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Все про:освіта (636) Міносвіти (518) Новосад (24)

 20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад

Згідно з дослідженнями Міністерства освіти і науки України, 20% українських студентів першого курсу вважають, що вони помилилися з вибором майбутньої спеціальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо НВ повідомила міністерка освіти Ганна Новосад.

"Статистика свідчить (точніше, наші дослідження), що 20% студентів-першокурсників кажуть, що вони обрали неправильну спеціальність і взагалі вони пішли не туди", - заявила вона.

У зв'язку з цим, за словами міністра, необхідним є проведення реформи старшої профільної школи, яку Новосад визначила як один зі своїх головних пріоритетів на посаді глави Міносвіти. Ця реформа передбачає можливість профільного навчання в старших класах, самостійного вибору освітньої траєкторії та навчальних предметів школярами.

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"Впровадження старшої [профільної] школи 10-12 класу - це дуже важлива частина Нової української школи. Для цього нам необхідно створити мережу так званих академічних ліцеїв <...> - понад 1500 нових ліцеїв", - додала Новосад.

Раніше новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що реформа освіти в Україні триватиме, а одним з пріоритетів Міносвіти стануть зміни в дошкільній освіті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154519
 
 
 Топ коментарі
 
Есть же разумные люди. Вот 20% поняли, что ошиблись с выбором, а есть и полудурки. К примеру 73% по сей день считают, что они сделали правильный выбор.
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А кто те, кто в любую тему на "Цензоре" свое личное недовольство выборами сует?
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Соя вы считаете, что барыга лучше Зеленского, то вы крупно ошибаетесь.
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Когда студенты поступают, главное корочка, все остальное не имеет значения.
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Есть же разумные люди. Вот 20% поняли, что ошиблись с выбором, а есть и полудурки. К примеру 73% по сей день считают, что они сделали правильный выбор.
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Соя вы считаете, что барыга лучше Зеленского, то вы крупно ошибаетесь.
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Да блин. Я тоже так считаю. Но это не говорит о том, что я за шикаладного.
Когда вы это поймете?..
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А ни когда они не поймут и не осознают, что их поимели, как лохов. Впрочем почему КАК? К сожалению, благодаря им и нас с вами пытаются поиметь.
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Барыга явно лучше овоща, а Зе окружает команда легитимного, так что ваши доводы, это только ваше личное мнение. Судя по последним событиям Зе явно не в ту сторону дышло повернул.
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За барыгу вы имеете в виду ЗЕленого кипрско-офшорного барыгу с тремя фирмами в РФ и снимающего сериалы для умственно отсталых людей за бюджетные деньги страны агрессора, торгующего на крови и имеющего руку олигарха в анусе?
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А кто те, кто в любую тему на "Цензоре" свое личное недовольство выборами сует?
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Учитывая, что максимум 20% из них вообще пойдут работать по профилю получаемой специальности, то это вообще разговор ни о чем.
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а еще 0,][уй десятых получат нормальную работу по той же специальности.
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Це і є відсоток адекватних студентів. Справа в тім, що навчальні програми зовсім не відповідають потребам професій. А якщо врахувати ще й якість навчання...
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Подслушанный разговор из цикла: "Отцы и дети":
- Не хочу никуда поступать. Погуляю ещё.
- Работать не хочешь, учиться не хочешь, куда ты катишься,- попадёшь в тюрьму.
- Ну и отсижу, выйду, а может быть потом ещё и президентом стану, как Янукович.
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В наших реаліях - піду в цирк клоуном, може ще й президентом стану...
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ну так разрешите им вузами меняться, хотя бы первые пару месяцев, пусть там договариваются в скайпах 20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад - Цензор.НЕТ 7369
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Помилилися, скоріше, в одному - що пішли здобувати освіту. І без неї можна непогано заробляти.
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Как мнн это знакомо. На 1-2 курсе часть из них отсеится, оставшиеся будут маятся еще годик пока вышка матем.физ.итд не закончится. Ближе к 5 охватит тоска, и посетят мысли, а может ну его... Плавали знаем
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Я тоже считаю, что ошибся, родившись не в той стране
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Мабуть не 20%, а більше. Під час вступної кампаніі цого року була інформація, що найбільша кількість заяв була подана на спеціальність..."філолог"!!! Я сам технар, тому я у щоці! Не знав, що країна потребує багато філологів.
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Чергова муть від чергової мітли. У тебе в школах оцінка 1 по бальній системі у 50 відсотків школярів у атестатах. Вони читати можуть із забрудненням, а ти 1500 ліцеїв на якийсь то чорт зібралась робити.
Ти сама то когось вчила? Яке горе, хтось помилився з вибором фаху. Хотів бути хірургом , а став сантехніком. Муть.
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Помните такие билборды:


Вот вам и готовый ответ на все случаи...
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И будем ждать перехода количества в качество
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Тому що навчають чому хочеш тільки не по спеціальності......
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Исследования показали:
- Только 5% выпускников ВУЗов работают по специальности.
- 99,9 % выпускников ВУЗов, отстают от требований професии на 5-8 лет.
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Сподіваюсь, що ті 20% студентів що помилились при виборі професії, поступали на філологічний факультет.
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Какая красотка у нас министр образования. Мм!
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Потому что бесплатное образование.
А если бы им пришлось платить за учебу, то они 10 раз подумали бы перед тем как поступать, на кого им учиться.
Надо отменять к чертям халяву.
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