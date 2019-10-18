 20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо НВ повідомила міністерка освіти Ганна Новосад.

"Статистика свідчить (точніше, наші дослідження), що 20% студентів-першокурсників кажуть, що вони обрали неправильну спеціальність і взагалі вони пішли не туди", - заявила вона.

У зв'язку з цим, за словами міністра, необхідним є проведення реформи старшої профільної школи, яку Новосад визначила як один зі своїх головних пріоритетів на посаді глави Міносвіти. Ця реформа передбачає можливість профільного навчання в старших класах, самостійного вибору освітньої траєкторії та навчальних предметів школярами.

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"Впровадження старшої [профільної] школи 10-12 класу - це дуже важлива частина Нової української школи. Для цього нам необхідно створити мережу так званих академічних ліцеїв <...> - понад 1500 нових ліцеїв", - додала Новосад.

Раніше новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що реформа освіти в Україні триватиме, а одним з пріоритетів Міносвіти стануть зміни в дошкільній освіті.