 ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 2 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від "Дитячого Фонду ООН" (ЮНІСЕФ). Вантажівки перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори та електронні датчики температури загальною вагою понад 14 тонн", - йдеться в повідомленні.

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