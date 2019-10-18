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 Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти київського "Динамо" через несплату податків, - ZN

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ФК "Динамо" Київ".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зокрема, йдеться про кримінальне провадження № 42019000000002028, зареєстроване 17 вересня 2019 року.

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що "службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" забезпечили уникнення сплати Товариством податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схем фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії".

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти київського Динамо через несплату податків, - ZN 01
Фото: ZN.UA

Службовим особам ТОВ "ФК "Динамо" Київ" інкримінують частину 3 статті 212 ( ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. - Ред.) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше керівництво "Динамо" неодноразово звинувачували в несплаті податків у бюджет України за допомогою офшорних схем фінансування клубу. За попередніми підрахунками, за п'ять років ФК недоплатив у бюджет 445 млн грн, з яких близько 183 млн грн мало піти у пенсійний фонд і близько 30 млн грн - у держбюджет як військовий збір.

"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".

До того ж влітку 2018 року українські ЗМІ опублікували копію зарплатних відомостей столичного клубу.

Згідно із документом, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тис. грн на місяць.

Водночас, як раніше повідомив пресі ексдинамівець Дерліс Гонсалес, його реальна зарплата в "Динамо" сягала 110 тис. доларів на місяць.

На зарплатні відомості гравців "Динамо" тоді відреагували юристи, закликавши Державну фіскальну службу перевірити столичний клуб на предмет оптимізації податків. Однак фіскали цей факт проігнорували.

Власники "Динамо" - брати Ігор та Григорій Суркіси. Обидва є фігурантами кримінального провадження щодо корупції в енергетиці. Г. Суркіс сьогодні є чинним народним депутатом України від ОПЗЖ.

Зауважмо, раніше ЗМІ писали про наміри нового Генерального прокурора України Руслана Рябошапки внести подання про зняття недоторканності із Суркіса до ВР до 1 листопада 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154517
 
   
 Топ коментарі
 
открою секрет.. "Динамо", "Шахтер" и другие клубы делают это последние 25 лет ежегодно..
для ГПУ: где мои 10%?!.. годичный абонемент на "Вечерний квартал" не предлагать!..
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Суркисов давно пора гнать с Динамо.
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Как то стремно получается мертвечук ВРАГ УКРАИНЫ а вот депутат от его партии и хозяин клуба УЖЕ ПАТРИОТ !
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открою секрет.. "Динамо", "Шахтер" и другие клубы делают это последние 25 лет ежегодно..
для ГПУ: где мои 10%?!.. годичный абонемент на "Вечерний квартал" не предлагать!..
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Наградить бесплатным просмотром "Сватов".
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И нэ кажи.но находятся же извращенцы, которые вместо Pornohaba гоняют лысого на это убожество
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Зе фраера ,хрен докажут в суде это точняк, професионализма "0", понты для зебилоидов зе фанов Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти київського "Динамо" через несплату податків - Цензор.НЕТ 5852
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кстати наоборот, Шахтер в белую, Динамо в черную платят....
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Пашинский ждет в гости к себе суркисят!
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а тебя из твоей квартиры.. за тоже самое
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теперь надо возвращать подарки баканаву и шеферу.
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Развалили Динамо, понабирали легионеров толстосумов, которые нихрена не играют, а только ходят по полю.
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вот именно по этому тебя и надо выгнать из квартиры )))
твоему соседу не нравится то, что ты в ней делаешь ))))
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такие "друзья" как зе-баканов и зе-шефир. этого не допустят. куда ж потом за подарками ходить?
https://censor.net.ua/news/3148195/bakanov_mog_narushit_antikorruptsionnyyi_zakon_prinyav_podarok_ot_surkisa_shemy
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А все почему,да потому что Рябошапку на Д.рождения Суркисы не пригласили.будут звонить теперь черту Баканову,порешают как нибудь.
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а где зелино уклонение с оффшорами???
так он себе еще и премию в 25% от казны выпишет???
клоуны
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Как то стремно получается мертвечук ВРАГ УКРАИНЫ а вот депутат от его партии и хозяин клуба УЖЕ ПАТРИОТ !
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Не нюхай больше этот клей!
О, как тебя плющит!
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То не клей, то рошенівська соя так по голові б'є.
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Братки совсем берега попутали и устроили пьяный дебош на матче украина-португалия.
Теперь получат пистон в одно место.
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Соєва потвора і папєрєднікі робили все, щоб їхній бізнес не платив податки, але в той же час мали надприбутки, вони усіляко намагаються обдурити українців. Наповнювати біджет мали переічні громадяни, яких й без податків давлять цінами на продукти і тарифами жкг...
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заради справедливості..

Суркіси тримались "на плаву" задовго до Порошенко..
підозра,шо і ЗЕ переживуть.. ((
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Леонид Ройтман сказал, что они убили бывшего владельца Динамо Киев по заказу братьев Суркисов. Ген прокуратура не хочет допытать Леонида Ройтмана??? Он говорил, что готов давать показания по многим делам потому что его ОПГ занималась и убийствами и он рассказывал, как они трупов сжигали в лесах и т.п. Про связи Украинских политиков и бизнеса с международной мафией и т.п. Не понимаю, почему прокуратура тупит???
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Интересно узнать, кто же это был бывший владелец Динамо. Я то думал, что Суркисы сразу после развала СССР угнали Динамо у народа Украины.
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Рябошапка- "ставленик" Демократичної партії США..Котра дуже "прихильна " Порошенко ..
тому ДЕКОГО генпрокуратура чіпати не збирається..

Портнов перший запідозрив.. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти київського "Динамо" через несплату податків, - ZN - Цензор.НЕТ 9190
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Дык они после этого совсем оборзели, кричат, что наступило их время, а зельцман и СБУ у них теперь на побегушках.
Зельцман не может допустить такого откровенного унижения
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Улыбнуло. Офшор не запрещён нашим законодательством, очередной пшик от гпу
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Господа дело не в Динамо, а в том что грядет очередной передел- беспредел по всей Украине. По некоторым признакам в публичной коммуникации опытные и умные могут даже догадаться какие это объекты. В число лакомых целей наверное попало и Динамо. , возможно клуб готовят к передачи новым хозяевам. Пока президент Украины по прежнему Игорь Валерьевич, ожидать других сценариев наивно и даже глупо.
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проблема лише у тому,що якщо несплатою податків футбольними клубами зайнятись серйозно,то Сукіси закінчать з Динамо.Їм це стане невигідно..Хто тоді буде власником?Кличко ? ))
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