 
уроды. экономика подымается за счет производства.... твари стройте заводы и давайте работу людям...
 показати весь коментар
 
 
А нафіга ! .Краще ті заводики та земельку продати .і ...наповнити бюджет . Приватизация, концессия и рынок земли, - Маркарова рассказала, как Кабмин планирует улучшать рост экономики - Цензор.НЕТ 8749
 показати весь коментар
 
Що виробляти на тих заводах? Гудзики, ложки-виделки?
 показати весь коментар
 
 
Для строительства заводов нужны инвесторы. Нашим это не нужно, они выжимают остатки из заводов, построенных при Союзе, а иностранные пока что не рискуют к нам идти из-за тотальной коррупции и отсутствия защиты в судах. Так кто у нас урод?
 показати весь коментар
 
 
правильно, надо последнее всё распродать и свалить куда нибудь в Италию пока нарид не раздуплился
 показати весь коментар
 
 
Концессия - тупо схема для вымывания бабла из бюджета
 показати весь коментар
 
 
У меня так сосед живет. Выносит из дома вещи и продает. Кстати, неплохо живет.
 показати весь коментар
 
 
Ага, на бухло йому, поки що, вистачає. Питання в тому, як "гарно"буде жити його родина, коли він все винесе і проп'є?
 показати весь коментар
 
 
Все аби торгувати. А як щодо доданої вартості? Існує лдише один фактор стійкого зростання економіки - стійке зростання доданої вартості.
 показати весь коментар
 
 
Я так понял что в Кабмине постоянно работают люди или вообще не понимающие что такое экономика и государство или они все когда учились прокурили и пропили все занятия, походу там всегда только те люди которые могу только воровать и грабить бюджет Украины, на большее мозгов не хватает, для поднятия экономики и бюджете страны, самое минимальное надо с начало возобновить рост производства и оно должно быть государственным, а не то как сейчас все производства разграбили и разворовали, а те что остались стали собственностью олигархов, которые в 90 годы были просто шаромыгами и с образованием максиму училища, а теперь стали "уважаемыми" людьми и они не то что не способны страну поднять, они её всё глубже погружают в зад, при том то что у них сегодня в собственности это всё было украдено у народа и государства, они этого сами не создавали и не строили, просто бы не хватило мозгов и знаний, а как грабить то мозгов много и не надо и замутили как раз при том что в правительстве всегда есть такие же продажные шкуры, которые и мать родную за 3 копейки продадут, надо с начало вернуть всё разграбленное в управление страны и создавать и строить новые заводы, производства и т.д. и должны существовать гос. монополии на : электроэнергию, полезные ископаемые, сигареты, спиртное, хлеб, топливо т.д., тогда экономика страны будет самодостаточной и не надо будет не МВФ, не кредиты, и народ будет при деле, а не как сейчас бегают по всему миру как поберушки и ищют работу в других странах за копейки, так как в своей уже ни чего нет, можно много ещё об этом говорить, НО пока народ сам не поймёт что их давно ограбили и не возьмёт всё в свои" только нормальные руки" и не просто людей постоянно меняющих только вывески, а из нормальных думающих людей с народа, не будет в Украине не экономики, не государства, а те которые были и до этих и эти не способны это всё поменять!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Полностью согласен с написанным. Но толку здесь писать - разве что излить душу и всё. Дальше оно не пойдёт - эти слова в нужные уши не доходят. Нужно создавать прямой диалог народа с властью. Новые заводы не приживутся в Украине. Тут то что есть не могут уберегти - вон как с Мотор Сичью. Это власть рейдеров и разрушителей. У меня есть предложение - как в Украине избавить людей от бедности. И это реально сработает, уверен. И это не осуществимо более нигде, кроме как в Украине. Но меня не слышала ни та власть, не слышит и эта.
И даже у меня было предложение как забрать домой Крым голыми руками - опять не услышали. Замкнутый круг для народа. И те кто привласти делают всё ради своей наживы. Их надо сгонять оттуда уже сегодня. Это только путём Майдана и ввода прямого народного правления с Майдана. Всё, другого пути нет.
 показати весь коментар
 
только майдан нужно делать без националистов, потому что они только умеют с историей и памятниками бороться, на большее ума не хватает, увы...........
 показати весь коментар
 
 
Так Майдан - это первая ступень к настоящей народной революции.
 показати весь коментар
 
Украина не может обеспечить сама себя всем перечнем жизненно важных товаров. А, что бы что то купить, надо, что то продать. А в мире перепроизводство переизбыток этих самых товаров. Стоит только форточку открыть, как сейчас же тебе всунут какое либо изделие. А что может предложить на продажу Украина? После разрыва экономических связей с таможенным союзом величина активов Украины изменилась не в лучшую сторону. Кабинету министров больше нечего предложить. Для создания рабочих мест нужен капитал, а торговать с россией гонор и настрой общества не позволяет. Даже дармовую воду лучше в море сливать чем продавать россии.
 показати весь коментар
 
Вы сказали всё правильно, но в планах другое - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
Самое интересное, что всё запланированное до 12 июня 1994 года идёт строго по плану - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее."
 показати весь коментар
 
 
Идеально сформулировали. Я конечно оптимист, и поэтому мне кажется, что период оглупления хоть и с большими потерями но заканчивается. Люди приобретают жизненный опыт и трезвеют.
 показати весь коментар
 
Мдааа... Було вже таке в історії -" Отнять и поделить" . Правда все то закінчилося великим пшиком. Але що до того "слугам урода" як їм вже і зараз жрать охота 😕
 показати весь коментар
 
Це не план економічного розвитку, а "Ре́йдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам."
 показати весь коментар
 
 
"Приватизация, концессия и рынок земли" - только 7% имеющих паи хотят их продать. Рассказывают байки, что сильно переживают за этих 7%. У тех 7% землю может и государство купить, чтобы было как в Канаде, Голландии и Израиле. Это не 7% земли, это 7% паёв. Они переживают не за тех 7% кто хочет продать, а за тех нескольких олигархов которые хотят купить. Возможно Путин им деньги заплатил за возможность через подставных сепаров скупить земли Украины, что они так стремятся продать землю. Завоевать не удалось, пошёл другим путём, будет Украина, но без своей земли.
 показати весь коментар
 
 
останется одно название - Украина, и это в лучшем случае
 показати весь коментар
 
схоже і справді запобіжників від дурниць та дурнів в цій владі немає, а оскільки пі**ець зазвичай підкрадається непомітно залишається тільки за всім цим дійством спостерігати і переживати.

справді дещо лякливі асоціації що нова молода і недосвідчена але смілива команда "нових облич" збирається на невеличкому судні відправитись в небезпечне плавання.

будуть випробовувати українську "формулу успіху" від "нових облич" - продати "все з молотка".
 показати весь коментар
 
Думаю, что теперь всем стало окончательно понятно, что допускать продажу земли нельзя. Деньги уйдут, как вода в песок, а народ останется без земли.
 показати весь коментар
 
 
Это не рост экономики)))) Это распродажа активов, причем экстренная, а экстренная распродажа - всегда дешево
 показати весь коментар
 
Как индейцы за печеньки..****..затоне втаёжном..https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору