EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2785  110
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5910) депутат (985) мандат (57) Разумков Дмитро (241)

 Було б непогано, якби імперативний мандат був у Верховній Раді, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає за доцільне введення імперативного мандата в парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя особиста позиція щодо імперативного мандата, то я вважаю, це було б непогано, якби він був у Верховній Раді України. І приходячи з однією політичною силою, депутат несе відповідальність як за ті ідеї й обіцянки, які давав особисто, так і за те, що зробила ця політична сила.

Якщо в депутата змінилися погляди, то йому варто піти створити свою політичну силу або піти на округ і довести, що він потужний, самостійний і може знову потрапити до Верховної Ради", - пояснив Разумков.

Нагадуємо, Комітет ВР з питань антикорупційної політики 6 вересня відклав розгляд законопроєкту №1038 про вдосконалення правового регулювання питання входження народних депутатів України, обраних від політичних партій, до складу депутатських фракцій цих політичних партій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехай усі депутати Ради ухвалять закон про імперативний мандат, - Зеленський

Документом пропонувалося внести зміни до закону "Про статус народного депутата України", за якими народний депутат України, обраний від політичної партії, зобов’язаний увійти до складу депутатської фракції цієї політичної партії.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 19 вересня повідомив журналістам, що у парламенті за співавторства членів різних фракцій напрацьовують новий законопроєкт про імперативний мандат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154512
 
 
 Топ коментарі
 
Дубинский еще тот дегенерат, но и крепостное право и полностью управляемое стадо депутатов - это уже слишком. Нам не хватало еще абсолютной диктатуры.
 показати весь коментар
 
Не надо. Пусть лучше сиськи покажет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Компания фирмы друга президента России Владимира Путина, российского олигарха Олега Дерипаски добывает из недр Украины кварцит, который поставляют в Россию.
Используют его в оборонном комплексе России. Об этом идет речь в расследовании "Схемы: Коррупция в деталях".
Кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited ("дочка" российской компании Дерипаски "Русал") с 2011 года является владельцем украинского ООО "Глуховский карьер кварцитов", где добывают ресурс.
 показати весь коментар
 
поймите, родные - сами не захотите и не будете делать?
за вас никто пальцем о палец не ударит - помочь да, делать все за вас? - нет.
 показати весь коментар
 
 
ага, а если руководство партии изменит идеи, с которыми шло на выборы? че тогда делать честному депутату с импертивным мандатом? нет уж, Разумков.
 показати весь коментар
 
Владимир Ильич! Что вы пишите?
- Мандаты, товарищ Дзержинский.
- А ты.. А ты!.. Хрен лысый!
 показати весь коментар
 
Геніальний ,простий план - назбирати під зелений колір найтупіших з ґоїв,трохи "підучити" у Трускавці ,потім ввести імперативний мандат управління цими "вівцями"!
І вуаля верховний кнесет приймає такі закони як бенджамін валєрієвіч з синагоги притягне! Було б непогано, якби імперативний мандат був у Верховній Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 8162
 показати весь коментар
 
 
А как от Кив избавится в стенах ВР , и чтобы солонки не воровали. Но это бы ничего, если бы народ не подорожал поведению так называемой элиты, если им можно , почему другим нельзя😐 В Британии изобрели приборчик , который ставиться на канализационную трубу и показыет уровень потребления наркотиков в помещении😎 Пан Разумков вы готовы такой поставить , пригласить британцев, чтобы они помогли😂
 показати весь коментар
 
https://twitter.com/herooftheday10/status/1184764072891473921?s=09
 показати весь коментар
 
 
Розумков, з початку треба доказати що у вас зелених є партія, а не зрозуміле сборіще, яке ви швиденько за два місяця до парламентських виборів набрали з дурненьких хлопчиків . А для чого зеленим шмарклям треба імперативний мандат всім зрозуміло, треба цім стадом керувати, щоб не розбіглось.
 показати весь коментар
 
 
а коли зеленим вівцям будуть тавро на лобі ставіть ,щоб відсутність мізок було видно здалеку!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору