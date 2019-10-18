 Рада сьогодні розгляне в першому читанні Держбюджет-2020

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав депутатам на пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із про посиланням на Укрінформ.
Раніше на засіданні Погоджувальної ради спікер заявив, що в разі схвалення Верховною Радою висновків і пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет вони набувають статусу бюджетних висновків Верховної Ради.
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не оставить без бабла
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но олигархам, и друзьям
хорошо, станет всем!
А представляете сколько еще смежников "откинется"?
Сейчас впору начинать делать такую же интерактивную карту только "Предприятия и заводы ЗАКРЫВШИЕСЯ в Украине с приходом к власти "зе-каманды".