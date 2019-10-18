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 Політика України
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Все про:Трепак (49) Рябошапка Руслан (143) Слуга народу (352) Медяник В’ячеслав (4)

 Наступні листування будуть про сухарі, - Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі. ВIДЕО

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що розпорядився провести перевірку факту листування народного депутата Медяника з фракції "Слуга народу", у якій згадувався заступник генпрокурора Трепак.

Про це глава ГПУ заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

Генпрокурор запевнив, що у відомстві вже немає ситуації, за якої був "свій прокурор", який "вирішував" певні справи, а його заступник Віктор Трепак не має стосунку до скандалу з Медяником.

"З ким же тоді листувався депутат Медяник?" - запитала ведуча.

"З бізнесменом. Але він намагався з'ясувати ці питання з моїм заступником, який не знає, не знав і ніколи не спілкувався з народним депутатом", - запевнив Рябошапка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво фракції має провести розмову з Медяником щодо його "цукрового" листування, - нардеп від СН Янченко. ВIДЕО

Генпрокурор пообіцяв, що відреагує належним чином на інцидент.

"Я вже доручив провести перевірку. І з'ясувати, чи є там достатньо даних для внесення відомостей до ЄРДР. І хотів би звернути увагу народних депутатів. Якщо такі листування з приводу цукру будуть вестися і надалі, я не відкидаю, що такі листування будуть щодо сухарів", - сказав Рябошапка.

Читайте: Листування нардепа від "СН" Медяника стане предметом розгляду спецгрупи, - Арахамія

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154510
 
 
 Топ коментарі
 
И все? Так переписка Медяника - это практически явка с повинной Медяника, Богдана и Трепака с признанием в коррупции в высших эшелонвх власти.. И где бравурное заявление ГБР о открытии уголовного дела? Или хотя-бы заявление о временном отстранении Трепака или Богдана до завершения внутреннего расследования? Ну и?
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Всі дії Володимира Зеленського та його команди після перемоги на президентських виборах спрямовані на створення в Україні авторитарної держави російського або білоруського типу. Держави, в якій президент і його адміністрація здійснюють контроль над усіма гілками влади, медіа, бізнесом, суспільством. Причому держава ця будується в справжнісінькому «турбо-режимі». Те, на що інші пострадянські автократи - Лукашенко або Путін - витрачали роки, Зеленський намагається здійснити за місяці. І в цьому є своя логіка - страх, що суспільство прийде до тями і побачить небезпеку, що виникла перед країною або що населення розлюбить, коли не побачить новин у своєму холодильнику, все ще є дуже великим.
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Виталий Портников

Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це сулить політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України. Як приклад - погіршення відносин з Нідерландами, та можливість перекладення відповідальності збиття малайзійського боїнга на Україну через звільнення Цемаха. А він міг стати головним свідком нашої непричетності.
Друга поразка - імплементація формули Штайнмаєра та погодження на розведення військ. Але обстріли продовжуються і люди гинуть, тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.
Зеленський має усвідомити, що його зустріч з Путіним не змінить питання війни і миру. Якщо таких домовленостей немає до зустрічі, вони не з'являться після.
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Те кто послал , сажай , кому послали два срока.
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И все? Так переписка Медяника - это практически явка с повинной Медяника, Богдана и Трепака с признанием в коррупции в высших эшелонвх власти.. И где бравурное заявление ГБР о открытии уголовного дела? Или хотя-бы заявление о временном отстранении Трепака или Богдана до завершения внутреннего расследования? Ну и?
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переписка как доказательство никчемна.. пора знать
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- Переписка - называется, как его… Энгельса с этим чёртом… с Каутским!(c)
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о сахаре это о наркотрафике, выбрали нарика - распишитесь получите зебилы тупорылые, сделали еще раз ослоухие?
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Спасибо за писульку, теперь вижу что ты - гандон парашный, квакай дальше.
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А ты на каком пишешь, путинско-шоколадно-свинарчуковский тампекс ?
Что, сракота немытая, когда тебя в дупу засовывают, учили перекручивать писанину на паРашу ? Где вас. ******* наковыряли, из под какой з.лупы ? Один тупее, гниднее и брехливее другого... 8% мразоты.
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1.по себе всех не суди

2. для тупорылого повторю , рос. рыло заберало и пнх.
3. не понял- см. п 1. Наступні листування будуть про сухарі, - Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі - Цензор.НЕТ 1937
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Для тампекса парашного повторяю, с..си и больше не проси, тваринка тупа.
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ні.

