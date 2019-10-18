 Наступні листування будуть про сухарі, - Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі. ВIДЕО

Про це глава ГПУ заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
Генпрокурор запевнив, що у відомстві вже немає ситуації, за якої був "свій прокурор", який "вирішував" певні справи, а його заступник Віктор Трепак не має стосунку до скандалу з Медяником.
"З ким же тоді листувався депутат Медяник?" - запитала ведуча.
"З бізнесменом. Але він намагався з'ясувати ці питання з моїм заступником, який не знає, не знав і ніколи не спілкувався з народним депутатом", - запевнив Рябошапка.
Генпрокурор пообіцяв, що відреагує належним чином на інцидент.
"Я вже доручив провести перевірку. І з'ясувати, чи є там достатньо даних для внесення відомостей до ЄРДР. І хотів би звернути увагу народних депутатів. Якщо такі листування з приводу цукру будуть вестися і надалі, я не відкидаю, що такі листування будуть щодо сухарів", - сказав Рябошапка.
Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".
Что, сракота немытая, когда тебя в дупу засовывают, учили перекручивать писанину на паРашу ? Где вас. ******* наковыряли, из под какой з.лупы ? Один тупее, гниднее и брехливее другого... 8% мразоты.
2. для тупорылого повторю , рос. рыло заберало и пнх.
3. не понял- см. п 1.
З переписки немає прямого доказу причетності Трепака..
Дійсно,можливо "без нього його женили"
Что он не так сказал?
а зелибобы мечтали, что она станет Генпрокурором... не тут-то было! зеленского вам на воротник! кушайте рябокепку.
Зеля врет??
Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це сулить політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України. Як приклад - погіршення відносин з Нідерландами, та можливість перекладення відповідальності збиття малайзійського боїнга на Україну через звільнення Цемаха. А він міг стати головним свідком нашої непричетності.
Друга поразка - імплементація формули Штайнмаєра та погодження на розведення військ. Але обстріли продовжуються і люди гинуть, тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.
Зеленський має усвідомити, що його зустріч з Путіним не змінить питання війни і миру. Якщо таких домовленостей немає до зустрічі, вони не з'являться після.
За три місяці до того, як ми все дізнались про персону Цемаха зі ЗМІ, Нідерланди оголосили звинувачення російськім військовим - дуже чітко: прізвище, звання, роль у злочину, дії тощо...
Нідерланди висунуть вимоги до обох, все. Їм треба результат - мані.
расєя відморозиться, як завжди (лоббі у них там значне), а наші (якщо не відіб*ються) заплатять, як Кучма заплатив за ізраільський пасажирський у якомусь 2000 році.
от лише не треба пи..діти про особливу прихильність Нідерландів до України до видачі Цемаха..
Нідерландам було на Цемаха довший час пох.. ((
Раввины Хабада призывают каждого еврея не только самому соблюдать заповеди, но и стимулировать других евреев, в том числе не религиозных, соблюдать максимальное количество заповедей. Раввины систематически подчёркивали в своём учении, что соблюдение заповедей всеми евреями напрямую влияет на срок прихода Мошиаха, и соответственно, чем больше евреев будут соблюдать заповеди, тем быстрее придет Мошиах.
Раби Менахем-Мендл обращался со следующим призывом к каждому еврею: «Даже если твоя жизнь в целом далека от идеалов Торы, начни соблюдать хотя бы какую-нибудь заповедь, так как исполнение любой заповеди имеет непреходящую ценность, которая не зависит от соблюдения всех остальных заповедей».
Раби Менахем-Мендл также выделил десять специфических заповедей (в некоторых случаях групп заповедей), на которых, по его мнению, шалиахам стоит делать акцент при работе с не соблюдающими евреями заповеди. Данные заповеди принято называть «мивцоим» (с иврита «мивца» - ед. ч., множ. ч. - «мивцоим») «кампания», «проект»). Их перечень приведён ниже:Зажигание свечей перед Шаббатом и праздниками еврейскими женщинами и девочкамиИсполнение заповеди ТфилинПрикрепление МезузыРегулярное изучение ТорыЦдакаПриобретение еврейских книгСоблюдение КашрутаЛюбовь к ближнемуЕврейское образованиеСоблюдение законов семейной чистоты[каких?
вообще это супер, когда умеешь признавать свои ошибки публично, да?
За ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times....
Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена....."
А шо же он портянке так не ответил на его угрозы, например.
Нє - я скажу, що про цукор з тобою розмовляти не маю права.
І все ...
если тренером был министр, который говорит, что не надо читать книги!
Нет удивления -- это закономерно
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос - більш нічого.....