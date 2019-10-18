 ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 2 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від "Дитячого Фонду ООН" (ЮНІСЕФ). Вантажівки перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори та електронні датчики температури загальною вагою понад 14 тонн", - йдеться в повідомленні.
Iм же кацапи постiйно гумканвойi вiдправляют. Хай жеруть те, шо в тих камвоях.
а так - подумал что очередной "гумконвой" от Красного креста со стройматериалами террористам...
ну да - идёт война - и террористам на строительство детских площадок не хватает материалов...
....14 тон атруты ад пацукоу
На всi "а как же нашi люди?" - статя 55 Женевської конвенцiї.
гейРопейским политикам насрать - потому что их бабло газпромовское волнует...
-Так.Скоро почнуть слати счётчики Гейгера та респираторы