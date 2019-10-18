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Все про:браконьєрство (82) Нацполіція (8356) Херсонщина (469)

 Водні поліцейські затримали на Херсонщині браконьєрів із червонокнижними крабами на 90 млн гривень. ФОТОрепортаж

На Херсонщині водні поліцейські запобігли спричиненню збитків природному середовищу на суму понад 91 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Як розповів начальник відділення поліції в порту "Херсон" Максим Жарков, працівники підрозділу разом із представниками громадського формування зі Скадовська "СПАС" відпрацьовували акваторію Чорного моря щодо недопущення незаконного вилову живих водних біоресурсів.

Водні поліцейські затримали на Херсонщині браконьєрів із червонокнижними крабами на 90 млн гривень 01

На території Національного природнього парку "Джарилгацький" поліцейські помітили моторний човен, на борту якого перебували 4 особи. Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни за допомогою заборонених знарядь виловили 1603 екземпляри червонокнижних крабів.

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Зазначається, що водні біоресурси в живому вигляді були випущені назад у воду. Тим самим вдалося запобігти завданню збитків природному середовищу на суму 89 311 000 гривень. Плавзасіб вилучений як речовий доказ.

Водні поліцейські затримали на Херсонщині браконьєрів із червонокнижними крабами на 90 млн гривень 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України. За незаконне зайняття водним добувним промислом правопорушникам може загрожувати обмеження волі на строк до 3 років.

Також цього ж дня водні поліцейські виявили у воді 6 креветочних ятерів та 5 місинових сіток загальною довжиною 500 метрів, у яких було близько 60 тисяч креветок, 55 одиниць риби кефаль та 32 червонокнижні краби.

Водні поліцейські затримали на Херсонщині браконьєрів із червонокнижними крабами на 90 млн гривень 03

Водні біоресурси в живому вигляді були повернуті в природне середовище, чим не допущено завдання збитків на суму 1 мільйон 885 тисяч гривень. Поліцією вживаються заходи зі встановлення власників незаконних знарядь лову для притягнення їх до відповідальності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154516
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть в магазине продадут этих крабов за 90 млн, а деньги в бюджет. Фуфло очередное, крабы эти ничего не стоят.
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Суть в том что Украина для украинцев, за паспорта платим на кипр, за парковку на кипр, рыбу и краба ловить нельзя, наверное кипрским компаниям можно.
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Я не поленился и подсчитал: 89 311 000 : 1603= 55714,9 грн один краб. Водні поліцейські затримали на Херсонщині браконьєрів із червонокнижними крабами на 90 млн гривень - Цензор.НЕТ 9672 Полицейские - математики 80 LVL.
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Пусть в магазине продадут этих крабов за 90 млн, а деньги в бюджет. Фуфло очередное, крабы эти ничего не стоят.
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8 гривень штука (якщо купувати не у бариг, а через знайомих)
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Так это что ли они 110000 штук выловили ))))))
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Я не поленился и подсчитал: 89 311 000 : 1603= 55714,9 грн один краб. Водні поліцейські затримали на Херсонщині браконьєрів із червонокнижними крабами на 90 млн гривень - Цензор.НЕТ 9672 Полицейские - математики 80 LVL.
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Можливо вони рахували і втрачені наступні покоління крабів? Хто його зна, як вони рахують.
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55000 грн один краб. За 2000$ в самом дорогом ресторане мира Masa в Нью-Йорке на эту сумму можно два раза поужинать с подругой))))))))
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в тех крабах есть нечего. И вообще рыба и крабы офигевают от рева моторов водных мотоциклов и лодок с бананами. которые ВСЮДУ и сбегают от побережья куда подальше. А люди, которые ловят - они всегда это делали.И к тому же сейчас работы нет...
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це ти нічого не вартуєш на планеті земля!!!! клоун
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Вони червонокнижні? 1 краб 56 тис. грн? Херня якась.
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Суть в том что Украина для украинцев, за паспорта платим на кипр, за парковку на кипр, рыбу и краба ловить нельзя, наверное кипрским компаниям можно.
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89311000грн. / 1603шт. = 55714грн. за одного краба???
- Цензор что вы там курите??? Отсыпьте чуток и мне...
Хоть ради прикола проверяйте тот шлак что вы постите тут.
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їм пофіг, їм кліки і покази реклами треба
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Да им какая разница ? Какую сводку прислали, такую и отпечатают.Да и тебе какая разница, тебя платить заставляют или как ? А водной полиции будет приятно подвести в конце года "итого" сколько спасли , на сколько то там миллиардов и попросить еще немножко финансирования.Ну делают работу, ну и ладно. Или ты хочешь всю картинку и статистику поковеркать и испоганить ?
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ну я точно знаю за единицу осетровіх-штраф 84 000 грн.он тоже краснокнижній.
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Четверых поймали, десятки тысяч занимаются незаконным выловом, на рынок рыбный в любом городе зайдите, никто не сможет из продавцов, что у него рыба, крабы, раки выловлены законно по лицензии.
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Так ще й рибу-химеру продають. Вона взагалі червонокнижна акулоподібна. Єдиний її плюс- немає кісток і замість хребта хрящ. Зате аміаком так штиняє, що їсти важко.
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Где вы в Черноморском бассейне видели рыбу-химеру?!!
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А де в коментарі вище щось сказано про Чорноморський басейн?
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Я так понял, речь идет о наших рынках и рыбаках.
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У нас дійсно химера не водиться, проте вона червонокнижна і продається у рибних рядах.
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Так что теперь вообще никого не ловить раз "десятки тысяч" ловят?
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мусора - хозяева Украины
народ - бесправный скот
летом в Днепре дохла рыба, а мусорская шайка
квадрокоптер запускала, наблюдала за процессом
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В это же время подводные полицейские задержали краснокнижных крабов на сумму 190 млн. гвн.
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Не знаю про водную милицию, но самыми злобными браконьерами всегда были рыбинспекторы.
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Также в этот же день водные полицейские обнаружили в воде 6 креветочных сетей и 5 мисинових сетей общей длиной 500 метров, в которых находились около 60 000 креветок, 55 единиц рыбы кефаль и 32 краснокнижных краба. Источник: https://censor.net.ua/n3154516
они креветки всем отделом считали?)))
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И это за один рейд!
Почему рейды два раза в год?
Например с квадрокоптера видны и браконьеры и сети, остается только ...
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