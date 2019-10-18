 Було б непогано, якби імперативний мандат був у Верховній Раді, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя особиста позиція щодо імперативного мандата, то я вважаю, це було б непогано, якби він був у Верховній Раді України. І приходячи з однією політичною силою, депутат несе відповідальність як за ті ідеї й обіцянки, які давав особисто, так і за те, що зробила ця політична сила.

Якщо в депутата змінилися погляди, то йому варто піти створити свою політичну силу або піти на округ і довести, що він потужний, самостійний і може знову потрапити до Верховної Ради", - пояснив Разумков.

Нагадуємо, Комітет ВР з питань антикорупційної політики 6 вересня відклав розгляд законопроєкту №1038 про вдосконалення правового регулювання питання входження народних депутатів України, обраних від політичних партій, до складу депутатських фракцій цих політичних партій.

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Документом пропонувалося внести зміни до закону "Про статус народного депутата України", за якими народний депутат України, обраний від політичної партії, зобов’язаний увійти до складу депутатської фракції цієї політичної партії.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 19 вересня повідомив журналістам, що у парламенті за співавторства членів різних фракцій напрацьовують новий законопроєкт про імперативний мандат.