З переписки немає прямого доказу причетності Трепака..
Дійсно,можливо "без нього його женили"
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Для проведения внутреннего расследования с временным отстранением - вполне хватит.
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Мы Вас выбирали менять Украину , а не цацки пыцки .
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Вот они сейчас и заняты обменом только стараются не продешевить, такая хуцпа принесет долгожданный гешефт молодой и зеленой команде реформаторов
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"Вот они сейчас и заняты обменом" Украины на свой гешефт.
Что он не так сказал?
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Лаура Ковеши назначена Главным прокурором ЕС (с)

а зелибобы мечтали, что она станет Генпрокурором... не тут-то было! зеленского вам на воротник! кушайте рябокепку.
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Извени шо отвлекаю , Ты же москаль .
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ИзвИни если уж так хотел самовыразиться Бурят я галыцькый
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"...менять Украину...", тобто , в гіршу сторону? Щоб більше не літали мільйонами на відпочинок, не купували стільки машин, квартир, смартфонів, не купували по 2000 грн за білет на стадіон на концерти (розкуповували ще за три місяці), не будували стільки шкіл і садочків, не стелили доріг, не ходили по барах і ресторанах? Прийшли міняли-наперсточники.
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Не "мы", а "вы". Ты всех к зебилам не причисляй!
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"Генпрокурор запевнив, що у відомстві вже немає ситуації, за якої був "свій прокурор"

Зеля врет??
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Зеленой шмаркле тоже такое сказал, когда он по телефону говорил, что ты 100% его человек? Или в этой игре для зебилов это не надо, так как у зебилов память как у рыбки и они уже забыли?
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Виталий Портников

Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це сулить політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України. Як приклад - погіршення відносин з Нідерландами, та можливість перекладення відповідальності збиття малайзійського боїнга на Україну через звільнення Цемаха. А він міг стати головним свідком нашої непричетності.
Друга поразка - імплементація формули Штайнмаєра та погодження на розведення військ. Але обстріли продовжуються і люди гинуть, тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.
Зеленський має усвідомити, що його зустріч з Путіним не змінить питання війни і миру. Якщо таких домовленостей немає до зустрічі, вони не з'являться після.
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Всі дії Володимира Зеленського та його команди після перемоги на президентських виборах спрямовані на створення в Україні авторитарної держави російського або білоруського типу. Держави, в якій президент і його адміністрація здійснюють контроль над усіма гілками влади, медіа, бізнесом, суспільством. Причому держава ця будується в справжнісінькому «турбо-режимі». Те, на що інші пострадянські автократи - Лукашенко або Путін - витрачали роки, Зеленський намагається здійснити за місяці. І в цьому є своя логіка - страх, що суспільство прийде до тями і побачить небезпеку, що виникла перед країною або що населення розлюбить, коли не побачить новин у своєму холодильнику, все ще є дуже великим.
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Толерантність вимагає з повагою відноситись до сексменшин. Тому я цей опус актива Портнікова і прочитав. Що сказати? Слабенько. От якби портніков написав що Зеленський концтабори для гетеросексуалів будує і крематорії мобільні для всіх хто педіка в собі не бачить. ....Оце було б! Може і я трохи б схаменувся та з підозрою подивився на Зеленського. А так марно витрачений час ....
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Ну що Портніков таке меле. Я його розумнішим вважав. Які ще треба свідчення про непричетність Украіни до збиття малазійського Боінга ? Міжнародна слідча група вже давно знає, як збивали, коли збивали, чим збивали, як вивезли "Бук" назад в Кацапстан. Але виявляється, що "атставной кази барабанщік" Цемах став просто таки надзвичайно важливим свідком і лише від нього все тепер залежить.
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Згоден.
За три місяці до того, як ми все дізнались про персону Цемаха зі ЗМІ, Нідерланди оголосили звинувачення російськім військовим - дуже чітко: прізвище, звання, роль у злочину, дії тощо...
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Ви обидва такі наївні...
Нідерланди висунуть вимоги до обох, все. Їм треба результат - мані.
расєя відморозиться, як завжди (лоббі у них там значне), а наші (якщо не відіб*ються) заплатять, як Кучма заплатив за ізраільський пасажирський у якомусь 2000 році.
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Портников !
от лише не треба пи..діти про особливу прихильність Нідерландів до України до видачі Цемаха..
Нідерландам було на Цемаха довший час пох.. ((
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тільки тому ,що це потрапило у ЗМІ,а так скільки не потрапляє в об'єктиви камер.
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Не поможет. Пока не вымрет советский народишко в Украине, ничего не измениться. Моисей 40 лет водил старых евреев по пустыне что бы повымерли, так как глюки в системе что между ушами так просто не исправишь.
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І куда нас заведе новоявлений Зе-Мойсей. Через 40 років і землі вже не буде, бо продадуть собі дорогим з Хабату

Раввины Хабада призывают каждого еврея не только самому соблюдать заповеди, но и стимулировать других евреев, в том числе не религиозных, соблюдать максимальное количество заповедей. Раввины систематически подчёркивали в своём учении, что соблюдение заповедей всеми евреями напрямую влияет на срок прихода Мошиаха, и соответственно, чем больше евреев будут соблюдать заповеди, тем быстрее придет Мошиах.
Раби Менахем-Мендл обращался со следующим призывом к каждому еврею: «Даже если твоя жизнь в целом далека от идеалов Торы, начни соблюдать хотя бы какую-нибудь заповедь, так как исполнение любой заповеди имеет непреходящую ценность, которая не зависит от соблюдения всех остальных заповедей».
Раби Менахем-Мендл также выделил десять специфических заповедей (в некоторых случаях групп заповедей), на которых, по его мнению, шалиахам стоит делать акцент при работе с не соблюдающими евреями заповеди. Данные заповеди принято называть «мивцоим» (с иврита «мивца» - ед. ч., множ. ч. - «мивцоим») «кампания», «проект»). Их перечень приведён ниже:Зажигание свечей перед Шаббатом и праздниками еврейскими женщинами и девочкамиИсполнение заповеди ТфилинПрикрепление МезузыРегулярное изучение ТорыЦдакаПриобретение еврейских книгСоблюдение КашрутаЛюбовь к ближнемуЕврейское образованиеСоблюдение законов семейной чистоты[каких?
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Точні цитати із Талмуда про гоїв (не євреїв) -- "...Не вьіказьівайте милосердия гоям; Не спасайте гоев в случае опасности или смерти; Евреи -- человеческие существа, а другие нации мира -- не люди, но звери"
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Із Талмуда 22 ... 91,1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций"
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Несмотря на то , шо я голосовал за СН , я б хотел шоб парочку депутатов из этой партии закрыли лет на 12 с конфискацией , в пример остальным шо останутся .
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Та без разницы , хоть тех двух кнопкодавов . Мене пока шо из этой партии , только Верещук нравится .
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а есть за шо? Чи так за кнопки,типа шоб було?
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Як за шо ? За кнопкодавство канешно . И за брехню , шо они чесали после того , як их застукали . Они ж там типо клятву якусь дают , шо будут служить народу верой и правдой ... Надо же отвечать за свои действия . По 12 лет на душу с конфискацией отрезвит многих , хто пришел в Раду заниматься междусобойчиками и договорнячками .
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Скажу . Депутату Порошенко - пожизненное . Хотя ему и этого срока мало будет впаять . Там лет на 500 делов наделано . Парубийская ****** до такого срока не дотягивает , как у Порошенко , но лет на 200 успел наделать .
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Не мучайся - подай на ПОП і Парубія до суду, наведи порялок. Наступні листування будуть про сухарі, - Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі - Цензор.НЕТ 4920
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извините, я сначала был уверен, что Вы думали, теперь я понял, что ошибся
вообще это супер, когда умеешь признавать свои ошибки публично, да?
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А ты думал , шо я типо тупо буду топить за тех , за кого голосовал ? Я ж не лолибот . Вибачайте , громадяни Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 1961
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то есть Вы проголосовали специально за тех кто не нравится?!
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Фсё по понятиям Пасаны!!! не минжуйтесь. Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 3945
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Лови совет надёжный товарищ Рябошапка! Отсутствием вазелина пугать надо!!! Сухари фуфло тут.
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Ух какой "смелый"! А чего же молчал когда портнов на тебя наезжал или "не по масти он тебе"?
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Не знаю, может и погоняло, только факт в том, что в этом году Украина впервые не сможет обеспечить себя сахаром. Новые экономические реалии от новой власти. Ждем зимы.
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Сахар за валюту за кордон мабуть продать краще,чем за гривну на внутренний рынок.Тому у этой проблемы есть имя.Той хто дозволив продать за кордов,не учтя власнi потреби Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 2489
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Скорее не захотели произвести.А захотели купить в Бразилии и навариться.Или даже ещё круче,продать свой як бразильскийИ у этой схемы есть имя виноватого Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 7929
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Медяник - шестёрка Коломойского, в прошлой Раде был помощником Денисенко ,ешё одного бениного поца. Беня сейчас дал команду работать против Каська и Трепака, - так как это чужие ему люди. Антиукраинский дегенерат Дубинский уже начал отрабатывать эту тему, закручивая свои дегенеративные теории. Ну а этот протухший Медяник разыграл дешёвую сцену с целью дискредитации Трепака. Беня всё больше начинает гадить.
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Сажай пацан это мародерское быдло .
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Рябошака, а как тебе это: "....За клеветой на Байденов стоит прокурор Кулик, - NYT

За ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times....

Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена....."
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Там никакой клеветы . Байдены корумпированы по самые уши .
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Рябошапка дерзкий, как понос резкий! 100% прокурватор наш.
А шо же он портянке так не ответил на его угрозы, например.
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Только Портнову можно...ну и Бабломойскому конечно
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Нужно проводить расследование рябокепка,шутками про сухари здесь не отделаться,во первых - что за связь между бизнесменами и нардепом который берется решать вопросы с прокурором - это явная коррупция,потому что когда нардеп говорит бизнесмену поговорю с прокурором это означает только одно - он взял взятку и обещал передать её прокурору,во вторых - если нардеп обещает поговорить с прокурором значит он уверен на сто процентов в том,что прокурор взятку возьмет и дело порешает,что означает - нардеп от слуги народа уверен в том,что прокурор махровый коррупционер.
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Ви зі мною поговориш - я хабарник ?
Нє - я скажу, що про цукор з тобою розмовляти не маю права.
І все ...
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а портнов разрешал рябому вякать? смотри а то уволит)))
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за петра такого не було!! шоб так нєбожитєлям хамити
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Ну это намекнул, что все вопросы через него решать.Сделал ставку на Богдана, ню ню.
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Слуги Народа -- уровень тупости зашкаливает. Хотя, чему я удивляюсь,
если тренером был министр, который говорит, что не надо читать книги!
Нет удивления -- это закономерно
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Долб***изм чистой воды. Заниматься решаловом на заседании ВР! Что другого места/времени нет? Но оно ж, видно, крутым себя ощущало, вещая прямо из Верховной рады.
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Пан прокурор мабудь не знає, що в нас вироки виносять так звані судді, а не так звані прокурори. Тому до сухарів там нажаль далеко. Тому повітря я рекомендую содрагать після того як злодій приїхав на нари, а майно незаконно надбане в нього конфіскували. А все інше то лише слова.
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос - більш нічого.....
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ось Вам і вся робота "Слуг народа", вони прийшли в Раду для чергового дерибану, один, хам-матерщинник має свого Міністра в МОЗ, інший свого зам генпрокурора, черговий свого Премьер міністра, а решта всі свого Президента, а нам, решті українців залишився кукиш.
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