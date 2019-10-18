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Все про:недоторканність (463) Укрзалізниця (830) Дубневич (32) електронне декларування (619) Рябошапка Руслан (143)

 Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка

Генеральна прокуратура України готує повідомлення про підозру чинному народному депутату Ярославу Дубневичу у двох епізодах.

Про це розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перший епізод стосується навмисно неправдивого декларування.

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"Проєкт повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі й робота над ним вже на етапі завершення та аналізу. Йдеться про два епізоди. Перший – навмисно неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства", – сказав Рябошапка.

Другий епізод стосується корупційних схем у межах закупівель для підприємства "Укрзалізниці". Тут ідеться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

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"Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП, були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті", – зазначив генпрокурор.

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154523
 
 
 Топ коментарі
 
рейтинг просів, віче збирається, відосики зеленого мача не допомагають, тому за законами шоу треба щось замутити ого-го. Помусолять, помусолять та й повипускають. Знаємо, проходили. На жаль.
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Скорее на переходной побег зебилья
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Пока еще ни одного задержанного корруционера при Зеленском не выпустили. Поэтому такой вой стоит. Гонтарева даже нападения, аварии, поджоги устривает. Боятся.
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А вы всегда с мозгом не дружите , или только сегодня ?
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Пока ще не за гратами міністр Сабаков)))
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Авакова оставили на конца года на переходный период.
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Черговае спускання пару..вигляд роботи, реформи...побачите нічого не буде!!!
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пропало все..пі..єц і зрада
порохоботи "затягли"
свою незвично довгу пісню Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3750
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рейтинг просів, віче збирається, відосики зеленого мача не допомагають, тому за законами шоу треба щось замутити ого-го. Помусолять, помусолять та й повипускають. Знаємо, проходили. На жаль.
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Это мы при практически всех гидрантах проходили , ну кроме овоща , тот знал что с не угодными делать
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Мои знакомьіе пару лет назад купили во Львове квартиру в новостройке. В доме отвратительно работает лифт , постоянно ломается. Когда ОСББ стало разбираться с гарантией и сервисом , вьіяснилось , что єтот лифт никогда не производился заводом- изготовителем , а СОБРАН где-то на коленке из деталей и узлов сомнительного происхождения. К чему я пишу - лифт поставила фирма Дубневичей...
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в суд ОССБ подало на будівельну компанію ?
Ні ?

То нема кого жаліти.
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Павло , а зачем вьілизьівать у пройдох Дубневичей ? По существу нечего ответить , стрелки переводишь ?
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Я ?! У дУБНЕВИЧІВ ? Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6777
ТИ БАЧУ, НІ ..УЯ НЕ ЗРОЗУМІВ..

АНЕКДОТ ПРО ЄВРЕЯ, ЩО ВСЕ ЖИТТЯ МОЛИВСЯ БОГУ ПРО ЩАСТЯ ЗНАЄШ ?

так от.
розжовую..
Це добре ,що Генпрокурор зайнявся цим галицьким недоолігархом..

питання в іншому -чому ті,хто безпосередньо зацікавлені - ОСББ не подають у суд на будівельну компанію.Чому вважають,що це за них має робити Держава,громадські орнганізації,прокуратура чи хтось інший.. :
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По этим братам-акробатам тюрьма давно тоскует.
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Vlad Nevzorov‏ @vnevzorov 11 ч.11 часов назад

Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6362

New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?

https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html

Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7673
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"Справа на мільярд". Львівська мафія на відміну від донецької безсмертна?
22 липня 2014, 14:45Справа на мільярд - це справа про мафію. Не ту далеку, з Iталiї чи США, описану в лiтературi, а нашу мафію. Справжню українську мафію. Мафію, яка не зупиняється нi перед чим. Справа на мільярд - це справа про те, як в Україна окрема люди, втоптуючи у злиднi iнших, йдуть по трупах i стають мiльярдерами", - такими словами "Експрес" відкрив цикл публікацій.

https://blogs.pravda.com.ua/ukr/authors/chornovol/53ce4ef55b1a1/

Говорухін розповів "Експресу", що "прихватизацію" організував Михайло Костюк, який на той момент очолював головне управлiння колiйного господарства. Саме ця структура затверджувала технiчнi умови, якi або дають "зелене свiтло" винаходам науковцiв, або лишають їх у запилених шухлядах.

Костюк організував, щоб зрештою патент на КПП-5 був оформлений на ТзОВ "НВП Корпорацiя "Колiйнi ремонтнi технологiї". Створили це підприємство львівські бізнесмени брати Дубневичі. Молодший з яких -Ярослав - нині є народним депутатом (фракція "Удар"). Тісні стосунки Дубневичів і Костюка, їх спільний бізнес підтверджуює той факт, що різноманітна продукція Корпорації "Колійні ремонтні технологій" або Корпорації "КРТ" в більшості випадків запатентована на колектив, що складається з братів Дубневичів і Михайла Костюка.

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Однак цікавий один нюанс. Не зважаючи на те, що нові кріплення конструктували розробники державних організацій, збагатилася на цьому не держава, а кілька приватних осiб. При чому згаданий нами конструктор Володимир Говоруха не отримав нiякої вигоди вiд масштабного застосування його винаходу. Отримали аферисти, які вкрали винахід у держави.

Володимир Говоруха ось що розповів "Експресу": "Так я автор цього винаходу. За це я був звільнений з посади начальника науково-конструкторського технологiчного бюро. - Чому? - Звiльнений я був тому, що тридцять моїх патентiв сподобалися iншим людям. - Вони вкрали вашi патенти? - Не вкрали, вони мене звiльнили, а їх забрали. Тодi легко це робилося. Тому що патенти були оформленi на органiзацiю, яку я очолював. Деякi питання, деякi параметри були ледь змiненi, тож вийшов начебто новий патент. Тому Бог їм суддя. - Єдине скажу, це моя травма, дуже велика.
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