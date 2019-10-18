 Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка

Про це розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перший епізод стосується навмисно неправдивого декларування.
"Проєкт повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі й робота над ним вже на етапі завершення та аналізу. Йдеться про два епізоди. Перший – навмисно неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства", – сказав Рябошапка.
Другий епізод стосується корупційних схем у межах закупівель для підприємства "Укрзалізниці". Тут ідеться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.
"Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП, були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті", – зазначив генпрокурор.
Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.
порохоботи "затягли"
свою незвично довгу пісню
Ні ?
То нема кого жаліти.
ТИ БАЧУ, НІ ..УЯ НЕ ЗРОЗУМІВ..
АНЕКДОТ ПРО ЄВРЕЯ, ЩО ВСЕ ЖИТТЯ МОЛИВСЯ БОГУ ПРО ЩАСТЯ ЗНАЄШ ?
так от.
розжовую..
Це добре ,що Генпрокурор зайнявся цим галицьким недоолігархом..
питання в іншому -чому ті,хто безпосередньо зацікавлені - ОСББ не подають у суд на будівельну компанію.Чому вважають,що це за них має робити Держава,громадські орнганізації,прокуратура чи хтось інший.. :
New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?
https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html
22 липня 2014, 14:45Справа на мільярд - це справа про мафію. Не ту далеку, з Iталiї чи США, описану в лiтературi, а нашу мафію. Справжню українську мафію. Мафію, яка не зупиняється нi перед чим. Справа на мільярд - це справа про те, як в Україна окрема люди, втоптуючи у злиднi iнших, йдуть по трупах i стають мiльярдерами", - такими словами "Експрес" відкрив цикл публікацій.
https://blogs.pravda.com.ua/ukr/authors/chornovol/53ce4ef55b1a1/
Говорухін розповів "Експресу", що "прихватизацію" організував Михайло Костюк, який на той момент очолював головне управлiння колiйного господарства. Саме ця структура затверджувала технiчнi умови, якi або дають "зелене свiтло" винаходам науковцiв, або лишають їх у запилених шухлядах.
Костюк організував, щоб зрештою патент на КПП-5 був оформлений на ТзОВ "НВП Корпорацiя "Колiйнi ремонтнi технологiї". Створили це підприємство львівські бізнесмени брати Дубневичі. Молодший з яких -Ярослав - нині є народним депутатом (фракція "Удар"). Тісні стосунки Дубневичів і Костюка, їх спільний бізнес підтверджуює той факт, що різноманітна продукція Корпорації "Колійні ремонтні технологій" або Корпорації "КРТ" в більшості випадків запатентована на колектив, що складається з братів Дубневичів і Михайла Костюка.
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Однак цікавий один нюанс. Не зважаючи на те, що нові кріплення конструктували розробники державних організацій, збагатилася на цьому не держава, а кілька приватних осiб. При чому згаданий нами конструктор Володимир Говоруха не отримав нiякої вигоди вiд масштабного застосування його винаходу. Отримали аферисти, які вкрали винахід у держави.
Володимир Говоруха ось що розповів "Експресу": "Так я автор цього винаходу. За це я був звільнений з посади начальника науково-конструкторського технологiчного бюро. - Чому? - Звiльнений я був тому, що тридцять моїх патентiв сподобалися iншим людям. - Вони вкрали вашi патенти? - Не вкрали, вони мене звiльнили, а їх забрали. Тодi легко це робилося. Тому що патенти були оформленi на органiзацiю, яку я очолював. Деякi питання, деякi параметри були ледь змiненi, тож вийшов начебто новий патент. Тому Бог їм суддя. - Єдине скажу, це моя травма, дуже велика.