 Рада сьогодні розгляне в першому читанні Держбюджет-2020

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав депутатам на пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із про посиланням на Укрінформ.

Раніше на засіданні Погоджувальної ради спікер заявив, що в разі схвалення Верховною Радою висновків і пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет вони набувають статусу бюджетних висновків Верховної Ради.

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