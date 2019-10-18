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 Ворог за добу 29 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

17 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 29 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів:

- тричі біля Водяного на Приазов'ї - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- п'ять разів неподалік Павлополя - із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі біля Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Березового - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Пищевика і Лебединського - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
- біля Широкиного - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Золотого, Новозванівки і Гладосового, втрат немає, - прес-центр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів:

- поблизу Новолуганського - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- тричі поблизу Золотого - з мінометів калібру 120 і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- тричі неподалік Новозванівки - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Гладосового з мінометів калібру 82 мм;
- двічі в районі Кримського - з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Хутора Вільного - з підствольних гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" нині ворожої вогневої активності не зафіксовано.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:

- неподалік Новотошківського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Золотого-4 - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 29 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 29 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154514
 
 
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То вони так сигналізують що втомилися від війни і готові до одностороннього ;розведення;.
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Смерть маскавітам клятим!!!! Нічого дивного, хрінкомвой тут запхався в Україну, ось і кількість обстрілів сбільшилась.... Сподіваюсь наші воїни на передку чекали такої активності рогатого кацапського скота!!!
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Потерь нет - главное......и будем надеяться, что это действительно так и есть.......
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