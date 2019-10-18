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Все про:ЮНІСЕФ (63) Донбас (13350) гуманітарна допомога (223)

 ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Представники "Дитячого Фонду ООН" (ЮНІСЕФ) доставили через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) 14 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 2 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від "Дитячого Фонду ООН" (ЮНІСЕФ). Вантажівки перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори та електронні датчики температури загальною вагою понад 14 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 7 вантажівок із продуктами і будматеріалами, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154518
 
 
 Топ коментарі
 
Дуже розумна жінка - але до неї на жаль ніхто не дослухається!
ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9662
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ИГИЛ Скрипалів отруїв в Англії? А у відповідь Англія що зробила? Виразила чергове ну дуже глибоке занепокоєння? А Ви думаєте "BREXIT" Вам ИГИЛ організував?
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Питання, а нафiга?
Iм же кацапи постiйно гумканвойi вiдправляют. Хай жеруть те, шо в тих камвоях.
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WiM. Давить сыры и гусей - борьба с происками врагов.
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я нидочитал что это "Дитячого Фонду ООН"...

а так - подумал что очередной "гумконвой" от Красного креста со стройматериалами террористам...
ну да - идёт война - и террористам на строительство детских площадок не хватает материалов...
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Я б таксама з Беларусi адправiу...
....14 тон атруты ад пацукоу
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Я людина маленька - вплина на всiляки юнисейфи не маю. А ось керiвництво України має такi важелi. Так шо тут питання не до ЮНIСЕФ, а до президента - чому вiн нiяк не реагує на такi диї усiляких там юнiсефив
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Предлагаешь отказаться от помощи ЮНИСЕФ? Это не кредит, который при Пете называли помощью.
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Саме так - вiдмовити у наданнi допомоги лугандону будь яким мiжнародним органiзацiям чи країнам на пiдставi що то є забезпечення терористичних органiзацiй. Та попередити що такi камоi будуть лiквiдуватися без попередження любими можливими засобам.
На всi "а как же нашi люди?" - статя 55 Женевської конвенцiї.
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Да, помогают агрессору, потому как он там , и он там всем распоряжается и за все отвечает. А напали на мою страну,и ни разу не слышал чтоб кому то-соседу(ке) помогали, за себя и не говорю
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Путин внес закон об отказе России признавать комиссию ООН по военным преступлениям - Finanz.ru
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Дык Россия официально не оккупант. Наверно все ждут ядерной атаки.
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И снова вопрос, какой мотив и почему. с кем договариваются о необходимости помощи . В ООН считают ОРДЛО отдельной от Украины территорией, если помощь напрямую .
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оон давно себя дискредитировала, как организация в целом.
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Думаю что россияне используют ООН в своих целях , в отличие от украинских представителей в международных структурах.
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Дуже розумна жінка - але до неї на жаль ніхто не дослухається!
ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9662
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Все может быть. Но пока теракты устравает ИГИЛ. А зародился ИГИЛ во время войны в Афганистане.
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ИГИЛ Скрипалів отруїв в Англії? А у відповідь Англія що зробила? Виразила чергове ну дуже глибоке занепокоєння? А Ви думаєте "BREXIT" Вам ИГИЛ організував?
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А ты уверен, что их вообще травили? Там вопросов больше чем ответов.
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Европа - ей насрать потому что ей нужны гейПарады и чтобы ********* разрешили усыновлять мальчиков на равных правах с людьми.
гейРопейским политикам насрать - потому что их бабло газпромовское волнует...
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ну припустимо, завезли щось там, а далі як йде контроль?? рогаті расіянські окупанти усе крадуть ну і звісно для себе! "
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ЕС предпочитает не остановить войну приговором в Гааге для Пуйла,тем самым остановив страдание цивильных,а шлёт цивильным гигиенические наборы и градустники куме.
-Так.Скоро почнуть слати счётчики Гейгера та респираторы
ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 855
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очень зря это юнисеф туда что-то посылает... ведь оккупанты обязаны обеспечить население оккупированных территорий зряплатой, жратвой и прочая... и так до самой деоккупации...
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