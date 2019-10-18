 Водні поліцейські затримали на Херсонщині браконьєрів із червонокнижними крабами на 90 млн гривень. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Як розповів начальник відділення поліції в порту "Херсон" Максим Жарков, працівники підрозділу разом із представниками громадського формування зі Скадовська "СПАС" відпрацьовували акваторію Чорного моря щодо недопущення незаконного вилову живих водних біоресурсів.

На території Національного природнього парку "Джарилгацький" поліцейські помітили моторний човен, на борту якого перебували 4 особи. Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни за допомогою заборонених знарядь виловили 1603 екземпляри червонокнижних крабів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Браконьєрське полювання може бути легалізоване - дніпропетровські екологи зробили заяву

Зазначається, що водні біоресурси в живому вигляді були випущені назад у воду. Тим самим вдалося запобігти завданню збитків природному середовищу на суму 89 311 000 гривень. Плавзасіб вилучений як речовий доказ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України. За незаконне зайняття водним добувним промислом правопорушникам може загрожувати обмеження волі на строк до 3 років.

Також цього ж дня водні поліцейські виявили у воді 6 креветочних ятерів та 5 місинових сіток загальною довжиною 500 метрів, у яких було близько 60 тисяч креветок, 55 одиниць риби кефаль та 32 червонокнижні краби.

Водні біоресурси в живому вигляді були повернуті в природне середовище, чим не допущено завдання збитків на суму 1 мільйон 885 тисяч гривень. Поліцією вживаються заходи зі встановлення власників незаконних знарядь лову для притягнення їх до відповідальності